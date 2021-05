Anker Innovation n’en est pas à son premier coup d’essai. La marque américaine est une habituée de l’innovation dans le domaine des appareils connectés. Leader de la technologie de charge, spécialiste de la « Smart Home » avec Eufy, précurseur des appareils audio innovants avec Soundcore, elle s’est aussi lancée avec Nebula dans la vente de vidéoprojecteurs connectés innovants.

Notre test du Nebula Astro a révélé un pico-projecteur de qualité, parfait comme compagnon de voyage. Tous les projecteurs sont maintenant braqués sur le dernier-né de la marque : le Nebula Solar. Voyons ce que nous propose Anker et s’il tient toutes ses promesses.

LES PLUS Navigation agréable avec Android TV

Mise au point et ajustement automatique

Design épuré et ergonomie

Emplacement trépied ou support intégré LES MOINS Fonctionnalités parfois peu intuitives

Pas de réglages manuels couleurs/son

Luminosité un peu juste

Caractéristiques techniques

Dimensions : 192 x 192 x 58 mm

Poids : 1,1kg

Résolution : 1920 x 1080 p (FHD)

Luminosité : 400 Lumens

Durée de vie : 30 000 h

Rapport de projection : 120 pouces à 3,18 m

Mise au point : Automatique

Mode de projection : Avant/arrière/plafond Entrée : HDMI 2.0/USB-A

Système d’exploitation : Android TV 9.0

Chromecast : Oui

Boutons : Volume/changement de mode (Bluetooth)

Télécommande : Oui

Application : Nebula Connect

Son : Dolby Digital plus 2x3W

Mémoire : 8 Go eMMC

Unboxing du Nebula Solar by Anker

Un packaging léché qui abrite un produit élégant

A première vue, cette boîte rouge, qui dévoile un projecteur blanc entouré de mousse, annonce la couleur : on ne se moque pas de vous, loin de là. La présentation soignée est une incitation à utiliser sans plus attendre son contenu. Le projecteur en lui-même arbore un design sobre et passe-partout. Les matériaux utilisés lui donnent un aspect solide et haut-de-gamme. On peut aussi noter un mode d’attache pour trépied, pratique quand on n’a pas forcément d’endroit où le poser.

Un contenu simple pour ne pas se perdre

Lors du déballage du produit, on remarque qu’il y a très peu d’accessoires. En effet, seulement un chargeur, une télécommande (avec deux piles AAA inclus) et une notice sont présents dans la boîte. Ce qui montre la volonté de Anker d’épurer au maximum le produit afin d’améliorer la transportabilité ainsi que de faciliter la prise en main.

Connectivité du Nebula Solar de Anker

Mise en place des commandes

Il est possible d’allumer le Nebula Solar à l’arrière de l’appareil ou de régler le volume directement sur le vidéoprojecteur. Mais pour naviguer dans le menu, il faut opter soit pour la télécommande soit pour l’application Nebula Connect.

La télécommande

La télécommande reste le dispositif le plus pratique pour commander le vidéoprojecteur directement de votre canapé. D’office connectée, elle marche en Bluetooth. Ce n’est pas une mauvaise chose puisque cela permet une bonne réactivité, mais cela peut poser des problèmes pour connecter d’autres appareils Bluetooth — précision donnée plus bas —. La télécommande embarque tous les boutons classiques pour sa fonction: marche/arrêt, navigation, retour, accueil, paramètres et volume. Elle intègre aussi une touche pour opérer la mise au point automatique et une autre pour activer l’assistant google, commande qui a toutefois du mal à comprendre certains mots.

L’application Nebula Connect

L’application Nebula Connect est disponible sur le Play Store ainsi que l’AppStore. Une fois connectée via Bluetooth à votre projecteur, elle vous permet de contrôler le Nebula Solar et de surfer dans son menu. L’intérêt de cette pratique réside dans le fait qu’elle peut être utilisée en tant que souris et en tant que télécommande. Autre avantage et non des moindres : lorsque vous recherchez un programme, vous devez taper lettre par lettre son nom avec une télécommande classique, ce qui n’est vraiment pas pratique. Avec l’application, vous avez à disposition un clavier qui vous fait gagner un temps fou.

Branchements : Entrées et Sorties du Nebula Solar

Le vidéoprojecteur possède plusieurs entrées et sorties parfaitement intégrées pour élargir les possibilités de connexion sans s’encombrer d’une multitude d’accessoires.

Entrées possibles sur le Nebula Solar

Port USB-A

À l’arrière du vidéoprojecteur, on retrouve un port USB-A qui permet de connecter une clé USB au projecteur. Lorsque vous avez mis la clé dans l’espace dédié, vous pouvez naviguer dans le menu à l’aide de la télécommande.

Port HDMI

Le Nebula Solar possède un port HDMI 2.0 qui accepte le format HDR et la 4K sans pour autant que le projecteur en soit doté. On se contentera donc d’un HDMI qui permet une retranscription fidèle en 1080p avec le mode HDR10 intégré sans latence ni déformation de l’image.

Chromecast

Le vrai plus de ce vidéoprojecteur est l’intégration du Chromecast. Cette fonctionnalité permet de connecter son portable ou Chromebook au projecteur via wifi. Il suffit d’ouvrir une application compatible (YouTube, Disney, Canal+…) et de choisir le vidéoprojecteur sur la touche Chromecast. Ainsi, les vidéos peuvent être retranscrites du portable au projecteur sans câble ni connexion longue et fastidieuse.

Sorties du Nebula Solar

Le Nebula Solar intègre une sortie Bluetooth qui permet notamment de connecter la télécommande. Il est aussi possible d’intégrer une enceinte pour permettre une totale immersion sonore.. Sans prise jack, on pourrait penser que le son soit un problème. D’autant qu’aucune indication sur la notice ou dans les paramètres n’indique s’il est possible de connecter des hauts parleurs. En réalité, c’est faisable.

Comment connecter une enceinte Bluetooth au Nebula Solar ?

Allez dans les paramètres Choisissez la rubrique « télécommandes et accessoires » puis dans « Connecter un nouvel accessoire » Activez le mode appareillage de votre enceinte Cette dernière apparaît sur l’écran du projecteur, cliquez sur le nom et le tour est joué

Un autre moyen de connecter une enceinte est d’acheter un adaptateur USB-A vers 3,5 mm jack et raccorder en filaire le câble de l’enceinte à l’adaptateur.

On peut rajouter une mention spéciale à la possibilité de transformer le Nebula Solar en enceinte portable. Le « Bluetooth Speaker Mode » est accessible directement sur le projecteur entre les boutons de volume ou dans les paramètres. Attention, le projecteur n’est compatible qu’avec les versions 8.0 et ultérieures du Bluetooth.

Utilisation du Nebula Solar by Anker

Il est maintenant temps de se pencher sur l’interface et les fonctionnalités proposées par ce projecteur. Fonctionnant sous un Android TV 9.0 très agréable d’utilisation, le Nebula Solar intègre donc son propre processeur et sa propre mémoire de 8 Go. Pas besoin de connecter son PC pour utiliser le projecteur, la plupart des applications souhaitées y sont déjà disponibles. Android TV est un réel avantage puisqu’il nécessite uniquement une connexion et une télécommande pour regarder n’importe quel programme. Attention néanmoins à un petit détail qui peut faire peur : Netflix n’existe pas sur le Play Store du projecteur. Pas d’inquiétude, il est quand même possible d’avoir Netflix grâce à l’application Nebula Manager.

Pourquoi Netflix n’existe pas sur Android TV et qu’est ce que Nebula App ? Il est possible parfois que l’appareil que vous utilisez ne soit pas pas certifié par Netflix et l’application ne sera donc pas disponible sur votre Play Store. C’est souvent le cas pour Android TV. Il est néanmoins possible d’avoir Netflix en achetant un Fire TV Stick qui se connecte en HDMI. Mais pour le Nebula Solar, pas besoin de dépenses supplémentaires. Avec l’application Nebula Manager préinstallée sur le projecteur, vous pourrez trouver toutes les applications qui vous manquent. Netflix est par exemple disponible sur l’app qui, elle, a les certifications nécessaires.

Performances du Nebula Solar de Anker

Que ce soit au niveau de l’écran ou du son, le Nebula Solar propose des performances plus que méritantes. C’est donc un bon produit qui fait la différence dans sa gamme de prix.

Un écran honorable pour le prix

Une qualité agréable sans être extraordinaire

La qualité de l’écran est plus que correcte : une définition Full HD largement suffisante pour vivre les émotions du grand écran. Même si ce n’est pas du 4K, les détails sont présents et l’image est nette. On peut ajouter que, pour un écran allant jusqu’à 120 pouces, l’expérience de la projection est très bonne avec le Nebula Solar. Rappelons toutefois que le HDMI accepte la qualité 4k mais ne retranscrira qu’une qualité en 1080p.

Une luminosité faiblarde de jour

À ce prix, on ne pouvait pas s’attendre à un projecteur ultra-lumineux pouvant être utilisé de jour comme de nuit. Avec ses 400 lumens, le Nebula Solar se débrouille très bien dans une pièce peu ou pas éclairée. Dans une pièce sombre ou avec seulement une lampe de chevet allumée, aucun problème de luminosité. Ça se complique avec l’apparition d’un rayon de soleil ou en plein jour. L’écran disparaît presque et le confort de visionnage devient très limité. Il est donc vivement conseillé de l’utiliser dans un endroit qui n’est pas sujet à une luminosité importante.

Une colorimétrie automatique efficace

Au niveau des couleurs, le Nebula Solar s’en sort encore une fois très bien. Les couleurs s’adaptent très correctement au programme et à la surface de visionnage. On peut voir ici la colorimétrie du Nebula Solar à gauche et celle d’un vidéoprojecteur avec les mêmes propriétés à droite. L’image, peut-être légèrement moins nette, possède des couleurs bien plus réalistes.

Le Nebula Solar propose de modifier ses paramètres d’affichage en fonction de la couleur du mur. Aussi, trois teintes différentes existent en fonction de l’environnement. Honnêtement, le changement n’est vraiment pas convaincant. On regrette simplement le fait qu’on ne puisse pas régler de façon complètement manuelle les couleurs et les teintes. Sur mur blanc ou drap blanc, pas de problème. Mais dès que la couleur du mur change, on aurait aimé pouvoir gérer nous-mêmes la balance des blancs et les couleurs.

La mise au point et le zoom automatique, innovations majeures

Une excellente innovation que l’on trouve sur le Nebula Solar est sa facilité d’installation et sa capacité à s’intégrer dans n’importe quels décors. Les fonctionnalités de mise en point et de zoom automatique sont extrêmement pratiques. Elles permettent de poser le projecteur où l’on veut et son « intelligence » va adapter l’écran à la taille du mur et sa distance avec le Nebula Solar pour un rendu net et bien dimensionné. Cerise sur le gâteau, le projecteur calcule aussi l’angle de projection et accommode l’inclinaison de l’écran avec le mur.

En ayant testé cette fonction, on peut vous dire qu’elle est diablement efficace. Le projecteur s’adapte parfaitement et rapidement à l’endroit de projection. Il n’y a rien à faire de plus si ce n’est de profiter de la mise au point automatique très satisfaisante.

Un son très bon pour un produit silencieux

Les 2 hauts parleurs intégrés au vidéoprojecteur rendent un son très net et clair. Le projecteur est relativement silencieux (le ventilateur s’active rarement mais dans ce cas, il peut vous faire sortir de votre film). Avec une puissance de 3 watts, le son dolby digital plus délivre une puissance capable d’emplir une pièce de 20m². Mais au-delà ou si vous souhaitez réellement être en immersion lorsque vous regardez votre film, il est préférable de connecter une enceinte. De plus, les haut-parleurs se situent à l’arrière du projecteur. Et si vous décidez de le mettre derrière vous, le son perdra de son intérêt.

Une petite déception, on regrette l’absence de réglage manuel du son. Parfois, les haut-parleurs intégrés manquent de basses et il aurait pu être judicieux de pouvoir gérer leurs sons, surtout si le projecteur est en mode enceinte.

Avis : Faut-il acheter le Nebula Solar de Anker ?

Alors, que penser de ce vidéoprojecteur ? Il répond à tout ce qu’on recherche dans un vidéoprojecteur portable : légèreté, simplicité, performance. Affiché à 600 €, il est loin du vidéoprojecteur le plus cher du monde. Dans sa gamme, il est difficile de trouver un produit avec autant de fonctionnalités et d’aussi bonnes performances. C’est le compagnon idéal à transporter en vacances. Il est plus lourd et plus encombrant qu’un Nebula Astro, mais la qualité et la luminosité sont largement supérieures. Il coûte aussi cher qu’un Nebula Mars II, mais embarque une meilleure définition et le Chrome Cast.

In fine, si vous avez à disposition une connexion correcte, une prise — car la plupart des autres projecteurs portables ont une batterie, mais pas le Solar — et que vous voulez vous installer rapidement pour regarder votre film, le Nebula Solar est faite pour vous.