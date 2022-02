Les serrures connectées Bluetooth ou Wi-Fi permettent de déverrouiller votre porte sans avoir besoin d’y insérer une clé physique. De plus en plus de marques proposent divers systèmes pour transformer sa porte d’appartement ou de maison avec notamment l’aide des assistants connectés. Ainsi sont apparues les serrures connectées Alexa, Apple HomeKit et Google qui offrent une tranquillité d’esprit bien supérieure à celle des portes classiques. Souvent rattachées à une application, elles permettent de suivre l’activité autour de sa porte (entrées et sorties) et bien d’autres fonctionnalités détaillées dans ce comparatif. Fini le trousseau de clés perdu : n’importe qui peut enfin se payer une serrure intelligente. Certaines serrures connectées fonctionnent même avec le flash de votre téléphone ou avec l’empreinte de votre doigt par exemple. Les smart lock de notre comparatif des meilleures serrures connectées sont les meilleures du marché actuel.

Yale Linus Smart Lock

Top sécurité et polyvalence En savoir plus Nuki Smart Lock 3.0

Top rapport qualité/prix En savoir plus Igloohome Smart Mortise

Top serrure à code pin En savoir plus

Top des serrures intelligentes disponibles en France

LINUS YALE SMART LOCK

Une serrure intelligente très polyvalente Note 8,2/10 : voir notre test de la Linus Yale Smart Lock Après la Nest X, Yale sort la Linus Smart Lock, qui pourrait avoir un joli retentissement sur la domotique européenne ! Toutes les mesures ont été prises pour faciliter son installation peu importe où vous habitez : un cylindre ajustable, un didacticiel très complet sur l’application etc. Une fois que vous avez pu fixer ce modèle de poignée intelligente à votre serrure, il vous faut la calibrer grâce à l’application. Pour bénéficier d’une connexion Wi-Fi, un bridge est requis, plutôt cher et non sans quelques bugs à l’installation… Cela étant, vous pourrez ensuite bénéficier du verrouillage/déverrouillage automatique, puis des clés numériques pour vos enfants, vos invités, ou les professionnels amenés à intervenir chez vous. En outre, vous pouvez dès maintenant découvrir toutes ces applications, puisque cette serrure connectée est déjà sortie en France ! Les plus L’application

Les fonctionnalités

Le design Les moins La connectivité

Le prix Faut-il acheter la Linus Yale Smart Lock ? Achetez si … Il y a beaucoup d’allées et venues à la maison

Si vous dirigez un internat

Si vous pouvez prendre le bridge Wi-Fi N’achetez pas si … Vous n’utilisez pas de smartphone

NUKI SMART LOCK 3.0

La serrure connectée pas chère dernière génération Note 8,5/10 : note moyenne des utilisateurs Nuki est une start-up qui a voulu faire une serrure connectée simple à installer et adaptable à tous les cylindres. Pari réussi pour la marque autrichienne qui a réussi à proposer une solution connectée pour particuliers abordable. La Nuki Smart Lock se place donc sur n’importe quel cylindre de porte européenne ou française. Le boîtier s’installe du côté de la porte qui se trouve chez vous. Il suffit d’un tournevis, de quelques vis et moins de 15 min pour que tout soit prêt à l’emploi. Des boîtiers adaptatifs sont fournis par le constructeur pour s’adapter à la largeur de n’importe quel cylindre. Du côté extérieur de la porte, on ne voit rien, impossible de savoir que votre porte est connectée. Pratique et discrète avec un excellent rapport qualité / prix, cette serrure innovante est une très bonne surprise que nous vous conseillons. Les plus Certifiée AV-TEST

Très rapide à installer Les moins Quelques bugs du Bluetooth

Tire beaucoup sur les piles Faut-il acheter la Nuki Smart Lock 3.0 ? Achetez si … Vous avez besoin d’une solution domotique rapide et pas trop chère

Si vous pouvez prendre le bridge Wi-Fi

Vous avez besoin de changer le cylindre de votre serrure N’achetez pas si … Vous pouvez vous offrir la Linus Yale Smart Lock

IGLOOHOME SMART MORTISE

L e verrou connecté aux cinq modes d’ouverture Note 8/10 : note moyenne Lorsque vous investissez dans une serrure intelligente Igloohome Smart Mortise, fabriquée en zinc, vous aurez à télécharger l’appli mobile qui va avec, et sur laquelle vous pouvez synchroniser votre compte Airbnb. Un autre élément digne d’intérêt avec ce verrou, c’est qu’il embarque pas moins de 5 modes d’accès différents, à savoir une clé Bluetooth, la génération de code PIN pour de nouveaux utilisateurs, une carte à puce, un QR Code et même une clé physique. Troisième élément important, c’est que cet appareil domotique fonctionne sans Wi-Fi et semble indépendant de toute utilisation de bridge ou de box domotique. Cela permet non seulement un usage simple, mais également garanti contre la plupart des tentatives de piratage. Enfin, on notera une autonomie annoncée de 18 mois pour les piles AA, mais attendez-vous à en changer au bout d’un an pour un usage très fréquent. Les plus Les cinq modes d’accès

L’optimisation Airbnb

Fonctionne hors-connexion Les moins Quelques pré-requis pour l’installation

Tire pas mal sur les piles Faut-il acheter la Igloohome Smart Mortise ? Achetez si … Vous faites de la location Airbnb

Si vous savez bricoler un peu (ou connaissez quelqu’un qui peut le faire)

Si vous habitez une zone avec une mauvaise connexion N’achetez pas si … Si votre porte n’est pas en bois, PVC ou métal, avec une épaisseur comprise entre 40 et 60 mm

THE KEYS

La serrure connectée française et multifonction Note 8/10 en moyenne The Keys est une serrure haut-de-gamme fabriquée par une startup française. Elle se débloque via l’app de votre téléphone, via une clé ou un badge. En ce qui concerne l’installation, rien de plus simple : une dizaine de minutes est nécessaire. Tout est très bien expliqué dans la notice. Il vous faudra tout de même vous munir d’un tournevis. Pas besoin d’être un expert en serrurerie, la mise en place de The Keys est à la portée de tous. Vous pouvez aussi acheter à part un petit boîtier à digicode pour ouvrir votre porte via un code d’accès. Via l’application vous pouvez donner accès à votre domicile à vos contacts sur des périodes de votre choix. Très pratique pour vos amis ou par exemple votre femme/homme de ménage ou une location Airbnb. Niveau finition, c’est du solide, toute l’armature est faite en métal très résistant. Une smart door française que nous recommandons. Les plus Les diverses manières d’ouvrir le verrou

Le digicode

Le prix Les moins SAV insatsfaisant

Commence à dater

Des retours utilisateur mitigés Faut-il acheter la serrure intelligente The Keys ? Achetez si … Vous proposez des locations Airbnb

Si vous préférez l’option digicode

Vous recherchez une option sans piles N’achetez pas si … Vous pouvez vous offrir la Linus Yale Smart Lock

ULTRALOQ UL3 BT

La serrure intelligente avec digicode Note 7/10 : moyenne des utilisateurs sur Google Cette serrure s’installe sur tout type de porte et facilement, sans avoir besoin de faire appel à un expert. Avec un code, elle offre un très haut niveau de sécurité. Ajoutez à cela une serrure biométrique dotée d’un lecteur d’empreinte digitale permettant de scanner votre doigt pour encore plus de sécurité. De plus, cette serrure connectée peut être verrouillée / déverrouillée via votre smartphone ou tablette à partir d’une application dédiée. Elle fonctionne avec 3 piles AA. Son autonomie est de 1 an, soit près de 8000 utilisations de la serrure avant d‘épuiser sa batterie. Le design, très professionnel, est à la fois très esthétique et peut agir comme élément de dissuasion d’un éventuel cambrioleur. Les plus Le lecteur d’empreintes digitales

Le digicode

L’autonomie Les moins Le prix

Lecteur d’empreintes peut manquer de sensibilité Faut-il acheter l’Ultraloq UL3 BT ? Achetez si … Des fonctionnalités simples vous suffisent

Si vous préférez l’option digicode

EVY V2

Un autre cylindre intelligent m ade in France Note 8,5/10 : note moyenne Une jeune start-up bordelaise vient compléter notre comparatif ! Avec sa serrure connectée aux allures de simple cylindre sortie fin 2019, elle offre une alternative efficace à la serrure de porte classique. Le capteur accéléromètre détecte des chocs imprévus. Leur app permet de déverrouiller et verrouiller la porte à distance, mais l’ouverture de la porte en elle-même reste manuelle. Une clé de secours est fournie à l’achat et peut être désactivée si jamais vous la perdez. Des badges sont également disponibles mais à acheter séparément malheureusement. Il est possible de les désactiver eux aussi. Avec l’app, créez des accès récurrents pour des amis ou des accès temporaires pour des invités par exemple. De plus elle vous donne accès à l’historique de toutes les entrées et sorties. Concernant son autonomie, la serrure eVy V2 est alimentée par une pile et tient entre 1 et 2 ans. Les plus L’autonomie

Les fonctions disponibles Les moins La box à acheter en plus

Design peu attractif Faut-il acheter l’Evy V2 ? Achetez si … Vous voulez protéger un local professionnel

Si vous avez 300 € de plus pour le boîtier en sus

Vous avez encore un petit pécule pour vous offrir les badges N’achetez pas si … Vous vous n’avez pas un budget vraiment confortable

DANALOCK V3

Un cylindre connecté, sécurisé et universel pour votre smarthome Note 8 /10 : moyenne des utilisateurs Danalock, marque familiale d’origine danoise propose avec la V3, une serrure qui est en fait un cylindre connecté et sécurisé qui s’adapte à toutes les portes. Il y a plusieurs types de déverrouillage : par code, badge, application et clé. Elle est très facile à mettre en place, quelques minutes à peine. Une seule personne suffit à l’installation de la serrure connectée. À la différence des autres serrures proposées, Danalock V3 est un cylindre connecté, donc plus difficile à crocheter ou à percer et arracher. Une “vraie serrure connectée”, sûre et facile à installer seul. Cette serrure va encore plus loin dans le concept de smart home avec sa compatibilité Z-Wave Plus, elle peut enclencher vos appareils connectés dans la maison dès que vous rentrez. À votre approche, elle se déclenche et s’ouvre sans intervention de votre part ! On ne peut qu’apprécier son intelligence. Les plus La protection anti-perçage, arrachement et casse

La facilité d’installation Les moins Cylindre vendu séparément

Seulement deux modes d’ouverture Faut-il acheter la Danalock V3 ? Achetez si … Vous recherchez une serrure connectée simple

Top Serrures Connectées à venir ou disponibles en dehors de France

SOMFY DOOR KEEPER

Le verrou intelligent conçue contre les effractions Leader reconnu pour ses objets de domotique, Somfy a profité du CES 2020 pour présenter sa nouvelle serrure connectée. Afin de s’imposer en Europe, Somfy met le focus sur la sécurité : la serrure est munie d’un détecteur d’intrusion, celui-ci doté d’un capteur qui décèle des vibrations inconnues. Des codes d’accès à durée limitée seront mis en place pour des hôtes Airbnb ou des employés par exemple. Pour rassurer les acheteurs encore sceptiques, la serrure connectée de Somfy garde les outils de sécurité de la porte. La serrure Somfy Door Keeper fonctionne avec une application en parallèle (Somfy Keys) qui permet de vérifier que la porte est bien fermée, de la verrouiller à distance ou encore d’instaurer des codes d’accès à durée limitée. Elle fonctionne à l’aide d’une batterie amovible et rechargeable via USB-C. Cette batterie a une autonomie d’un an. Son prix avoisinerait les 500 euros. Les plus Détecte et prévient des tentatives d’intrusion

Autonomie de 12 mois

Garantie 5 ans Les moins Besoin de passer par un devis pour s’en procurer un Faut-il acheter le Somfy Door Keeper ? Achetez si … Vous habitez un quartier où ont fréquemment lieu des cambriolages

NETATMO DOORLOCK

La serrure haut – de – gamme originale À l’occasion du CES 2020, la start-up française Netatmo, acquise par le groupe Legrand en 2018, avait livré les détails de sa première serrure connectée. Pour percer un marché français (européen) encore frileux face à ce type de serrures, Netatmo a gardé l’utilité des clés. Tout l’intérêt du concept se retrouve dans des clés dites intelligentes. Vendues au nombre de 3 avec la serrure, ce ne sont pas des clés classiques, loin de là mais des badges NFC. C’est-à-dire qu’il est possible de les désactiver en cas de vol. La serrure reconnaît les clés autorisées ou non. Envoyez des invitations à vos amis afin qu’ils puissent ouvrir la porte. Pour des hôtes Airbnb par exemple, donnez-leur des clés que vous désactiverez par la suite. Mais l’ouverture de la porte peut aussi se faire depuis l’application dédiée grâce au Bluetooth. La serrure fonctionne avec quatre piles et son autonomie annoncée est de 2 ans. On s’attend à un tarif avoisinant les 300 à 400 euros. Les plus Système de clés rassurant

L’application Les moins 2022, on attend toujours sa sortie ! Faut-il acheter le Netatmo Doorlock ? Achetez si … Vous avez la patience d’attendre qu’elle voie le jour

SCHLAGE SENSE SMART DEADBOLT

Le verrou c onnecté américai n La marque experte des serrures depuis un siècle propose avec la Schlage Sense Smart Deadbolt une serrure connectée avec bien des fonctionnalités à découvrir dans notre comparatif. Sa forme n’est pas sans rappeler les serrures classiques, mais elle ne délaisse pas son côté moderne pour autant. Votre smartphone est la clé qui gère votre porte. L’interface de l’application est on ne peut plus simple. D’une touche, déverrouillez ou verrouillez votre serrure ! Les possibilités sont multiples pour ouvrir votre porte : avec un code, en utilisant une clé ou avec un smartphone (fonctionne avec Siri). Partez l’esprit tranquille des notifications sont envoyées dès qu’une personne franchit la porte. Attention l’adaptateur Wi-Fi est indispensable pour profiter de sa serrure à son meilleur potentiel. Grâce à lui, connectez votre serrure avec le reste de vos appareils de domotique. Les plus Diversité des ouvertures

Le design vintage Les moins Pas disponible en Europe Faut-il acheter le Schlage Sense Smart Deadbolt ? Achetez si … Vous vous installez aux États-Unis

Vous habitez une vieille bâtisse N’achetez pas si … Vous résidez en France Caractéristiques principales CARTE À PUCE Non BADGE Non CODE Oui APPLICATION Oui COMPATIBILITÉ Apple HomeKit CONNECTIVITÉ Bluetooth et Wi-Fi (adaptateur) ASSISTANT VOCAL Assistant Google et Amazon Alexa (avec adaptateur Wi-Fi)

Les critères pour comparer et choisir sa serrure connectée

La serrure connectée est une serrure bien plus sécurisée que la serrure classique. En effet, les portes connectées ne s’ouvrent qu’aux utilisateurs qui ont l’application sur leur téléphone ou ont reçu l’accès via le propriétaire. Ce qui permet d’éviter la perte de vos clés au profit d’un éventuel cambrioleur. Pour toujours plus de sécurité, votre serrure connectée vous envoie aussi une notification quand la porte s’ouvre ou se ferme. On vous aide à faire un choix éclairé de ce type d’appareil grâce à notre guide d’achat !

L’usage que vous en faites Votre besoin en serrure connectée n’est pas le même selon votre utilisation principale : pour votre logement personnel ou pour un appartement que vous louez à des particuliers par exemple. En effet, une serrure connectée comme l’August Smart Lock sera idéale pour un Airbnb car la serrure s’installe sur une serrure existante et se retire (si vous le souhaitez) lors du départ de vos hôtes. Pour chez soi, mieux vaut choisir une serrure qui améliore la sécurité de votre intérieur. C’est d’ailleurs le but premier d’une serrure de ce type !

Le design Plutôt contemporaine, fine, imposante, de forme ronde ou rectangle… ? À vous d’opter pour la serrure qui correspond à vos goûts, mais aussi à l’aspect de votre appartement ou maison !

Le budget Évidemment le budget est à prendre en compte dans l’achat d’une serrure intelligente. C’est entre 100 et 200 euros que les serrures connectées deviennent intéressantes avec des fonctionnalités plus travaillées et une sécurité renforcée. En dessous, vous risquez de ne pas y trouver votre compte et connaître des problèmes liés au verrouillage/déverrouillage. De bons modèles milieu de gamme existent qui vous permettent de dépenser une somme raisonnable dans un appareil de bonne facture !

La commande vocale Évidemment le budget est à prendre en compte dans l’achat d’une serrure intelligente. C’est entre 10Si vous souhaitez la diriger par commande vocale (que ce soit Amazon Alexa ou l’Assistant Google), vous aurez besoin d’une serrure intelligente avec Wi-Fi. Ou du moins d’un connecteur Wi-Fi compatible avec votre serrure. Vous n’aurez alors plus qu’à donner de la voix pour ouvrir ou fermer votre porte !

La connectivité Une serrure connectée en Bluetooth peut être suffisante mais si vous disposez déjà d’un écosystème d’appareils connectés alors équipez-vous d’une serrure Wi-Fi (ou dotée d’un connecteur Wi-Fi). Elle se connectera à votre hub intelligent. Vous pourrez la gérer par commande vocale également. Grâce au Wi-Fi, l’ouverture de la porte peut se faire à distance, depuis votre lieu de travail par exemple ! Une fonctionnalité que nous apprécions beaucoup ici.

Questions Fréquentes sur les verrous connectés

Définition : qu’est ce qu’une serrure connectée ? Une serrure connectée représente une serrure qui se connecte à Internet pour être déverrouillée, ou via un objet connecté, comme un badge, une bague ou un bracelet par exemple. Finies les clés physiques, ces serrures se déverrouillent à distance via une app de smartphone plus ou moins sécurisée selon le constructeur. Parmi les serrures connectées, il est important de faire la différence entre celles qui remplacent le cylindre ou la poignée. Les premières sont un peu plus longues à installer, mais souvent plus sécurisées. Les deuxièmes ont besoin de laisser la clé dans le cylindre, ainsi c’est uniquement la poignée qui est commandée à distance pour l’ouverture et la fermeture. Une serrure connectée, à quoi ça sert ? Avec l’automatisation de tous nos appareils et l’avancée de la domotique via nos enceintes connectées comme Google Home et Amazon Écho, la tendance est au sans-fil. C’est exactement la même direction que prend l’ouverture de nos portes. Une serrure connectée permet donc de déverrouiller ou de verrouiller un loquet de porte. Il y a plusieurs façons de faire. Soit par badge, bague, bracelet ou carte passe. Il est aussi possible de faire fonctionner votre porte connectée via un digicode, ou une application qui déverrouille votre serrure connectée. Quelles sont les différentes façons d’ouvrir ou fermer une serrure connectée ? Il existe plusieurs méthodes pour ouvrir une porte connectée ou intelligente. Cela peut se faire avec votre empreinte, de manière biométrique. Avec des clés classiques. Avec votre voix via votre enceinte intelligente. Avec un badge NFC, sous forme de carte, ou de bracelet. Avec un code sur un pavé numérique. Ou tout simplement avec votre smartphone avec l’aide d’une application. Quelles sont les meilleures marques de serrures connectées ? Vous retrouverez les meilleures marques de serrures connectées dans ce comparatif mis à jour régulièrement. En France, les marques de référence sont Somfy, Netatmo et The Keys. À l’international, on peut citer notamment Nuki, Yale et August. Pourquoi les serrures connectées sont-elles plus sécurisées ? Elles sont plus sécurisées rien que par leur design. Ce dernier peut être une arme offensive visuelle contre un éventuel cambrioleur. Ensuite, fini le stress de la perte de clés. Vous avez désormais une multitude de façons de déverrouiller votre porte sans passer par un moyen physique. Quoi de plus sécurisé qu’un smartphone de nos jours, avec par exemple Face ID d’Apple. Des applications sécurisées vous permettent ainsi de donner des accès à vos proches et personnes de votre famille. Attention toutefois à choisir en priorité des serrures intelligentes qui sont garanties contre le perçage et l’arrachement. Comment fonctionne une serrure connectée ? Les serrures intelligentes fonctionnent au moment où un badge électronique, un bracelet ou une carte puce passe devant le lecteur. Il est aussi possible d’ouvrir et de fermer via son smartphone. Dans ce dernier cas, la serrure doit être reliée à votre box Internet et votre smartphone à un réseau disponible. Il est aussi possible de faire fonctionner votre serrure connectée via le Bluetooth ou une empreinte digitale. Comment installer une serrure connectée ? – Les serrures connectées se placent à l’emplacement de votre serrure de porte. Il faut en premier lieu enlever le cylindre de serrure. Attention à bien choisir un modèle qui fonctionne avec tous les trous de porte ou une serrure dédiée au type d’installation que vous avez.





– Les portes les plus récentes demandent à fixer chaque partie de la serrure des deux côtés de la porte. Une partie extérieure, qui possède les capteurs et moyens de détection d’ouverture. Une deuxième, plus classique à l’intérieur de votre domicile. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de raccorder les deux parties intérieures de la serrure connectée avant installation.





– Ensuite, certaines marques demandent de télécharger et de créer un compte sur leur application smartphone avant toute utilisation. Est-il possible de contrôler sa serrure connectée via Alexa ou Amazon Echo ? verrous connectés peuvent fonctionner en liaison avec des objets connectés. C’est le cas par exemple des ampoules connectées Philips. Pour que tous ces appareils communiquent entre eux, ils ont besoin de services tels que Amazon d’Alexa, Apple HomeKit ou l’Assistant Google par exemple. Mais pourquoi les connecter ? Un exemple simple, vous avez un détecteur de fumée connecté comme Nest Protect chez vous et un feu se déclenche. Si vous avez bien configuré votre porte connectée, cette dernière s’ouvrira automatiquement. Autre cas de figure très intéressant de l’appairage de votre serrure connectée avec d’autres appareils, celui de la vidéo. En associant votre serrure intelligente à ce que vous pourriez trouver sur notre Oui, certainspeuvent fonctionner en liaison avec des. C’est le cas par exemple des ampoules connectées Philips. Pour que tous ces appareils communiquent entre eux, ils ont besoin de services tels queou l’par exemple. Mais pourquoi les connecter ? Un exemple simple, vous avez un détecteur de fumée connecté comme Nest Protect chez vous et un feu se déclenche. Si vous avez bien configuré votre porte connectée, cette dernière s’ouvrira automatiquement. Autre cas de figure très intéressant de l’, celui de la. En associant votreà ce que vous pourriez trouver sur notre comparatif sonnette vidéo ou top caméra intérieure / extérieure , vous pourrez voir en temps réel qui sonne à votre porte et qui entre chez vous. Est-il possible de pirater une serrure connectée ? Sont-elles fiables ? La première méthode et la plus simple consiste à enlever la serrure avec l’aide d’un tournevis, comme pour une serrure classique, même si de nombreuses serrures connectées sont protégées contre le vol et l’arrachement. Autre méthode, comme tout objet connecté, si un intrus réussit à avoir accès à votre smartphone, il pourra utiliser l’application qui s’y trouve et utiliser votre serrure à sa guise. Ainsi, la meilleure solution pour se prévenir de ce type de piratage est de mieux sécuriser son téléphone. Enfin, en ayant accès à votre box internet, un hacker pourra très bien communiquer avec votre serrure afin de la déclencher à distance. Il est donc très important de sécuriser son réseau internet pour éviter ce genre d’ennuis. Malgré tout, les tentatives de hacking sont généralement infructueuses. La raison ? Le protocole de communication Z-Wave Plus pour la protection de votre logement est compatible avec certaines serrures. En renforçant le niveau de cryptage avec le nouveau système de sécurité S2 quasi inviolable, il réduit encore plus les risques de piratage. Quelle est la meilleure serrure connectée pour un Airbnb ? La meilleure serrure connectée pour Airbnb, c’est celle qui vous coûtera à la fois le moins cher et qui permet de partager son code avec d’autres utilisateurs. Il ne faudra pas oublier de leur révoquer leur droit d’entrée dans votre domicile une fois leur séjour terminé. Il y a plusieurs systèmes d’ouverture possibles. En utilisant la fonction digicode, il vous suffit de partager le code à vos hôtes, puis de changer le code après leur départ. Vous pouvez aussi partager des accès via smartphone sur des dates prédéfinies. En somme, il existe plusieurs façons d’utiliser une serrure connectée pour Airbnb ou tout type de location de vos biens immobiliers. La seule chose que vous devez vous demander, c’est quelle solution répond le mieux à mes besoins. Existe-t-il une serrure connectée qui fonctionne avec les sonnettes connectées Ring ? connecter complètement les entrées et sorties de votre maison ou appartement. Dès qu’une personne utilisera votre notification vous alertera sur votre smartphone pour vous prévenir qu’une personne a sonné chez vous. Ensuite, grâce à la caméra de la sonnette Ring vous pourrez les voir et communiquer avec eux. Enfin, vous serez informé via une nouvelle notification de l’utilisation de votre serrure connectée puis du départ de vos convives. Oui il en existe plusieurs même. Récemment, Ring a annoncé que plusieurs serrures connectées comme la Kwikset Kevo fonctionnent avec leurs produits. Il devient ainsi possible dede votre maison ou appartement. Dès qu’une personne utilisera votre sonnette connectée , unevous alertera sur votre smartphone pour vous prévenir qu’une personne a sonné chez vous. Ensuite, grâce à lavous pourrez les voir et communiquer avec eux. Enfin, vous serez informé via une nouvelle notification de l’utilisation de votre serrure connectée puis du départ de vos convives. Pourquoi utiliser une serrure connectée dans son entreprise ? Opter pour une serrure connectée dans son entreprise n’a que des avantages. Au lieu de donner des clefs de bureau ou de la porte d’entrée à chacun de vos employés, vous n’avez qu’à leur donner accès au digicode ou leur donner des accès numériques via leurs smartphones. Ainsi, fini le stress de la perte des clés par vos employés et vous-même. Grâce aux applications smartphone, vous pouvez ainsi décider qui a le droit d’accéder à telle ou telle porte. Vous pouvez ainsi plus facilement révoquer l’accès de votre entreprise à vos anciens employés ou donner accès aux nouveaux en un simple clic. La serrure connectée est plus difficile, voire impossible à crocheter. Plus de sécurité et de simplicité d’organisation pour votre entreprise, voilà ce que vous offre une serrure connectée. Est-il possible de donner accès à ma serrure connectée à toute ma famille ? Oui, toutes les personnes qui ont un smartphone peuvent recevoir un accès à votre serrure connectée, même vos amis si vous le souhaitez. En ce qui concerne les plus jeunes ou les personnes qui n’ont pas de téléphone, pas de panique. Les serrures connectées ont une multitude de façons de s’ouvrir. Vous pouvez par exemple utiliser le système de carte magnétique ou de badge. Ou alors, utilisez la fonction digicode de votre porte connectée. Il existe même des serrures qui proposent des bracelets et des bagues comme système d’authentification. Serrures compatibles Amazon Key : la livraison directement dans votre salon Plusieurs marques de serrures connectées sont compatibles avec Amazon Key. Le but étant de partager temporairement un accès à votre domicile à votre livreur Amazon. Ce dernier reçoit un code, limité dans le temps, qui lui permet d’ouvrir votre porte pour déposer le colis directement chez vous selon vos instructions. Une très bonne initiative de la firme qui permet d’être sûr de ne pas se faire voler votre colis. Si beaucoup de personnes ont peur de donner accès à leur maison à un inconnu, ne vous inquiétez pas. Dès que cette personne passera le seuil de votre porte et partira, vous serez averti par une notification. Il est également possible de donner accès à la serrure à votre livreur uniquement sur une certaine plage horaire un jour précis, ou tout simplement lui donner accès directement dès qu’il sera devant votre porte. Les serrures intelligentes ne sont pas forcément moches Les serrures connectées sont très design malgré les croyances de certains. C’est le cas de la Nuki Combo 2.0 par exemple. Ainsi les serrures intelligentes ne sont pas toutes faites avec une forme étrange et de mauvais matériaux. Il est impossible que vos invités ne soient pas interloqués par votre nouveau système d’ouverture de porte. Votre serrure connectée ne laissera personne indifférent, ni même votre famille. C’est aussi un excellent moyen de se prévenir d’un éventuel cambriolage. Avec une serrure connectée, vous envoyez un signal fort à toutes les personnes qui se présenteront sur le pas de votre porte. Le signal d’une maison hautement sécurisée. Puis-je installer une serrure connectée tout(e) seul(e) ? Oui pas besoin d’un bac +5 en bricolage fort heureusement ! Après tout dépend des modèles. Dans certains cas il vous faudra retirer complètement le mécanisme de verrouillage, par exemple quand votre matériel contient un composant intérieur et un composant extérieur (qui peut être un pavé numérique ou un cylindre). Mais d’autres serrures connectées se placent sur le cylindre existant de votre porte donc ne nécessitent pas des heures de travail (par exemple la Nuki Smart Lock 2.0). La plupart des serrures connectées utilisent les trous déjà existants de votre porte, ainsi l’installation ne devrait pas durer des heures même en cas de remplacement du mécanisme de verrouillage. Est-ce que les serrures connectées peuvent aussi fonctionner avec une clé ? La plupart des serrures connectées fonctionnent sans clé, notamment à l’aide du Bluetooth, du Wi-Fi, de Z-Wave ou Zigbee. Le but premier étant justement de se passer de ces objets si facilement perdus. Cependant, les serrures suivantes dans notre comparatif : The Keys, August Smart Lock, Netatmo Door Lock, Schlage Sense Smart Deadbolt et eVy V2 gardent l’utilisation de la clé de façon plus ou moins importante. Enfin n’oublions pas le concept de clés intelligentes qui peuvent être partagées sous forme d’accès temporaire à des proches ou des invités grâce à l’application. Combien coûte une serrure connectée ? Entre 150 et 500 €. D’abord, vous avez des serrures qui offrent un bon rapport qualité/prix. Elles fonctionnent en Bluetooth mais avec la possibilité pour certaines d’entre elles d’acheter un connecteur Wi-Fi qui augmentera certes le prix mais leurs fonctionnalités également. Elles s’utilisent avec une application reliée. Dans cette gamme on peut citer notamment l’Ultraloq UL3 BT, la Danalock V3 et la serrure The Keys. Puis des serrures plus coûteuses, souvent compatibles avec Apple HomeKit, ce qui les distingue des serrures milieu de gamme. Elles sont totalement intégrables à l’écosystème des objets connectés de votre maison ou appartement. Parmi elles on peut citer la Nuki Smart Lock 2.0, la Nest X Yale Lock et la serrure August Smart Lock Pro. Enfin, les serrures plus onéreuses utilisent des technologies récentes pour la protection de votre intérieur. Ce sont notamment les serrures françaises présentes dans notre comparatif. On pense à la Somfy Door Keeper et la serrure eVy V2. Comment faire si ma serrure connectée n’a plus de batterie et que je me retrouve coincé(e) ? Il est peu probable que cela arrive. Pourquoi ? Car pour la plupart des serrures connectées, vous recevrez un message via l’app lorsque la batterie est à un niveau vraiment faible. Il y a donc peu de chances que vous vous retrouviez dehors impuissant(e). Mais il est toujours bon de vérifier son niveau régulièrement pour prévenir toute mauvaise surprise. À savoir, la batterie des serrures connectées au Wi-Fi à une durée plus courte que les autres car elles utilisent plus d’énergie. L’autonomie des batteries est généralement de 1 an mais peut s’étendre jusqu’à 2 ans pour des serrures Bluetooth. Y a t-il des précautions de sécurité à prendre lorsqu’on utilise une serrure connectée ? La sécurité est l’un des arguments majeurs de la serrure connectée face aux serrures classiques. Néanmoins, mieux vaut prendre des précautions de sécurité afin d’éviter toute brèche du système :



– Mettez à jour régulièrement le logiciel de votre serrure sur votre app, en effet les mises à jour sont utilisées pour corriger les éventuelles failles de sécurité



– Optez pour une marque reconnue pour plus de sécurité



– Choisissez un mot de passe original et complexe, cela peut paraître superflu mais a son importance



– Réinitialiser la serrure si vous souhaitez la revendre pour que personne ne puisse accéder à vos informations