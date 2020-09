Nous commençons à bien connaître le fabricant Anker, notamment pour ses produits connus sous le nom de la marque Eufy ou Soundcore. Pour chacun des produits (caméras, aspirateurs, écouteurs, …) de ces marques que nous avons testés, celui-ci a été validé et obtenu une très bonne note. La confiance est donc au rendez-vous concernant le Mini Vidéo Projecteur Nebula Astro, dont nous avons découvert les fonctionnalités avec un plaisir certain ! Ce pico projecteur peut vous accompagner n’importe où : c’est son intérêt premier. En voyage d’affaires ou dans un van, au bureau pour partager des vidéos ou dans votre chambre, confortablement installé(e) dans votre lit… attention aux risques d’addiction ! Mais pour l’heure, essayons.

LES PLUS Ergonomie excellente sur tous les terrains

Bons sons et lumière

Une protection pour les yeux LES MOINS câble USB-C court

pas de HDMI fourni

autonomie limitée

Caractéristiques Techniques

– Hauteur : 9,1 cm

– Largeur : 8,2 cm

– Longueur : 8,9 cm

– Poids : 370 g – Résolution : 854 × 480

– Luminosité : 100 lumens ANSI.

– Rapport affichage: 16/9

– Mise au point : manuelle

– Formats audio : MP3 AMR-NB, AMR-WB, WMA 9/10 Pro, G.711

– Son 360 ° – Entrée HDMI 1.4 jusqu’à 1080p – USB-C : charge et stockage de données – Système d’exploitation : Android 7.1. – Modes de fonctionnement : projecteur, haut-parleur Bluetooth

– App Store : disponible

– Boutons : allumage, volume, mode

– Télécommande Infra-Rouge : mode D-pad / Mode souris

– Application smartphone : Android & iOS – Durée de vie rétroprojecteur : 2,5 h

– Durée de vie haut-parleur : 14 h

– Temps de charge : 2 h avec 5V2A

Unboxing du mini-vidéo projecteur Nebula Astro

Comme toujours, la manipulation de la boîte fait office d’amuse-bouche et le plaisir est là, en effet. Le rouge et le blanc sont les couleurs dominantes sur ce packaging très explicatif. Des photos, des caractéristiques et des fonctionnalités apparaissent sur les quatre côtés de la boîte, laquelle arbore ces mots “Adventure Together Into New Worlds” (“Aventurons-nous ensemble dans des mondes inexplorés”). La thématique mise en avant par ce “cinema de poche” est donc bel et bien le voyage, aussi bien physique que virtuel. Quoi de plus excitant ? En ôtant la partie supérieure, vous trouverez un contenant décoré façon eighties, dans lequel vous attendent, bien emballés, l’Astro et les accessoires qui vont avec.

Contenu de la boîte du pico projecteur Nebula Astro

Mini projecteur Nebula Astro

Chargeur et câble USB-C

Télécommande

Deux piles AAA/RO3P

Quick Start Guide

Utilisation du petit vidéo projecteur Nebula Astro

Autant dire que la prise en main est instantanée et vous aurez très rapidement envie d’essayer l’objet dans tous les contextes possibles et d’en explorer les principales fonctionnalités. Pour notre part, nous avons effectué un tour d’essai.

Installation des commandes

Vous disposez de deux types de contrôles pour l’interface du rétroprojecteur : la télécommande ou l’application Nebula Connect.

Télécommande Infra-Rouge

Designée le plus simplement du monde, la télécommande a juste besoin de piles pour être utilisée. Celles-ci sont fournies avec le pack initial. Vous aurez donc accès au volume, à une flèche de retour en arrière, un retour vers l’écran d’accueil, des touches directionnelles, le passage en mode souris etc. Une LED s’allume chaque fois que vous pressez un bouton, qui vous indique que les piles ont encore du jus. Nota bene : le mode souris n’est vraiment pas terrible avec la télécommande. Réservez-la pour l’application, que nous allons visiter dès à présent.

Application Nebula Connect

Vous la trouverez facilement dans le Play Store ou l’App Store. C’est en deux temps que vous arrivez à l’interface principale : il vous faut déjà vous connecter à votre appareil, en précisant que vous recherchez un rétroprojecteur de type “Astro”, et non “Capsule” ou autres produits de la même marque. L’appairage est efficace et vous aurez bientôt l’application bien en main pour interagir avec votre rétroprojecteur. Les commandes sont grosso modo les mêmes, mais l’application est bien plus permissive que la télécommande sur le placement de l’utilisateur. Avec votre smartphone, vous pouvez vous déplacer dans la pièce sans perdre la main. La télécommande, quant à elle, vous oblige un peu à rester derrière l’Astro. Nota bene : les deux options fonctionnent simultanément. Pratique à plusieurs, sauf en cas de litige, bien sûr…

Activation du projecteur portable Nebula Astro

Encore une fois, tout est extrêmement intuitif, grâce à un véritable effort d’affordance. Vous allumez votre astro avec la touche “power” située sur la partie supérieure. Sur cette même face se trouvent les boutons “+” et “-” du volume sonore et le signe “switcher” pour passer en mode haut-parleur Bluetooth. Lorsque vous projetez votre écran sur le mur, un petit temps de chargement vous sépare de l’interface principale.

Une fois que vous avez choisi un nom d’utilisateur, puis activé (ou non) le contrôle parental, quelques fenêtres rapides vous proposent des applications populaires comme Netflix, Youtube etc. Bien sûr, il faudra vous connecter à internet pour les installer, via votre connexion Wi-Fi. Moins d’une minute plus tard, vous pouvez enfin naviguer sur les applications que vous préférez et les lancer comme si vous étiez sur votre Xbox ou Playstation. Si vous branchez un ordinateur à son entrée HDMI, l’Astro sélectionnera automatiquement cet écran à projeter.

Performances et ajustements de votre petit projecteur Nebula Astro

Primo, la luminosité est bonne, puisqu’elle permet d’afficher l’image même dans une pièce modérément éclairée. Bien sûr, ce sera toujours mieux s’il fait vraiment sombre, mais vous n’aurez pas besoin de fermer les volets jusqu’au moindre interstice. Secundo, le son est bon : le volume monte relativement haut, et remplira sans problème des pièces à vivre comme des salles de réunion. Certes, la restitution des basses reste loin de celles d’enceintes qu’on a déjà vues, par exemple dans notre test du Marshall Emberton, mais l’émission à presque 360° en fait un haut-parleur plus que correct. Cette polyvalence est un réel bon point !

Tertio, la manipulation de l’image est aisée : il suffit de déplacer le rétroprojecteur pour en agrandir ou diminuer les dimensions, et de jouer avec la molette située sur la face avant de l’appareil pour en améliorer la netteté. Ainsi, vous pouvez passer d’une salle à une autre sans avoir à éteindre votre matériel. Quarto, l’autonomie, hélas, est relativement faible ; c’est à peine si elle atteint les 2h30 annoncés. Vous serez donc bien avisé(e) de brancher l’Astro à une source d’énergie, comme votre ordinateur. Le hic, avec cette méthode, c’est que le câble USB-C est archi court, ce qui réduit vos possibilités d’installation.

Périphériques : port HDMI et transfert de fichiers

Si vous souhaitez projeter du contenu qui n’existe pas dans les applications à télécharger, plusieurs moyens vous seront plus ou moins utiles. D’abord, nous l’avons vu, l’entrée HDMI rend possible de connecter le rétroprojecteur à un ordinateur. Elle se trouve juste à côté du port USB-C.

En revanche, si vous pensiez stocker du contenu directement dans l’Astro… Évitez tout bonnement cette option. D’abord, parce que la mémoire dont dispose l’appareil est faible (8GB seulement), et sert avant tout à télécharger de nouvelles applis. Ensuite, parce que c’est un parcours du combattant pour y parvenir. Soit vous tentez d’accéder à votre Cloud à partir de l’application ES File Explorer, mais il vous faudra également l’USB Flash Drive… Or, taper des identifiants, des adresses mails et des mots de passe avec le clavier de l’écran s’avère très fastidieux… Soit vous investissez dans un câble USB OTG à 7€, mais vous aurez également besoin de l’USB Flash Drive. La dernière option est d’utiliser Chromecast, pour streamer à partir de votre téléphone, mais cela nécessitera encore un peu d’équipement supplémentaire.

Avis : Faut-il investir dans le nouveau mini vidéo projecteur Nebula Astro (2020) ?

Le principal critère pour formuler une réponse pertinente tient à la fréquence de vos déplacements et à la qualité de votre 4G, si toutefois vous ne bénéficiez pas toujours d’une bonne Wi-Fi où que vous soyez. Utilisable dans la convivialité comme dans des cadres plus intimistes, vous serez heureux de partager du contenu au bureau, de regarder confortablement des séries Netflix dans une pièce à part, d’écouter des émissions ou des musiques avec un son plutôt confortable, ou même laisser vos enfants devant un film si vous dînez chez des amis. En résumé, votre degré de nomadisme fera la différence. Ensuite, sachez qu’il existe d’autres produits Anker, comme le Nebula Capsule 2, avec une luminosité surpuissante de 200 lumens ; cela dit, vous faites un bond de plus de 200 € pour acquérir ce modèle. Votre budget sera donc l’autre facteur déterminant.