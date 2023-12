Noël : le cadeau qu’il ne faut surtout pas offrir à vos proches pour ne pas ruiner les fêtes

Une étude a posé la question au français des cadeaux qu’ils n’aimeraient pas recevoir et la réponse la plus donnée concerne l’électroménager.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la magie de Noël s’accompagne d’une tradition que tout le monde attend avec impatience : les cadeaux sous le sapin. Pourtant, une étude réalisée par l’Ifop (Institut français d’opinion publique) pour Hostinger révèle que certains présents ne sont pas appréciés, voire pire : ils déçoivent après avoir été déballés.

Cette étude qui s’intitule « les passions des Français à l’heure des cadeaux de Noël » a posé plusieurs questions sur leurs attentes sous le sapin. Les 1 002 personnes sondées ont dû notamment répondre à la question « quel type de cadeau n’aimeriez-vous pas recevoir sous le sapin ? » (la question était ouverte et les réponses non suggérées). Une bonne manière de faire savoir ce qu’il faut éviter d’offrir à votre moitié, votre famille ou vos amis.

L’électroménager, cadeaux le moins apprécié… surtout chez les femmes

Parmi les réponses à la question « quel type de cadeau n’aimeriez-vous pas recevoir ? », le thème le plus cité est sans conteste l’électroménager. Avec 22% toutes catégories confondues, il dépasse la mode (19%), la culture (11%) ou encore la nourriture (9%).

Quand on regarde de plus près les personnes qui ont répondu, on remarque que ce sont les femmes qui sont en grande majorité récalcitrantes à l’idée de recevoir un appareil électroménager pour noël. Plus que chez les hommes ou chez les jeunes, elles représentent en effet 33% des réponses contre seulement 9% pour les votes masculins.

Pour les hommes, le cadeau le plus redouté concerne les objets de mode (22% au total) avec notamment la crainte de recevoir des vêtements ou des habits (16%).

L’aspirateur en tête de file, même si c’est l’intention qui compte le plus

Les réponses précises concernant l’électroménager chez les femmes sont multiples, mais dans le lot, une catégorie ressort : les aspirateurs. Ces appareils font partie des cadeaux à bannir, revenant le plus souvent : 22% de réponses pour les femmes et 3% pour les hommes ont cité « aspirateurs », « objets ménagers » et « électroménager ».

L’électroménager et spécialement les aspirateurs peuvent être l’objet de tue-l’amour ou de déception s’ils se retrouvent sous le sapin. Néanmoins, l’étude de l’ifop montre également qu’au total, 32% des personnes sondées ont répondu que seule l’intention compte, peu importe le cadeau. Soit le total le plus élevé toutes catégories confondues.

Comme quoi, la magie des fêtes est toujours plus importante que le côté matériel d’un cadeau. C’est l’ambiance de noël et les retrouvailles en famille qui apparaissent comme la priorité des sondés.