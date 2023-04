Test Nebula Cosmos Laser 4K (versus XGIMI Horizon Pro), le nouveau projecteur haut de gamme de la marque

Suite à la sortie du vidéoprojecteur 4K de Nebula, le Cosmos Laser, nous avons voulu savoir si ce dernier allait surpasser le leader du segment des vidéoprojecteurs intelligents, le XGIMI Horizon Pro.

Lors de notre test du vidéoprojecteur haut de gamme XGIMI Horizon Pro, nous avions été bluffés : ses seuls défauts se résumaient à « un manque de contraste sur les couleurs sombres et l’absence de Netflix 4K ». Dans sa catégorie, force est de constater que la concurrence n’est pas au niveau ! Vraiment ? Persuadés de l’existence d’un concurrent capable de batailler dans la même cour que le XGIMI, nous avons entrepris une quête : trouver l’élu qui pourrait surpasser ce vidéoprojecteur.

Après la défaite cuisante des Cosmos Max et du LG Cinebeam, nous avons enfin déniché celui qui pourra défier (et peut-être vaincre) le Horizon Pro. Son nom : le Nebula Cosmos Laser 4K ! Avec sa technologie de projection dernier cri et plus de 2,5M€ de précommandes, nous sommes prêts à le confronter au champion de la catégorie. Face au monstre de XGIMI, fera-t-il le poids ? Que le match commence !

Présentation des vidéoprojecteurs Nebula et XGIMI

Lors de sa sortie en mai 2021, le vidéoprojecteur haut de gamme XGIMI Horizon Pro, avait beaucoup fait parler de lui, et pour cause. Il était le seul à proposer une image 4K et à intégrer AndroidTV pour moins de 2000 €. Un tour de force réalisée par la marque chinoise qui place encore aujourd’hui son produit dans tous les tops des vidéoprojecteurs 4K comme « le meilleur tout-en-un ».

En effet, le XGIMI Horizon Pro est un projecteur « intelligent » puisqu’il intègre des fonctionnalités automatiques qui vous évitent de toucher aux moindres paramètres lors de son installation (auto-focus, corrections trapézoïdales, évitements des objets…). Pour cette raison et ses performances, il avait reçu la note de 9,3/10 lors de notre test.

À lire également : Xgimi Halo versus Xgimi Halo+, vidéoprojecteurs portables intelligents.

Nebula Cosmos Max : le vidéoprojecteur 4K idéal pour concurrencer XGIMI

Depuis sa sortie en début d’année 2023, le Nebula Cosmos Max se range également dans la catégorie des vidéoprojecteurs 4K intelligents à moins de 2000 €. Étant deux fois plus lourd que le XGIMI (5kg contre 2,5kg), on se demande ce qu’il peut bien y avoir à l’intérieur pour une telle différence ? Est-ce le son ? La nouvelle technologie laser intégrée ? En attendant de savoir, la fiche technique du produit de la marque américaine possédée par Anker semble pouvoir tenir la dragée haute au Horizon Pro.

Même si les connectiques sont moins nombreuses (le XGIMI possède un port HDMI, un port Ethernet et une prise optique en plus), le vidéoprojecteur de Nebula n’a rien à envier au XGIMI.

Nebula Cosmos Laser vs XGIMI Horizon Pro : les différences techniques sur le papier

Au vu des caractéristiques des deux vidéoprojecteurs, trois différences ont attiré notre attention : le traitement différent de l’image, le choix du logiciel et du hardwari ainsi que les différences dans le son.

Un choix de traitement de l’image unique aux deux projecteurs

Au niveau de l’image, les deux vidéoprojecteurs proposent une résolution 4K avec le HDR, mais le choix de la technologie utilisée est complétement différent. Là où le XGIMI utilise un affichage avec une lampe LED, la norme sur les projecteurs de sa gamme, Nebula innove avec une lampe laser. Ce dernier utilise une source de lumière différente des modes de projection classique puisque c’est une ampoule laser qui projette les images. Le laser permet un meilleur rendu sur le papier, mais coute en général bien plus cher.

À noter : le mode de projection semble certes à l’avantage du Nebula, mais au détriment de la luminosité puisque le Cosmos Laser propose 1840 ANSI Lumens contre 2200 pour le Horizon Pro. La question est de savoir si la combinaison DLP/grosse luminosité est meilleure que celle Laser/plus faible luminosité.

Le XGIMI possède le MEMC, une technologie de compensation des FPS permettant une meilleure fluidité. Idéal pour les jeux vidéos, il permet une meilleure expérience notamment sur grand écran (où les 60 hz sont limitées).

Un logiciel et une gestion du son à l’avantage de Nebula sur le papier

Côté logiciel, les deux vidéoprojecteurs intelligents intègrent des fonctions automatiques de correction de l’image. De plus, ils proposent le Chromecast et fonctionnent sous Android TV. Mais, la grande différence du Nebula est la possibilité de retrouver Netflix en 4K sans devoir passer par un dongle. En réalité, le projecteur Cosmos Laser intègre un dongle externe, à insérer pendant la première installation. XGIMI a fait le choix de proposer un logiciel directement dans son système et il faudra donc acheter un dongle en plus pour accéder à Netflix — néanmoins, toutes les autres plateformes principales sont intégrées.

Enfin, au niveau du son, on remarque une différence de marque et de puissance. Alors que le XGIMI intègre 2 enceintes Harman/Kardon de 8W, le vidéoprojecteur de Nebula a deux enceintes de 10W et deux autres de 5W. Le Dolby Audio est proposé sur les deux produits. Avant de connaitre le rendu, on met déjà une pièce sur le Cosmos Laser.

Les différences réelles lors de l’utilisation des deux vidéoprojecteurs

Au-delà des différences dans les caractéristiques, qu’en est-il lorsqu’on les utilise ? Avant de rendre notre verdict, on note des qualités dans les deux vidéoprojecteurs… et des défauts. Retour sur chaque point important pour sublimer l’expérience.

Une qualité d’image différente pour un rendu inégal

Lors de l’installation des deux projecteurs, la mise au point de la projection et de l’image est assez identique : la netteté est automatique et performante, l’ajustement trapézoïdal rapide et l’évitement d’obstacle efficace. La première différence se fait au niveau de la taille de l’écran possible puisque le XGIMI, avec une meilleure luminosité, peut atteindre 200 pouces sans dénaturer sa qualité — contre 150 pour le Nebula.

Cependant, une fois installée, l’image projetée n’a rien à voir. La technologie laser du Nebula sort vainqueur avec une image plus vive et plus de profondeur (meilleur traitement du HDR). Sur le XGIMI, la colorimétrie tend un peu trop vers le bleu, mais l’image semble légèrement plus nette — grâce au MEMC qui compense la fluidité. Malgré cela, on apprécie davantage le Nebula avec plus de contrastes et l’effet « wahou » des couleurs plus accentuées de l’image.

Les images ci-dessous présentent la différence d’image entre le XGIMI Horizon Pro (à droite) et le Nebula Cosmos Max (à gauche). La pièce n’était pas plongée dans le noir, mais des volets avaient été fermés.

Finalement, les deux projections restent très bonnes… tant que l’image n’est pas sombre. En effet, le Nebula et le XGIMI souffre de lacunes dès que l’image projetée tend vers le noir ou que la pièce est lumineuse. Les nuances sont dès lors très peu voyantes et le contraste presque inexistant. À ce petit jeu, c’est néanmoins le XGIMI qui gagne, même si ces prestations restent très décevantes dans l’ensemble — un conseil : éviter de regarder « the last of us » en pleine journée !

Une interface globale plus réussie pour XGIMI malgré l’absence de Netflix

Nebula et XGIMI utilisent Android TV, mais l’interface et les paramètres sont différents sur les deux vidéoprojecteurs. Lors de nos tests, on note une présentation et un accès aux différentes applications bien pensés et optimisés pour les deux produits. Mais, le Nebula semble légèrement plus lent dans sa navigation avec plusieurs freezes. De même, quand on a voulu regarder une vidéo YT en 4K HDR, le temps de chargement était plus long sur le Nebula que sur le XGIMI, surement dû à un codex Wifi moins performant.

Évidemment, un point fort du Nebula reste son intégration de Netflix 4K HDR directement dans son logiciel — et même sur sa télécommande : plus besoin de passer par un dongle externe. Enfin, au niveau du bruit, on est sur une égalité puisque les deux vidéoprojecteurs sont très silencieux et ne chauffe pas !

Un son largement à l’avantage de Nebula pour une ergonomie plus encombrante

Dernier point d’analyse pour départager les deux vidéoprojecteurs, l’audio. Sur le papier, on pariait sur le Nebula Cosmos Laser et on avait raison. Même si aucune marque n’est mise en avant sur les enceintes, le son est parfaitement restitué et immersif, que l’on soit sur le côté, derrière ou devant le vidéoprojecteur. La puissance et le nombre plus importants des enceintes font vraiment la différence.

Mais qui dit plus d’enceintes, dit projecteur plus imposant et lourd. Et c’est là le « défaut » majeur du Nebula qui est bien plus encombrant que le XGIMI avec son poids deux fois plus important — heureusement qu’on retrouve une anse pour soulever ses 5kg.

Aucun des deux projecteurs ne propose de « cache-lentille ». Pourtant, le Nebula se présente comme un « projecteur portable », un oubli des constructeurs ?

Par décision des juges, le Nebula Cosmos Laser sort vainqueur

Nous avons enfin trouvé le vidéoprojecteur tombeur du roi XGIMI. Son nom : le Nebula Cosmos Laser 4K. Plus cher de 300€, mais avec une meilleure image et un meilleur son, le nouveau projecteur haut de gamme de Anker nous a tapé dans l’œil. Finalement, même si les images sombres sont plus détaillées sur le XGIMI, elles restent très médiocres et en deçà de qu’on retrouve sur une télé. Autant faire l’impasse sur ce point et choisir le Nebula, plus performant dans les autres catégories.

Des défauts préexistent sur le nouveau détenteur de la ceinture « projecteur intelligent à moins de 2000€ ». Reste qu’aucun autre modèle n’est capable de faire mieux sur la qualité de l’image et du son, faisant du Nebula le nouveau meilleur vidéoprojecteur de sa gamme.