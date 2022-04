Jamais deux sans trois. En 2021, la firme autrichienne a lancé une nouvelle version de sa serrure connectée et l’a déclinée en deux modèles. On va s’intéresser au plus cher, mais gardez en tête que ce sont presque les mêmes. Comme ses aînés, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro permet d’ouvrir une porte avec son téléphone plutôt qu’avec une clé et de donner ce pouvoir à son entourage. Le tout en proposant une installation peu contraignante.

On aime… Installation rapide et facile

Compatible avec la plupart des serrures

Accès distant grâce au module Wi-Fi intégré

Panel de fonctionnalités complet

Compatible Siri, Alexa et Google Assistant On aime moins… Un peu encombrante

Autonomie annoncée très optimiste

39€ le détecteur d’ouverture

Fiche technique de la Nuki Smart Lock 3.0 Pro

Dimensions : 110 x 60 x 60 mm

: 110 x 60 x 60 mm Poids : 580 g

: 580 g Connectivité : Bluetooth & Wi-Fi

: Bluetooth & Wi-Fi Accès à distance : oui Batterie : 2500 mAh

: 2500 mAh Autonomie annoncée : 6 mois

: 6 mois Coloris : Noir/Blanc

: Noir/Blanc Prix : 269€

Unboxing de la serrure connectée

Hormis la serrure connectée, on trouve deux platines de fixations différentes en plastique, un câble USB A vers USB-C pour la recharge et une clé Allen qui va peut être servir plus tard. Pour être honnête, ça fait un peu léger comme contenu. On apprécierait la présence par défaut du Nuki Door Sensor. C’est un duo composé d’un capteur à installer au-dessus de la porte et d’un aimant à placer sur cette dernière. Grâce à ce dispositif, l’application Nuki peut indiquer si votre maison demeure ouverte ou close. Malheureusement, il est vendu séparément pour 39€, ça pique un chouia !

Puisqu’on parle d’accessoire, mentionnons l’existence du Nuki Universal Cylinder. Même si la Smart Lock 3.0 est compatible avec la plupart des serrures, certaines peuvent se montrer récalcitrantes. Dans ce cas, Nuki propose ce cylindre de serrure compatible avec quasiment toutes le portes en Europe. Par contre, l’installation requiert un peu de bricolage. En outre, Nuki a d’autres accessoires dans sa besace comme une télécommande Bluetooth, un pavé numérique et un capteur d’empreinte digitale.

Design de la Nuki Smart Lock 3.0 Pro

Prenez un rectangle en plastique plutôt épais aux bords arrondis et mettez-lui un cylindre en aluminium en guise de chapeau. Et voilà, vous avez une serrure Smart Lock. Le cylindre accueille le moteur ainsi que la clé et la partie en dessous contient notamment le module Wi-Fi et la batterie amovible. Le socle de cette dernière dépasse de façon un peu grossière de son hôte. Un bouton-poussoir permet de l’en libérer si besoin. Non loin de là, on trouve un port USB-C pour la recharge. Quant au cylindre, sa tête déborde du reste et tourne sur elle-même. En outre, elle arbore une LED en forme de cercle en son centre. Elle sert à indiquer l’état de la serrure et clignote en rouge lorsqu’elle rencontre un problème ou que sa batterie est épuisée. La partie interne de cet anneau fait d’ailleurs office de bouton, utile entre autres pour allumer la serrure. On déchante un peu devant l’aspect volumineux de l’ensemble. Peut-on rêver d’une version plus fine à l’avenir ?

Installation de la serrure intelligente de Nuki

Première chose à faire ? Téléchargez l’application Nuki, elle va vous guider pendant toute la mise en place. Tout d’abord, il faut déterminer quelle platine de fixation convient à votre porte. Si le cylindre de votre serrure dépasse de 3 mm ou moins, optez pour la plaque de montage adhésive. Dans le cas contraire, il y a suffisamment d’espace pour insérer l’autre et serrer ses vis Allen autour du cylindre. Ensuite, il faut enfoncer votre clé dans la serrure et finalement fixer la Smart Lock sur la platine. Notez que pour la retirer sans tout arracher au passage, un petit bouton caché dans le compartiment de la batterie permet de la déloger.

Basculons définitivement sur l’application, la première connexion avec la serrure se fait en Bluetooth. Une fois effectuée, celle-ci va se mettre à jour avant de vous proposer de lancer un calibrage et d’indiquer la localisation de la serrure. Mission accomplie, la Smart Lock est opérationnelle. Enfin pas tout à fait, l’application vous invite à la connecter au Wi-Fi et à fixer le capteur de porte si vous l’avez. Ça serait bête de rater certaines fonctionnalités. Notez que le temps passé à écrire ce paragraphe excède largement les 5 minutes nécessaires pour installer cette serrure connectée.

L’utilisation de la Smart Lock 3.0 avec l’application Nuki

Au lancement, elle affiche le menu « Aperçu ». Celui-ci indique si la porte demeure verrouillée ou déverrouillée et dans le même temps si elle est ouverte ou fermée. Vous pouvez évidemment changer le premier statut en glissant vers la droite ou la gauche. Précisons que le moteur qui actionne la clé fait un peu de bruit. On a connu plus discret pour un retour en plein milieu de la nuit par exemple. Voilà pour la base, maintenant passons au plus intéressant. Tout d’abord, vous pouvez donner l’accès de la serrure à d’autres personnes. Il suffit qu’elles téléchargent l’application et qu’elles entrent un code d’invitation fourni par vos soins. Tous ceux qui possèdent un « double des clés » peuvent ouvrir ou fermer la porte, mais n’ont pas accès aux paramètres à moins de connaître le Code PIN que vous avez choisi. Vous pouvez évidemment révoquer ces accès si cela vous chante. Une Smart Lock peut autoriser jusqu’à 200 invitations, très pratique pour une entreprise ou si vous avez beaucoup d’amis.

Pour intégrer la Smart Lock à un système domotique avec un assistant vocal, il faut passer par un ordinateur et l’application Nuki Web pour navigateur.

Un historique ?

On ne sait pas trop dans quel cadre cette fonction s’avère utile, mais elle est là. L’application intègre en effet un journal d’activité. Ce dernier vous notifie de chaque déverrouillage et verrouillage de la serrure et enregistre l’heure de l’action en question. Le responsable apparaît également, que ce soit un utilisateur ou une fonction automatique. Avec le Nuki Door Sensor, vous pouvez aussi être informé de chaque ouverture et fermeture de la porte. En d’autres termes, l’enfant qui a eu la bonne idée de traîner en douce dehors n’échappera pas à votre vigilance digne de Big Brother.

Des paramètres riche

Nuki propose une poignée de fonctions pour satisfaire les partisans du moindre effort et les prudents :

Lock ‘n’ Go : déverrouille la porte puis la verrouille après une durée définit par l’utilisateur

: déverrouille la porte puis la verrouille après une durée définit par l’utilisateur Mode nocturne : verrouille automatiquement la porte le soir venu

: verrouille automatiquement la porte le soir venu Créer une plage horaire : planifie une action à une heure et un jour donné

: planifie une action à une heure et un jour donné Auto Lock : verrouillage automatique de la porte après la durée de votre choix

: verrouillage automatique de la porte après la durée de votre choix Auto Unlock : déverrouille automatiquement la porte quand vous vous en approchez avec la localisation activée

Outre la gestion des différents modes, vous pouvez par exemple définir quelle action se lance lorsque vous appuyez sur le bouton de la serrure ou exiger qu’on vous signale l’ouverture de la porte si vous en êtes éloigné. Citons également le choix de la fréquence de communication entre la Smart Lock et l’application Nuki. Plus celle-ci est intense, plus les changements de statuts vous seront indiqué rapidement en échange d’une plus grosse consommation d’énergie. Dans une optique d’optimisation de l’autonomie, vous pouvez aussi choisir de désactiver la LED de la Smart Lock. En bref, l’application Nuki regorge d’options disséminées dans ses différents menus. Ce qui la rend un peu labyrinthique pour être franc.

Et si on a perdu son smartphone ?

Dans le cas où votre cylindre de serrure est débrayable, vous pouvez toujours déverrouiller votre porte avec une clé. Par débrayable, on entend un cylindre qui permet d’ouvrir la porte depuis l’extérieur alors qu’une clé s’y trouve de l’autre côté. Si le vôtre ne l’est pas, la Smart Lock fonctionne quand même, mais Nuki vous conseille de le changer pour conserver cette marge de manœuvre. À l’intérieur, vous pouvez simplement faire tourner la couronne du cylindre en aluminium pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Cette action apparaît sur l’historique avec la mention « Manuellement ». Si vous utilisiez le bouton de la Smart Lock ça sera « Manuellement ( bouton) ».

L’autonomie de la Nuki Smart Lock 3.0 Pro

La version Pro présente deux différences avec celle de base : le Wi-Fi intégré et une batterie sous la forme de quatre piles rechargeables au lieu des piles AA classiques. D’après Nuki, celle-ci doit tenir environ 6 mois avec un rythme de 8 déverrouillages/verrouillage par jour. Sans être mauvaise loin de là, l’autonomie ne suit pas les promesses. En effet, une semaine d’utilisation avec les paramètres par défaut a fait perdre 15% de capacité à la batterie. Sachant que la firme recommande de la mettre en charge une fois en dessous des 20%, comptez plutôt sur un mois et demi voir deux.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro vs Yale Linus

Bien que le marché de la serrure connecté soit plutôt restreint, Nuki n’est pas la seule marque à en proposer. Le produit qui se rapproche le plus de la Smart Lock 3.0 Pro reste la Yale Linus. Pour une vingtaine d’euros en moins, cette serrure intègre quasiment les mêmes fonctionnalités ainsi qu’un détecteur d’ouverture de porte en supplément. En revanche, pas de contrôle à distance ou de déverrouillage automatique par défaut. En effet, ces fonctions requièrent une connexion Wi-Fi que la Linus ne peut assurer sans le Yale Wi-Fi Bridge qui n’est pas inclus de base. Autre problème, elle n’a pas de batterie rechargeable et utilise de bonnes vieilles piles. En fin de compte, les vingt euros supplémentaires s’avèrent très rentables. La Yale Linus reste tout à fait satisfaisante pour une serrure connectée, mais quitte à choisir, on pose notre pièce sur la Nuki Smart Lock 3.0 Pro.

Tarifs de la Nuki Smart Lock 3.0 & 3.0 Pro