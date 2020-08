Et c’est souvent écolo et permets des économies d’énergie

Et si on ajoutait une petite touche de technologie dans nos maisons ? Pour sauter l’heure du 2.0 (et plus si affinités), la domotique permet de connecter nos appareils, d’automatiser notre maison, pour nous faire gagner du temps et nous rendre la vie plus agréable. Plongée dans un univers fascinant.

Ces dernières années, la domotique a fait son apparition dans le langage commun et dans nos maisons. Télévision, stores, chauffage, climatisation, éclairage… on peut désormais contrôler l’ensemble de l’intérieur de nos maisons grâce à nos smartphones ou notre box, en jouant la carte de l’automatisation. Cependant, comment s’y prendre ? Comment ça marche vraiment ? Comment se lancer et quels sont les avantages concrets ? On fait le point sur ce qu’il faut savoir et comment faire vos premiers pas dans le monde fabuleux de la domotique.

Qu’est-ce que la domotique ?

C’est un terme que vous avez sans doute au moins lu quelque part ou entendu vos proches prononcer. La domotique fait désormais partie de nos habitudes et il est fort probable que vous la pratiquiez déjà, parfois même sans vous en rendre compte. L’idée est de pouvoir automatiser la vie dans votre maison. Il peut s’agir de l’éclairage électrique, de l’ouverture des fenêtres ou de la fermeture des stores. Avec les bons équipements connectés, vous pouvez gagner beaucoup de temps dans votre maison et vous simplifier la vie de façon extrême.

Définition du terme : c’est quoi la domotique ?

Très concrètement, c’est l’union de l’informatique et de la télécommunication au service de votre maison, de votre confort et de l’environnement. Ainsi, vous pourriez, de façon très basique, déterminer que les lumières doivent s’allumer automatiquement dans votre salon à partir d’une certaine heure, les stores se fermer à partir de 19 heures ou encore que l’arrosage de votre jardin soit lancé si la pluviométrie a été particulièrement faible au cours des jours précédents. De nombreux paramètres peuvent être choisis pour mettre au point un scénario automatisé dans votre maison. Nous détaillerons plus avant, les nombreux avantages que la domotique connectée peut apporter à votre maison et votre vie quotidienne.

La domotique au cœur de la maison

Pour comprendre ce qu’est vraiment la domotique et quel rôle elle peut jouer au cœur de votre maison, il faut se pencher sur l’étymologie du terme. C’est un mot composé par « domus », qui signifie domicile en latin et du suffixe « tique », qui est une référence aux technologies. Si ces méthodes high-tech ont clairement dépassé aujourd’hui le simple cadre du domicile ou maison et qu’on peut les retrouver dans les entreprises, les hôtels et même des lieux publics, c’est bien sûr le cadre du domicile qui nous intéresse principalement ici.

La maison connectée de nos jours

La domotique repose sur un concept simple qui est l’interopérabilité. Pouvoir faire interagir des éléments de votre domicile entre eux ou en réaction à des paramètres extérieurs. L’idée est donc de pouvoir automatiser un nombre croissant d’éléments dans votre maison. Si avant vous pouviez lancer le chauffage depuis votre smartphone, désormais il se lancera tout seul en détectant que la température de votre maison se trouve sous un certain seuil. On parle désormais de domotique 2.0 ou encore de maison connectée. La maison est désormais un tout, qui interagit au service de votre confort, de sécurité et de vie quotidienne.

La domotique, une installation qui a un coût…

Il est important de le préciser rapidement. La domotique peut, à l’heure actuelle, être encore considérée comme un véritable luxe. Il faut souvent investir des sommes conséquentes du point de vue des équipements. Par exemple, une prise connectée peut facilement vous coûter de 50 % à deux fois plus qu’une prise classique. Ce n’est donc pas forcément à la portée de toutes les bourses. Et ce sans même parler d’installations plus larges comme des stores ou des volets électriques connectés autour de votre maison. On parle alors là d’un budget qui va rapidement grimper dans les milliers d’euros. Autant dire que cela peut faire douter au moment de sauter le pas. Bien sûr, différentes alternatives sont disponibles, selon votre maison ou votre budget qui permettront de s’adapter à ce dont vous avez besoin et ce que vous pouvez payer pour votre maison intelligente.

… mais qui permet aussi d’économiser de l’argent

Puisque cela coûte cher, est-ce vraiment indispensable ? Certains pourraient facilement y voir un luxe technologique, une mode amenée à disparaître avec les années, un gadget pour les mordus de high-tech. Cependant, avoir une telle vision des choses est plutôt réducteur. En effet, pouvoir ajuster votre éclairage ou votre chauffage en fonction de la situation météorologique et des températures permet de faire des économies d’énergie sur la consommation électrique ou autre bien concrètes. Selon les études qui ont été menées, les économies d’énergie pourraient être d’au moins 10 % et parfois plus. Par ailleurs, si vous le cumulez avec un système d’isolation ou encore le recours à des ampoules LED pour ne citer que ces deux exemples de lumières, alors les économies d’énergie deviennent majeures avec votre maison connectée.

Et c’est souvent écolo et permets des économies d’énergie

Par ailleurs, au-delà des économies financières, la domotique possède un véritable potentiel dans le domaine environnemental. Si vous réduisez votre consommation, mais aussi les pertes énergétiques de votre habitat, les avantages pour la planète sont conséquents. Alors que le gouvernement veut favoriser la croissance verte, on peut imaginer que des aides pourraient aussi voir le jour dans ce domaine avec le temps. De quoi rendre la domotique de plus en plus intéressante financièrement.

Quels systèmes choisir dans la domotique ?

Pour fonctionner, la domotique s’appuie sur une multitude de protocoles, principalement basés sur le système radio. Plusieurs alternatives sont possibles et peuvent, ou non, être interconnectés. Les plus connues dans le domaine pur de la domotique sont ZigBee, Z-Wave ou encore Enocean. Cependant, d’autres peuvent aussi avoir leurs usages appliqués à la domotique. C’est le cas du Wi-Fi pour étendre le réseau IP ou encore des puces RFID, CCP, et NFC trouvent aussi des intérêts dans le cadre d’usages qui sont principalement à courte portée. Le Bluetooth permet aussi certains usages dans le cadre de la domotique. Le système de réseau ANT ou ANT+, développé par Garmin, permet aussi certains usages spécifiques pour votre maison.

Le système infrarouge vient aussi au service

Au-delà des protocoles radio, ce sont les protocoles infrarouges qui peuvent aussi avoir des usages dans le cadre de la domotique. Cette technologie est notamment celle que vous utilisez avec une télécommande et pour un contrôle manuel. Vous l’aurez compris, il est nécessaire d’avoir toutes les informations en main à l’heure de faire une maison domotique. Le cas échéant, vous pourriez vous retrouver avec des objets qui ne peuvent pas être connectés les uns aux autres et voir vos efforts ruinés ou ben les avantages de votre installation domotique considérablement amoindris.

La domotique selon Xiaomi

De nombreux constructeurs proposent des solutions de domotiques clé en main ou presque. L’idée est de vous proposer un écosystème qui soit autonome et fonctionnel et si possible vous incite à rester chez la même marque. C’est par exemple le cas du géant chinois Xiaomi. L’entreprise a explosé aux yeux du monde ces dernières années, s’appuyant notamment sur les téléphones mobiles, mais aussi tout un stock d’appareils high-tech. Dans ce registre, figure bien entendu la domotique et la maison connectée. Xiaomi a embrassé son potentiel en proposant des produits souvent plus abordables financièrement que la concurrence.

Des marques filiales Xiaomi

On trouve quatre marques domotiques sous la bannière Xiaomi : Mijia, Aqara, Roborock et Yeelight. Une gamme qui compte tout autant pour la lumière des ampoules connectées en Wi-Fi que des robots aspirateurs ou des caméras de vidéosurveillance… Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

La domotique selon Somfy

Somfy, c’est l’une des meilleures options françaises dans le domaine de la domotique. Sans doute même la plus connue sur le marché de la maison intelligente. Cependant, l’entreprise française Somfy, spécialisée dans la domotique, ne possède pas vraiment un catalogue très étendu. En technologie propre, l’entreprise se concentre principalement sur les systèmes d’ouverture et de fermeture des bâtiments. Cela concerne les volets électriques, les portes de garage, les stores, rideaux ou encore caméras et alarmes. L’entreprise a peu à peu étendu son offre en proposant aussi des systèmes d’éclairage et de thermostats connectés pour le chauffage ou encore des capteurs et télécommandes. On soulignera aussi l’existence de la box connectée Tahoma qui permet de centraliser la gestion de la maison connectée Somfy.

La domotique, un marché multiple

Parmi les autres acteurs qui se révèlent particulièrement pertinents sur le marché, on trouve de nombreux acteurs comme Amazon qui mise notamment sur Alexa considéré comme l’un des meilleurs assistants personnels, le polonais Fibaro, Google qui possède sa propre marque avec Nest et Google Assistant. Côté lumière, les ampoules connectées Phillips Hue constituent souvent une porte d’entrée pour de nombreux débutants. Par ailleurs, Ikea s’est aussi lancé avec de l’ambition sur le marché de la domotique.

Apple n’est pas en reste pour votre maison

Impossible ceci dit de ne pas donner plus de détails sur l’expérience très poussée que propose Apple avec le HomeKit. La firme de Cupertino fait aujourd’hui partie des acteurs majeurs, mais il y a un paramètre qui pose problème à de nombreuses personnes et se révèle être un avantage pour d’autres. Comme à son habitude, la marque à la pomme favorise le circuit fermé. C’est-à-dire que pour vraiment en profiter, il faut mieux être équipé uniquement en produits de domotiques Apple et avoir un iPhone ou un iPad. Si la qualité proposée par l’entreprise est souvent excellente, comme très souvent avec ses produits, il faudra aussi accepter d’y mettre un prix dépassant parfois l’entendement. Le potentiel des produits d’Apple, mais aussi de l’interopérabilité, notamment rendue possible grâce à Siri, fait partie des avantages majeurs.

Raspberry Pi, une alternative DIY pour la domotique

Si vous avez un budget très limité et que vous n’avez pas peur de mettre les mains dans le cambouis pour constituer l’installation domotique de la maison connectée, alors c’est du côté du système Raspberry Pi qu’il va sans aucun doute falloir vous tourner pour construire le dispositif domotique de vos rêves. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il s’agit d’un mini-ordinateur (optez de préférence pour le Raspberry Pi 4, la dernière et plus puissante version). Dessus, vous pouvez y faire fonctionner un serveur domotique en open source comme Jeedom, Domoticz, Home Assistant ou OpenHab. Cela demandera un peu de compétences technologiques pour cette interface et surtout de la patience. Bonne nouvelle, vous pourrez trouver sur Internet de nombreux tutoriels afin de faire votre installation domotique avec un Raspberry Pi. Il ne vous reste plus qu’à sauter le pas et à vous lancer dans la maison intelligente.

La domotique apporte du confort et de la sécurité…

Soyons honnêtes, au-delà des économies financières que nous avons évoquées plus haut dans cet article, c’est bien le confort et la sécurité que l’on recherche en priorité lorsque l’on met en place une installation domotique intelligente dans son domicile. Le confort d’usage, le confort de vie, du temps gagné que l’on pourra passer avec ses proches. Alors oui, dans un premier temps, vous allez en perdre à mettre en place votre système domotique.

…et fait gagner du temps

Cependant, à terme, l’ambition est bien que vous n’ayez plus besoin d’ouvrir vos volets manuellement le matin. Que votre garage s’ouvre tout seul quand vous rentrez chez vous ou encore que la température de votre habitat soit toujours idéale, ni trop chaude, ni trop froide. Ces exemples ne prennent même pas en compte des petits plaisirs comme le déclenchement de votre musique préférée lorsque vous entrez dans le salon, une petite lumière tamisée le soir dans votre chambre ou la présence d’un robot aspirateur qui a fait le ménage pour vous.

La domotique au service de votre sécurité

Le nombre de cambriolages qui ont lieu en France peut vite vous donner le tournis. Il y en aurait, selon les statistiques, près de 250.000 chaque année. Des chiffres qui peuvent faire peur et inciter à opter pour des mesures de sécurisation. Dans le domaine de la sécurité de votre domicile, la domotique offre d’incroyables opportunités. Les solutions les plus évidentes concernent par exemple des sonnettes connectées, des serrures connectées, des alarmes, des caméras de surveillance ou un détecteur qui sont connectées à votre smartphone et vous permettent de veiller sur votre domicile à distance et ainsi d’être l’esprit tranquille. Cependant, d’autres solutions de sécurité, plus originales, sont aussi disponibles. Si l’alarme résonne, il est probable qu’il soit déjà trop tard. Cependant, la domotique orientée dans le domaine de la sécurité peut donner l’illusion de votre présence.

…et la santé

En automatisant l’ouverture des volets ou encore l’éclairage électrique pendant vos vacances, des importuns continueront de croire que vous êtes là, peu importe si vous vous trouvez à l’étranger ou à l’autre bout du pays. La sécurité peut aussi être liée à la santé de vos proches. Avec des détecteurs connectés pour surveiller le niveau de pollution de l’air ou de monoxyde de carbone dans votre domicile, vous pouvez vous assurer qu’il ne leur arrive rien de grave, que vous soyez là ou non. Cela passe aussi par les babyphones et les caméras pour surveiller bébé.

La domotique pour les personnes âgées

Les chiffres sont formels. Le vieillissement de la population française et même mondiale s’accélère. Plus d’une personne sur cinq en France est âgée de 65 ans ou plus. Si la réforme des retraites est un sujet d’actualité dans ce domaine, l’autonomie et l’indépendance des personnes âgées sont aussi des préoccupations majeures. Dans ce registre, la domotique présente un avantage intelligent indéniable pour les personnes âgées et les Personnes à Mobilité réduite (PMR). Si vous installez des équipements électriques chez vos proches avec un détecteur, il est alors possible d’être alerté dans le cas d’un scénario où l’un de vos proches d’un certain âge fait une chute, ou a un problème de santé. Bien pensés, des accessoires connectés dans une maison domotique permettent de sécuriser l’habitat des seniors, de rassurer les proches et de leur permettre de rester autonomes et indépendantes chez elles.

Formation : et si vous passiez un BTS domotique ?

La domotique trouve de nombreux usages dans l’habitat et la vie de tous les jours. Il s’agit très clairement d’un système et d’une technologie qui fait partie de notre quotidien, mais aussi de l’avenir. C’est aussi pour cela qu’il s’agit d’un secteur d’avenir dans lequel des débouchés professionnels existent. 37 écoles en France proposent désormais un BTS domotique. Cette formation à Bac+2, est accessible après un Bac STI2D, pro ou S. L’idée de cet enseignement est d’apprendre à utiliser les systèmes automatisés qui sont utilisés à la maison ou encore dans les entreprises : internet, porte, éclairage, chauffage. L’ambition est bien sûr de faire des élèves des spécialistes du sujet, capable de travailler comme professionnels pour conseiller à leurs clients les meilleures technologies possibles, selon leurs besoins. De l’installation à la mise en service, aux explications grand public, tous les champs d’application sont couverts. Les adultes ayant déjà une expérience dans ce secteur constituent aussi des profils recherchés pour ces formations maison intelligente. De bonnes connaissances en électricité et en électronique sont requises.