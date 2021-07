Xgimi étonne ! On pourrait croire que la marque chinoise, créée en 2017, a du chemin à parcourir pour mettre au point des projecteurs capables de concurrencer de grands noms tels que BenQ, Viewsonic ou Acer. Et pourtant, tel un raz-de-marée, ses premiers modèles ont réussi à prendre des parts de marchés conséquentes et pour cause. En s’inscrivant dans la mouvance des vidéoprojecteurs portables et autonomes, Xgimi a su conquérir les cœurs avec des produits de qualité, intégrant les dernières technologies – Android TV, autofocus… – et d’une efficacité redoutable. Bref, Xgimi est devenu une référence dans son domaine. Preuve en est avec les nombreux prix remportés par la marque – CES 2017, 2018, 2019, 2020 notamment -.

Son nouveau projecteur, le Halo était forcément très attendu avec des promesses à tenir. Sur le papier, on a là un produit qui a tout pour plaire – malgré un prix plus élevé que la concurrence -. Qu’en est-il vraiment ? Après plus de 50 h de tests, on vous donne la réponse.

LES PLUS Android 9.0

Luminosité étonnante

Qualité d’image et taille d’écran LES MOINS Pas de Netflix

Application mobile pas optimisée

Correction trapézoïdale horizontale manuelle

Caractéristiques techniques

Dimensions : 105 x 94 x 146 mm

Poids : 1,5 kg

Résolution : 1920 x 1080 p (HD)

Luminosité : 800 Lumens (600 sur batterie)

Durée de vie : 30 000 h

Rapport de projection : 76 pouces à 2m

Mise au point : Automatique

Batterie : 17 100 mAh (2h à 4h d’autonomie) Entrée : HDMI 2.0/USB-A/prise Jack

Système d’exploitation : Android 9.0 (évolutive)

Chromecast : Oui

Télécommande : Oui

Application : Xgimi Assistant

Son : 2 haut-parleurs de 5 W

Mémoire : 8 Go eMMC

Présentation du Xgimi Halo

Le vidéoprojecteur propose un design et une ergonomie bien particulière. Voyons cela de plus près.

Design et ergonomie

Lorsque l’on regarde le Xgimi Halo, on sait d’avance qu’il va être un produit de qualité. Son design en forme de petite tour donne tout de suite le la : c’est un vidéoprojecteur portable que l’on peut emmener partout. Sur le haut, trois boutons de commandes permettent de régler le volume, de mettre sur play ou sur pause sa vidéo. Son poids de 1,5 kg est dans la moyenne des projecteurs de sa gamme, plus léger qu’un Nebula Mars II mais plus lourd qu’un Viewsonic M2. Enfin, le Xgimi Halo est équipé d’un pied d’ajustement qui permet de l’incliner légèrement — mais suffisamment pour bien régler la hauteur de la projection —.

Accessoires et mise en place

Lors de l’ouverture de la boite, le projecteur est accompagné de son câble d’alimentation, d’une notice d’utilisation et de sa télécommande – attention, les 2 piles AAA ne sont pas fournies —.

Lors de l’initialisation du Xgimi Halo, une musique de fond se met en route. Une petite attention des constructeurs pour une mise en place dans le calme et la bonne humeur. Mais cette musique semble presque inutile tant la configuration est simple. Il suffit de copier son compte Google de son smartphone et le projecteur s’initialise automatiquement — enregistre même automatiquement le wifi de votre portable —. Si vous ne voulez pas passer par ce biais, l’initialisation classique reste facile !

Connectivité du Xgimi Halo

Au niveau de la connectivité, le Xgimi halo se différencie par l’intégration du ChromeCast mais pas que. D’autres fonctions permettent à ce projecteur d’être parfaitement connecté.

Contrôle du vidéoprojecteur

Une télécommande est fournie avec le vidéoprojecteur. Elle possède les commandes classiques avec assistant vocal et focus manuel – qui permet de le régler au cas où l’autofocus ne vous satisferait pas – et intègre un viseur puissant qui permet de contrôler le projecteur sans pointer la télécommande vers ce dernier. Un aspect très pratique et tellement confortable.

On peut aussi trouver une application dédiée, Xgimi assistant qui… ne marche pas. Impossible de se connecter, et quand on regarde les avis du Play Store, l’appli est une catastrophe – moyenne de 2,5/5.

Entrées et sorties

Le Xgimi Halo possède trois entrées : port HDMI, prise jack et port USB-A – important notamment pour télécharger Netflix en fichier APK -. On pourrait regretter l’absence de port USB-C, diablement efficace sur le Viewsonic M2e. La force de ce vidéoprojecteur est qu’il intègre Chromecast, permettant ainsi de visionner les vidéos de son portable directement sur l’écran de projection du Halo. Cette fonction est redoutable d’efficacité pour « switcher » entre son smartphone et le projecteur en un claquement de doigts, sans avoir à régler de paramètres.

Aussi, il est possible de connecter des appareils en Bluetooth, pratique pour ajouter son enceinte ou barre son afin de profiter pleinement de son visionnage. Enfin, l’intégration du Wifi 5 GHz est un véritable plus qui permet de regarder sans difficulté une vidéo 4k – flux compatible sur le Halo et rendu impeccable – ou 3D.

Interface et navigation du vidéoprojecteur Xgimi Halo

Lorsque l’on se penche sur l’interface, on ne peut qu’être admiratif devant l’Android 9.0 proposé par le Xgimi Halo. La navigation est confortable avec un aspect léché bien loin d’un Android 7.1 du Nebula Mars II Pro. Elle est aussi rendue fluide avec l’intégration de 2 go de ram. Avec ses 16 go de stockage interne, il est possible de télécharger un grand nombre d’applications sur le Google Play Store intégré au projecteur. On retrouve YouTube, Canal+, Disney +, Amazon Prime Video, Molotov… Toutes les applications phares y sont répertoriées. Toutes ? Non, une résiste toujours et encore au catalogue Xgimi et pas des moindres : Netflix. C’est le point noir du projecteur. Même si on le retrouve sur le store, la version de Netflix n’est pas compatible avec le projecteur. Pour regarder un film sur Netflix, plusieurs moyens existent :

Avec TV Stick – mais enlève tout d’intérêt de l’Android 9.0 puisque le remplace

– mais enlève tout d’intérêt de l’Android 9.0 puisque le remplace Via votre ordinateur en HDMI – projection de l’écran de votre ordi

– projection de l’écran de votre ordi Via le Chromecast de votre ordi – projection sans fil de votre écran

de votre ordi – projection sans fil de votre écran Avec une clé USB – avec un fichier APK, vous pouvez avoir Netflix directement sur la page d’accueil du projecteur

Pour avoir Netflix directement sur l’interface du Xgimi Halo, il faut télécharger une version APK sur une clé USB et l’implanter sur le projecteur via le gestionnaire de fichiers.

Performance de l’image sur le Xgimi Halo

La qualité d’image de l’écran de projection, la luminosité ainsi que la fonction de correction automatique de la projection sont des données qui permettent de définir les performances du projecteur. Voyons ce que propose le Xgimi Halo.

Écran et qualité d’image

L’écran de projection est un atout vraiment intéressant de Xgimi. Si vous souhaitez une projection de grande taille, c’est le projecteur parfait. Allant jusqu’à atteindre une diagonale de plus de 4m en restant lumineux et net, le Halo est un des seuls projecteurs de sa gamme à proposer un écran de projection aussi important sans détériorer la qualité d’image. Il est possible de modifier la taille de la projection au cas où votre mur est trop petit, véritable plus du projecteur pour ne pas avoir à le déplacer dans la pièce.

En parlant de la qualité de l’image, la résolution de 1080p permet un rendu vraiment agréable. On frise l’excellence même si en réalité la définition native de la puce intégrée s’approche plus de la HD – rendu qui reste très bon -. Les contrastes personnalisables rendent l’écran adaptable au mur et à la pièce. On peut régler la luminosité ainsi que la colorimétrie – nuances de rouge, vert et bleu -. On salue ici la colorimétrie automatique très bien maîtrisée par la marque.

Viewsonic M2 (gauche) vs Xgimi Halo (droite)

Correction automatique

La correction automatique de l’écran de projection permet à ce dernier de s’adapter à l’inclinaison et à la distance avec le mur grâce à deux technologies. La première est la mise au point automatique, ou autofocus. Elle permet de rendre nette l’image peu importe l’endroit où se trouve le Xgimi Halo. Cette fonction est particulièrement efficace et rapide. En plus, il est possible sur la télécommande de modifier manuellement le focus pour le rendre encore plus précis.

La deuxième technologie qu’embarque le Xgimi Halo est la correction trapézoïdale. Elle permet de ne pas avoir à faire les réglables des trapèzes – pour avoir un écran parfaitement rectangulaire -. Encore une fois, la fonction est rapide et marche parfaitement bien quand on incline le projecteur verticalement. Un regret, lorsque l’on bouge horizontalement le Halo, la correction des trapèzes peut être uniquement manuelle. Il faut donc mettre le projecteur en face du mur de projection pour ne pas avoir à modifier vous-même les paramètres. Décevant quand on sait qu’un Nebula Mars II Pro, moins cher, intègre la correction trapézoïdale horizontale automatique.

Luminosité

C’est le point fort du Xgimi Halo. Avec ses 800 Ansi lumens, on est clairement dans la tranche haute pour un projecteur de cette gamme. Pendant nos tests, on a été impressionné par sa capacité à être clair et visible dans une pièce lumineuse. En plein soleil, l’image reste difficile à voir évidemment. Mais lorsque la lumière baisse sans être dans le noir complet, les couleurs et la qualité de l’image restent au rendez-vous et ne sont pas altérées par la luminosité.

Son du Xgimi Halo

Les deux haut-parleurs Harman/Kardon de 5W sont puissants et surtout ne sont pas perturbés par le bruit du ventilateur. En effet, le projecteur est très silencieux et le ventilateur ne s’active fortement que pendant les MAJ. Avec le temps, le bruit peut être un peu plus important, mais il suffit d’enlever la poussière pour profiter pleinement du son. Au-delà du ventilateur, les haut-parleurs du Halo situés sur la face droite et gauche du projecteur délivrent un son correct et largement suffisant pour rentrer pleinement dans son film – une enceinte ou barre son est quand même recommandée pour un visionnage avec un son idéal -. On regrette un léger manque de basse et l’absence de réglage possible. Mais pour un projecteur portable, c’est largement suffisant.

Autonomie du projecteur Xgimi Halo

L’autonomie du Xgimi Halo est annoncée tenir jusqu’à 4h en mode vidéo. Il faut déjà savoir que dès qu’il est sur batterie, le vidéoprojecteur ne peut dépasser 600 lumens. Lors de nos tests, en mode auto, l’autonomie ne dépasse pas les 2h. Dans ce mode, lorsque la batterie du projecteur passe en dessous des 20%, la luminosité passe en mode éco et baisse de moitié.

Lorsque l’on reste en mode éco tout du long, l’autonomie passe à 2h30, suffisant pour regarder un film en entier, même si la luminosité est un peu faiblarde. L’autonomie reste donc un peu juste pour profiter pleinement de son visionnage et reste loin de celle d’un Nebula Mars II par exemple.

Avis : faut-il acheter le Xgimi Halo ?

Le vidéoprojecteur portable Xgimi Halo est un excellent produit. Affiché à 750€ sur Amazon, il reste plus cher qu’un Nebula Mars II Pro – autour de 500€ -. Mais il possède de meilleures caractéristiques et performances. Rien que son design et son interface donnent l’impression d’avoir un produit haut de gamme et de qualité. Ensuite, quand l’analyse dans le détail, la résolution donne un rendu très intéressant et la luminosité est plaisante pour un visionnage avec une source de lumière. In fine, c’est l’un des meilleurs – si ce n’est le meilleur – projecteurs portables à moins de 1 000€. Chez les concurrents, seul le Nebula Solar peut venir titiller ce projecteur. Il est moins cher et propose Netflix, mais pêche au niveau de la luminosité – deux fois moins chez le Nebula -. De quoi faire réfléchir !

Versus : Xgimi Halo vs Xgimi Mogo Pro

Le Xgimi Halo est le grand frère du Xgimi Mogo Pro. Au delà du prix – 750€ pou le Halo contre 500€ pour le Mogo Pro -, les principales caractéristiques qui différent sont les suivantes :

La luminosité : 800 lumens contre 300 lumens (Mogo Pro) Le poids : 1,6 kg contre 0,9 kg La puissance du son : 10 watts contre 6 watts

A vous de choisir le prix et la praticité du Mogo Pro ou les performances du Halo !

