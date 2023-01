eufy Security doorbell

Une sonnette connectée de référence

Avis internet 8,8/10

Comment ne pas citer Eufy dans notre comparatif ? La marque est en effet une référence sur le marché des sonnettes connectées, en paticulier avec son modèle Security.

Commençons par sa qualité 2K HD qui offre une vue de l’extérieur claire et précise. Les couleurs sont plus prononcées que sur certaines autres sonnettes de ce comparatif. Et au format 4:3 votre angle de vision est élargi. Où que vous soyez, les notifications vous préviennent des personnes qui cherchent à entrer chez vous, même si elles n’ont pas activé la sonnette. La notification contient l’alerte mais également une image de la personne qui se trouve devant votre porte. Pratique pour voir sans même déverrouiller son smartphone.

La sonnette fonctionne de pair avec Amazon Alexa et Google Assistant mais l’intégration reste pauvre notamment si on la compare à la sonnette Ring. Et à travers l’app, il est possible de créer des messages pré-enregistrés pour un livreur ou autre afin de donner des indications sur la marche à suivre pour déposer un colis.

Enfin, son gros point fort est qu’elle ne requiert aucun abonnement payant ! Les enregistrements sont visibles sans besoin de mettre la main à la poche. C’est un avantage indéniable grâce au stockage en local, notamment de 16 Go sur la HomeBase 2.

Les plus Qualité d’image,

Alimentation filaire ou par batterie,

Détection de mouvement,

Design réussi. Les moins Prix élevé.

Acheter le eufy Security doorbell au meilleur prix

Caractéristiques principales