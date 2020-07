Autonomie et batterie Marshall Emberton : jusqu’à 20 h d’utilisation

Unboxing : Première impression, design et ergonomie

Les enceintes portables sont devenues un must have sur le marché de l’audio. Elles proposent en effet des performances impressionnantes condensées dans des formats minimalistes. Vous pouvez d’ailleurs en retrouver une sélection dans notre comparatif des meilleures enceintes portables de 2020. À l’instar de la Flip essential de JBL ou de la Soundlink mini chez Bose, Marshall a récemment sorti son enceinte portable : l’Emberton. Davantage connu pour ses enceintes de salon et ses amplificateurs, Marshall souhaite devenir une valeur sûre sur le marché des enceintes portables avec son propre produit de référence. Sortie le premier juillet 2020 pour un prix de 150 €, l’enceinte, victime de son succès, est déjà en rupture de stock sur le site officiel de la marque. Mais que vaut réellement l’enceinte portable Emberton de Marshall? Visiblement très attendue, est-elle à la hauteur de l’engouement suscité ? Réponse dans cet article test détaillé.

Caractéristiques techniques de l’enceinte Emberton de Marshall

Un design minimaliste, propre à l’identité de Marshall

Une fois l’enceinte déballée, nous pouvons nous faire une première impression sur son design. L’apparence du haut-parleur est très minimaliste. Conformément à l’appellation “portable”, il tient dans la main. Suivant la tradition de la marque, l’enceinte opte pour un design entièrement noir avec une grille métallique, des accents dorés et une inscription “Marshall” sur la face avant. Marshall a également fait en sorte que l’Emberton soit facile à transporter. La taille compacte du haut-parleur permet de le placer facilement dans un sac déjà plein et, avec seulement 0,7 kg, il ne représente pas un poids supplémentaire conséquent.

Comment connecter l’enceinte Emberton ?

Le couplage avec le haut-parleur Emberton est assez simple et nécessite simplement de savoir comment naviguer dans les paramètres Bluetooth. Tout d’abord, vous devez allumer le haut-parleur en maintenant enfoncé le bouton doré situé sur le dessus. Une fois qu’il est allumé, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Bluetooth à gauche du bouton doré pour entrer en mode d’appairage. Ensuite, il vous suffira de connecter l’enceinte dans les réglages Bluetooth de la source du son (ordinateur, smartphone, tablette…).

Ergonomie : une prise en main classique pour une enceinte portable

Sur le plan de l’ergonomie, rien de bien transcendant à signaler. On retrouve un bouton doré sur le dessus qui contrôle l’alimentation, la mise en pause et le changement de piste, ainsi que le réglage du volume. À gauche du bouton d’alimentation se trouve le bouton Bluetooth pour appairer l’enceinte à une source de connexion, et, à droite, une jauge de batterie dont la précision nous a agréablement surpris. L’enceinte ne possède pas de prise microphone auxiliaire. Nous retrouvons donc une prise en main plutôt simple, voire assez minimaliste mais était-il nécessaire d’en faire davantage ? La Marshall Emberton offre tout ce dont une enceinte portable nécessite en matière d’ergonomie sans en faire trop. Pour allumer l’enceinte, il suffit d’appuyer 3 secondes sur le bouton d’alimentation.

Performance : une puissance de son condensée dans une petite enceinte

Test du son : des basses impressionnantes

Dès l’allumage de l’enceinte, un signal sonore nous fait rapidement comprendre que la Marshall Emberton n’est pas là pour rigoler. Nous avons essayé l’enceinte sur plusieurs styles de musique et il s’avère que le son est remarquable pour un modèle de cette catégorie grâce à ses transducteurs 2 x 10W. Nous avons été agréablement surpris par l’intensité des basses sur de la musique hip-hop notamment. Toutefois, bien que ce haut-parleur prétende offrir un son à 360 degrés, nous sommes restés pour le moins sceptiques à ce sujet : un amplificateur de son qui couvre toutes les directions, c’était un peu trop beau… Cependant, le ressenti s’en rapproche fortement, avec des sorties de son à l’avant comme à l’arrière.

Une résistance à l’eau classée IPX7

L’intérêt d’avoir une enceinte portable est de pouvoir la transporter n’importe où. De ce fait, elle est davantage exposée aux risques, notamment aux projections liquides. Alcool en soirée, jets d’eau au bord d’une piscine ou encore humidité sous la douche, votre enceinte peut rapidement se faire éclabousser. Marshall a anticipé ce problème sur son enceinte portable en lui offrant une résistance à l’eau classée IPX7. L’enceinte peut même être immergée à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, mais nous déconseillons fortement cette pratique. Nous parlons ici d’une enceinte waterproof résistante et tolérante à l’eau, mais pas d’une enceinte flottante.

Autonomie et batterie Marshall Emberton : jusqu’à 20 h d’utilisation

La batterie d’une enceinte portable varie généralement entre 10 et 15 heures. Marshall garantit une durée d’utilisation allant jusqu’à 20 heures pour son modèle Emberton ! Cette performance peut être atteinte à condition de ne pas utiliser l’enceinte à plein volume. Nous n’avons pu la faire durer qu’une quinzaine d’heures en la poussant quasi à fond. Quoi qu’il en soit, vous pourrez profiter de l’enceinte sans problème pendant de longues soirées ou des après-midis entières en extérieur entre amis ! Si vous voulez aller au-delà des 20 h, il faudra baisser légèrement le volume. Pour la recharge, cela se fait via un câble USB-C. La batterie récupère 5 heures d’utilisation en 20 minutes et se recharge complètement en près de 3 heures.

Quelle portée pour l’enceinte Marshall Emberton ?

L’enceinte utilise le Bluetooth 5.0 qui nous a offert une qualité de connectivité optimale. Nous n’avons pas rencontré de coupure ou de déconnexion durant tout le test d’écoute. Pour la portée, elle n’est pas exceptionnelle, mais correspond à la norme de ce qu’il se fait sur le marché des enceintes portables. Nous avons pu nous éloigner d’environ 10 mètres de l’enceinte avant que cette dernière ne commence à subir des interférences.

Comparaison Bose Soundlink Mini II versus Marshall Emberton

La Marshall Emberton ressemble fortement à un best-seller du marché, la Bose Soundlink Mini II. Les caractéristiques des deux produits sont proches et il y a fort à parier que la Bose Soundlink Mini II sera l’un des concurrents directs de Marshall sur son modèle Emberton. Laquelle des deux enceintes est la meilleure ? Réponse dans ce rapide comparatif.

Des designs quasiment similaires

Au niveau du design et des dimensions des deux produits, nous retrouvons des caractéristiques semblables. Les deux enceintes pèsent quasiment le même poids. 700 grammes pour la Marshall et 670 pour la Bose. Au niveau de la taille du produit, la Marshall mesure 68 x 160 x 76 mm. La Bose, elle, a des dimensions de 59 (l) x 180 (L) x 50 (h) mm. Les deux enceintes optent pour un design sobre et minimaliste. Cependant, Marshall accorde davantage de précision et de travail aux détails du design de son modèle Emberton.

Performances : laquelle est la meilleure ?

Si l’apparence compte, le critère plus important lorsqu’on compare deux enceintes reste la performance sonore. Les deux enceintes offrent un son remarquable pour des appareils portables conçus pour être légers. La puissance estimée de la Bose Soundlink mini II est de 16 watts alors que celle de la Marshall est de 2×10 W. Nous avons vu que l’autonomie de l’enceinte Marshall pouvait monter jusqu’à 20 heures, contre environ 12 heures chez le modèle de Bose. Un écart assez important même si les 20 heures de la Marshall Emberton sont atteignables uniquement avec une utilisation économe. Point de vue étanchéité, la Marshall est classée IPX7 : elle résiste donc très bien à l’eau. L’enceinte Bose n’est pas étanche, ce qui représente une déception assez notable. Les enceintes portables sont souvent confrontées aux éclaboussures et nous ne pouvons raisonnablement négliger ce critère sur le marché aujourd’hui.

Pour conclure ce mini comparatif, nous avons une préférence pour la Marshall Emberton. Cette dernière n’a pas à rougir vis-à-vis des performances de la Bose Soundlink Mini II. Elle a tout pour rivaliser et côtoyer les sommets sur son marché.

Marshall Emberton : une enceinte pour qui ?

Cette enceinte se destine à tous ceux qui aiment écouter de la musique avec un son qualitatif en toute circonstance. Si vous appréciez écouter de la musique lors de soirées entre amis, lorsque vous vous promenez au bord de la piscine en plein après-midi d’été, cette enceinte saura parfaitement vous satisfaire. De plus, si vous êtes adeptes des basses percutantes et des tons graves, cette enceinte portable est faite pour vous.

Conclusion : notre avis sur la Marshall Emberton

Nous sommes très agréablement surpris par ce que propose Marshall pour sa première enceinte portative Bluetooth. Marshall a très bien analysé les tendances du marché pour offrir un modèle qui contient toutes les caractéristiques nécessaires d’une enceinte portable en 2020. Étanchéité, grande autonomie, ergonomie intuitive et son de haute qualité, la Marshall Emberton a tout pour rapidement devenir une référence sur le marché des enceintes portables.

