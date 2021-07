Moins connue en France, la marque Anker est l’une des plus importantes aux États-Unis dans le domaine de l’électronique. Après les très bons Nebula Astro et Nebula Solar, nous nous attaquons maintenant au Best-seller de la marque : le Mars II Pro. De la catégorie des pico projecteurs – mini projecteur -, le Nebula Mars II Pro s’est déjà imposé, à sa sortie en 2019, comme l’un des meilleurs projecteurs portables sur batterie avec sa portabilité et son autonomie. Test et avis sur ce vidéoprojecteur qui fait parler de lui, mais qui connaît depuis deux ans une concurrence de plus en plus rude.

LES PLUS Autonomie très correcte

Facilement transportable (anse, cache)

Autofocus et correction trapézoïdale LES MOINS 720P, trop peu pour cette gamme de prix

Luminosité limitée, surtout en mode éco

Interface décevante

Caractéristiques techniques

Dimensions : 178 x 133 x 122 mm

Poids : 1,8 kg

Résolution : 1280 x 720 p (HD)

Luminosité : 500 Lumens (200 sur batterie)

Durée de vie : 30 000 h

Rapport de projection : 100 pouces à 3,1m

Mise au point : Automatique

Batterie : 12 500 mAh (3h d’autonomie) Entrée : HDMI 2.0/USB-A/Prise Jack

Système d’exploitation : Android 7.1

Chromecast : Non

Boutons : Volume/Bluetooth/Navigation

Télécommande : Oui

Application : Nebula Connect

Son : Deux haut-parleurs de 10 W

Mémoire : 8 Go eMMC

Mars II Pro : Vidéoprojecteur qui mise sur la praticité

La première impression que l’on a du Mars II Pro est sa transportabilité. Son anse et son cache pour la lentille démontrent bien que l’usage principal du vidéoprojecteur est de pouvoir l’emmener partout sans craindre de l’abîmer. Le cache, très pratique, allume automatiquement le projecteur lorsqu’il est ouvert et l’éteint quand on le rabat. Plus besoin de boutons on off ! Le projecteur comprend des boutons pour naviguer, modifier le volume ou encore activer le Bluetooth mode -. Pratique pour contrôler directement le Mars II Pro. On regrette simplement un pied pour ajuster l’inclinaison du projecteur, un oubli assez handicapant pour la projection si l’on n’a pas de trépieds – emplacement pour trépied inclus.

Design travaillé

Côté design, la poignée en similicuir et les matériaux sont de bonne facture bien qu’ils prennent la poussière à la longue. Le Mars II Pro ressemble à une enceinte avec ses deux haut-parleurs positionnés sur toute la surface des deux côtés. Enfin, sous le projecteur, les quatre coussins présents sont les bienvenus pour éviter une glissade incontrôlée..

Connectivité du Nebula Mars II Pro

Au niveau de la connectique, une télécommande est fournie. Toutefois, l’application Nebula Connect peut remplacer la télécommande, plus pratique, car elle permet d’avoir un clavier sur son smartphone. Ce qui évite d’écrire, avec la télécommande classique, lettre par lettre le nom d’un film par exemple.

Aussi, deux modes de connexion sont à mettre au crédit du Nebula Mars II Pro. Il peut se connecter au Wifi ou via Bluetooth. Ces deux connexions sont efficaces et rien n’est à signaler à ce point de vue. Petit plus, il est possible de transformer le projecteur en mode « enceinte », mais la mise en marche n’est pas très intuitive et le son ne vaut pas une enceinte classique.

Connexions du Mars II Pro trop peu nombreuses

Enfin, le Nebula Mars II Pro propose plusieurs ports. On peut retrouver un branchement USB-A, un port HDMI et une prise Jack. Mais, le vidéoprojecteur n’intègre pas la fonction Chromecast et ne possède pas d’entrée USB-C. Dommage quand on sait que les concurrents directs possèdent ces modes très pratiques pour connecter son smartphone.

Interface et utilisation du Nebula Mars II Pro

Le Nebula Mars II Pro propose une interface sous Android 7.1, donc pas d’Android TV ni de Google Play Store – seulement les applications de Nebula Connect, catalogue bien moins riche -. Pour les applications proposées, Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore YouTube sont finalement les seules vraiment intéressantes. Au-delà des applications, l’interface paraît ancienne quand on la compare à l’Android TV 9.1 d’un Nebula Solar par exemple.

Le confort d’utilisation en prend un coup. Néanmoins, si on n’utilise pas la plateforme proposée, mais son ordinateur ou un TV Stick, on gomme les imperfections visuelles de l’interface du projecteur et on oublie qu’il a bientôt deux ans. Grâce à la technologie du Plug and Play, le projecteur détecte automatiquement un nouvel appareil et switch directement sur celui-ci. La mise en place du projecteur et la configuration de ce dernier sont donc très simples et intuitives.

Performance du Nebula Mars II Pro

Quand on parle de performances, on pense à la qualité de l’image lors de la projection, aux réglages de l’écran ou encore au son délivré. Avec sa qualité de 720p, que peut-on attendre du Mars II Pro ?

Qualité de l’image en deçà des espérances

Les performances que proposent le Nebula Mars II Pro sont, décevantes sur le papier, un peu moins en situation réelle. Avec ses 500 lumens, mais une définition de 720p, on peut craindre d’avoir un projecteur aux qualités plus faible de la concurrence. Et c’est le cas : pour une même gamme de prix, on retrouve en général du Full HD. Quand on compare les deux qualités d’écran, la différence est visible, mais pas rédhibitoire. On peut apprécier un film avec le Mars II Pro, à condition de ne pas trop être regardant sur les détails. A noter : les réglages ne permettent pas de modifier la taille de l’écran, il faudra donc avancer ou reculer le projecteur pour avoir la taille adéquate.

Nebula Mars II PRO (720p) Viewsonic M2e (1080p)

Son correct

Au niveau des haut-parleurs, le son est correct, mais pas du niveau d’un Harman/Kardon de Viewsonic M2e ou Xgimi Halo. On préfèrera ici connecter une enceinte pour une expérience optimale. On peut néanmoins saluer le ventilateur du vidéoprojecteur qui est très silencieux et permet un son parfaitement clair sans être gêné, lors de la projection, par un refroidissement bruyant.

Mise au point automatique efficace

Le Nebula Mars II Pro se débrouille très bien au niveau de sa fonction autofocus et ses corrections trapézoïdales auto. Il permet d’avoir, sans réglage, un écran rectangulaire et net, peu importe la distance entre le mur de projection et le Mars II Pro. C’est d’ailleurs l’un des premiers projecteurs à avoir proposé cette mise au point de l’écran automatique. Mais au niveau de la concurrence, beaucoup proposent maintenant cette technologie, ce qui n’en fait plus vraiment un point distinctif du Mars II Pro.

Autonomie du vidéoprojecteur Nebula Mars II Pro

Le point fort du Nebula Mars II Pro est son fonctionnement sur batterie. Ses 3h d’autonomie permettent de visionner son film sans avoir besoin du secteur – à condition de ne pas se lancer dans un marathon Twilight ou de regarder Le Seigneur des Anneaux en version longue -. Vraiment pratique pour sa séance nocturne en plein air. Parce que oui, il est préférable et même recommandé de regarder son film dans le noir complet. En effet, l’autonomie annoncée n’est possible qu’en baissant la luminosité à 200 lumens, ce qui impacte fortement la qualité de l’image – un mode permet de commencer avec 500 lumens et baisser à 200 lorsque la batterie atteint 20%, mais on peut enlever au moins 30 minutes d’autonomie -.

Avis : Faut-il acheter le Nebula Mars II Pro ?

Si vous voyagez beaucoup et que vous cherchez un produit pratique et transportable, c’est un bon pico projecteur. Il est léger, ergonomique et possède 3h d’autonomie. Mais il a des défauts : la qualité de l’image reste en deçà de la moyenne, il n’intègre pas Android TV ni Chromecast et ne possède pas de pied d’ajustement. En conclusion, il pourra vous satisfaire pour une utilisation ponctuelle, en vacances ou entre amis lorsque vous n’avez pas de prise secteur à disposition ; à condition d’avoir un TV Stick ou un ordinateur auquel connecter le projecteur – avec prise HDMI ou un adaptateur -.

Alternative au Nebula Mars II Pro

Si votre budget le permet, nous vous conseillons plus de vous tourner vers le Xgimi Halo avec certes une moins bonne autonomie et un poids plus conséquent, mais un confort d’utilisation qui vaut largement la différence de prix. Sinon, le dernier né de chez Anker, le Nebula Solar, est plus abordable et intègre une interface plus récente et 1080p.

Versus : Nebula Mars II vs Nebula Mars II Pro

Même design et même dimension, on retrouve deux différences notables entre le Nebula Mars II Pro et son petit frère :

La première est la correction trapézoïdale horizontale qui est automatique sur le Pro et manuel sur le Mars II. Le deuxième point est la luminosité : 300 lumens pour le Mars 2 contre 500 lumens sur le Pro. Cette différence de luminosité joue particulièrement lorsque l’écran dépasse 100 pouces et aussi en fonction de la lumière dans la pièce de projection. Le confort de visionnage est le même si vous projetez dans le noir complet, mais dès qu’il y a de la lumière, préférez le Mars II Pro.

Alors, Nebula Mars II ou Nebula Mars II Pro ?