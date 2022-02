La nouvelle version du Xgimi Z6 est sortie et a un nom : le Xgimi Elfin. Ce vidéoprojecteur continue la longue liste du constructeur chinois après le Halo, le Mogo, le Horizon… La particularité du Elfin est qu’il est, comme son nom l’indique, fin. Ses dimensions et son poids font de lui un produit facilement transportable comme veut l’entendre Xgimi : « Utilisez Elfin n’importe où » ! Alors oui, n’importe où, mais pas n’importe quoi ! Ainsi, après l’avoir testé, nous vous proposons de livrer notre ressenti et notre avis en toute honnêteté sur ce vidéoprojecteur, et on vous spoil un peu, c’est bien, mais tout n’est pas rose.

Fiche Technique : caractéristiques du Xgimi Elfin DIMENSIONS 19.2 x 19.4 x 4.8 cm POIDS 0.9kg RESOLUTION 1920 x 1080 p (HD) LUMINOSITE 800 Lumens DUREE DE VIE 30 000 h RAPPORT DE PROJECTION 120 pouces à 3,2 m MISE AU POINT Automatique ENTREE HDMI 2.0/USB2.0 SYSTEME D’EXPLOITATION AndroidTV 10.0 MIRACAST Oui APPLICATION Xgimi Assistant SON 2x3W Harman-Kardon MEMOIRE 16 Go PRIX 649€

Présentation du Xgimi Elfin

Le vidéoprojecteur n’innove pas à ce niveau puisqu’il apparait comme une quasi-réplique de son prédécesseur, le Xgimi Z6. Pourtant, il a des arguments à faire valoir.

Design et ergonomie du Elfin

Les forces de ce vidéoprojecteur sont sa qualité et sa portabilité. Sur le design, ça se ressent. On a là un produit sobre, simple et épuré. Sa couleur blanc mat et ses finitions donnent une impression d’un produit de très bonne facture. Un autre point déterminant du Elfin est son poids. Avec des petites dimensions et ses 900g, ce vidéoprojecteur se rapproche dangereusement du Nebula Astro et ses 0.4kg. Sauf que sa qualité est bien meilleure, de même pour ses finitions. Enfin, le Elfin possède une protection de sa lentille avec un verre frontal, idéal pour l’emmener n’importe où.

Un projecteur bien fini, de qualité, qui promet. C’est du moins ce qu’il se dégage à la vue du produit au premier abord. Un seul point que l’on regrette est que le Elfin ne fonctionne que sur secteur. Pas d’autonomie pour un projecteur portable est dommage, surtout que c’est devenu commun dans cette gamme de produit comme l’a montré notre test sur le Nebula Mars II Pro par exemple.

Mise en route du Xgimi Elfin

La mise en route ne peut être plus simple. Xgimi a toujours eu cette qualité d’impressionner dès l’allumage du vidéoprojecteur. Tout est très intuitif et lorsqu’on initialise le Elfin, on a même le droit à une petite musique agréable et que c’est gadget, mais tellement appréciable. Bref, somme toute, pas besoin de déblatérer l’ensemble de la mise en route, c’est très simple, bien expliqué et rapide. Parfait pour profiter très vite de l’appareil.

Il est possible de fixer le Xgimi Elfin sur un trépied grâce au pas de vis situé sous le projecteur. Utile pour le positionner comme on le souhaite en fonction de notre mur de projection.

Connectivité du Xgimi Elfin

Au niveau de la connectivité, ce vidéoprojecteur ne fait pas dans l’innovant. Il se contente du minimum, mais possède un moyen de contrôle vraiment pratique : la commande vocale.

Contrôle du vidéoprojecteur

La méthode la plus commune que l’on retrouve sur tous les projecteurs est la télécommande. Sur le Elfin, elle est tout à fait classique avec un minimum de boutons. Mais là où on retrouve tout l’intérêt du projecteur, c’est grâce à l’implantation de la commande vocale « Ok Google ». Pour rechercher un programme, une vidéo ou une chaîne, rien de plus facile. Il suffit de parler devant sa télécommande et le tour est joué. C’est bien plus pratique que de devoir sélectionner lettre après lettre sa recherche sur le clavier virtuel du vidéoprojecteur. Un bon point donc pour le Elfin (même si une application fonctionnelle comme sur les appareils Nebula pourrait être intéressante).

Entrées et sorties du projecteur portable

Les connectiques sur Xgimi Elfin sont peu nombreuses. La marque a voulu rendre le projecteur le plus simple, épuré possible — dans une optique de rendre le produit le plus léger possible. On retrouve donc un port USB, un port HDMI ainsi qu’une prise jack. Le strict nécessaire, mais in fine, c’est largement suffisant. En plus de ces ports, le vidéoprojecteur embarque le Bluetooth 5.0 ainsi que le Wifi 2.4/5GHz, un classique chez ce type d’appareil « intelligent » comme le Elfin.

Interface et navigation du vidéoprojecteur Xgimi Elfin

Le Elfin continue la lancée des nouveaux vidéoprojecteurs « intelligents« , intégrant une interface AndroidTV avec pléthores d’applications et permettant de ne pas avoir à connecter son ordinateur pour visionner un film. Ici, le Xgimi Elfin intègre AndroidTV 10.0 et possède sur son store de nombreuses applications tel que Prime vidéo, YouTube, Canal+, Disney+, etc. Mais, et c’est regrettable, toujours pas de Netflix en vue. Ou du moins, toujours pas de Netflix de bonne qualité (on se limite à une version en 720p maximum).

Au niveau de la navigation, l’interface du Elfin est parfaite. Les applications sont bien rangées, trouver un programme est on ne peut plus simple et tout est très intuitif. En plus, le projecteur intègre Miracast ou AirPlay. Ce qui permet de projeter directement son portable sur l’écran de projection. Idéal pour passer de l’un à l’autre. Enfin, on salue la réactivité du Elfin qui s’allume en moins de 6s et qui reprend le programme là où vous l’avez arrêté lors de votre dernière session !

Performance de l’image du Xgimi Elfin

Passons aux performances du vidéoprojecteur, tant sur la qualité de l’image projetée que sur la faculté du Elfin à adapter son écran à l’environnement qui l’entoure.

Écran et qualité d’image du vidéoprojecteur

Quand on allume le Xgimi Elfin, on est, comme toujours avec la marque, impressionné par la qualité de l’image projetée. Il propose une résolution native de 1368×768, soit du Full HD couplé avec du HDR10 et un input lag de 26,5 ms. Ces bonnes caractéristiques se voient à l’écran et font de ce projecteur l’un des meilleurs de sa gamme.

En plus de la très bonne image, il est aussi possible de paramétrer le Elfin en fonction du programme visionné. Différents modes sont proposés (dont un complètement personnalisable) et restent utiles pour avoir une colorimétrie idéale. Un avis : c’est efficace et pratique, mais les paramètres de bases ou les modes proposés (jeux, films, sport, bureau) sont suffisants pour une image fidèle et de qualité.

L’écran maximum proposé par le Xgimi Elfin est de 120 pouces pour une distance projecteur/écran comprise entre 2 m et 3,2 m.

Correction automatique du Xgimi Elfin

La force de ce type de projecteur — et ce qui fait que le prix est élevé par rapport à un projecteur classique –, et sa capacité à s’adapter à l’environnement qui l’entoure et modifier la projection en fonction de son inclinaison et de la taille de l’écran. Ainsi, il dispose de nombreuses corrections d’images intelligentes. Préparez-vous ! Il possède un autofocus (la netteté se fait automatiquement en fonction de la distance entre le projecteur et l’écran), un évitement d’obstacle (calibre l’écran en fonction des objets ou contour de l’écran pour que la projection ne soit pas gênée) ainsi qu’une distorsion trapézoïdale auto (en fonction du degré d’inclinaison du projecteur — max 40° –, l’image s’adapte pour rester parfaitement rectangulaire).

Cet appareil « intelligent » vous permet donc de ne pas vous soucier de la façon dont vous installez votre projecteur par rapport à l’écran. Poser le juste là vous le souhaitez et le Elfin s’occupe du reste pour vous restituer une image parfaitement adaptée à l’écran. On valide !

Luminosité du vidéoprojecteur Elfin

Le Xgimi Elfin propose une luminosité de 800 Ansi Lumens qui est, sur le papier, dans la moyenne haute des projecteurs portables à moins de 800€. In fine, quand on projette l’image à l’écran, on a un résultat en demi-teinte. Au niveau des couleurs vives, on ne peut être déçu tant la qualité dépasse les attentes. C’est éclatant, colorés et bien contrasté.

Mais quand on arrive aux couleurs plus sombres, le contraste du noir manque quelque peu à l’appel. On a du mal à distinguer les différences de couleurs, ce qui est problématique lorsque l’on visionne un Batman par exemple où le noir est la couleur dominante. Et cela, même dans une pièce plongée dans l’obscurité. Un mauvais point pour le vidéoprojecteur — la critique est salée et en réalité, on peut regarder Batman et comprendre le film, mais la qualité quand même laisse à désirer.

Son du Xgimi Elfin

Dernier point à aborder, le son. En intégrant 2 haut-parleurs de 3W signé Harman/Kardon, le Xgimi Elfin possède un son qui n’est pas mauvais, loin de là. Mais, c’est dommage de projeter sur un écran d’aussi bonne qualité un film sans avoir de home cinéma ou une enceinte digne de ce nom. Tout dépend de l’utilisation du projecteur (le son est suffisamment bon pour partir en vacance avec son projecteur sans emporter son home cinéma), mais chez vous, on conseille d’utiliser un meilleur matériel audio pour une immersion totale.

Le projecteur possède aussi une option enceinte (appelée « Bluetooth mode ») et nous nous questionnons encore sur son utilité !

Avis : faut-il acheter le Xgimi Elfin ? La question fatidique de l’achat ! Notre avis a vite été tranché : pour 650€, un projecteur de cette qualité pour sa taille et son poids est assez époustouflant. Le Xgimi Elfin fait forte impression en proposant un « appareil intelligent » de cet acabit. Même s’il souffre de certains défauts, sa praticité lui permet d’être parfait pour les voyages et les déplacements, ce qui en fait le vidéoprojecteur portable le plus performant de sa gamme. On vous le conseille fortement. On regrette simplement le fait qu’il n’ait pas d’autonomie et qu’il doit être branché pour fonctionner. Les seuls véritables concurrents au Xgimi Elfin dans cette gamme de prix sont deux autres produits de la marque, le Xgimi Halo et le Xgimi Mogo Pro. On pourrait le comparer au test du Nebula Solar au même prix, mais les caractéristiques sont largement à l’avantage du Elfin (seul intérêt du Solar par rapport au Xgimi, les 3h d’autonomie). Versus : Xgimi Elfin vs Xgimi Halo Quand on compare le Xgimi Elfin au test du Xgimi Halo, une différence se voit directement : la conception du projecteur. Le Halo a une forme unique en hauteur plutôt qu’en longueur (pour un poids plus important de 0,6kg). De plus, Le Xgimi Halo possède 4h d’autonomie, ce qui fait une différence vraiment notable à son avantage. Au niveau de la qualité d’image et de la luminosité, elles sont sensiblement identiques. Balle au centre donc. Enfin, l’interface et les corrections automatiques de l’écran chez le Elfin sont, certes, plus récentes et plus performantes, mais le Halo ne démérite pas (il est sorti en 2019 et reste à la page). Le prix, quant à lui, diffère : les 100€ de plus du Halo valent-ils le coup ? On a notre petite idée, mais on vous laisse décider (psss, le Halo est quand même plus original) ! Versus : Xgimi Elfin vs Xgimi Mogo Pro L’intérêt principal du Mogo Pro comparé au Elfin est double : il concerne le prix (550€ contre 650€) et l’autonomie de 2h. Même poids, même interface ( plus récent sur le Elfin, mais l’interface reste bonne pour le Mogo Pro), même résolution ainsi qu’un son similaire. Seule la luminosité est « sacrifiée » chez le Mogo Pro afin de proposer un prix aussi bas ! Enfin l’autofocus est moins efficace, mais ça ne gêne pas tant que ça (on perd 2 secondes à chaque fois). Une très bonne alternative pour les plus petits budgets.

