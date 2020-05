Sony WF-SP800N test complet des écouteurs true wireless

Les Sony WF-SP800N sont les nouveaux écouteurs true wireless de Sony avec réduction de bruit active. Méritent-ils cependant que vous investissiez près de 200 euros pour en faire l’acquisition ? Tour d’horizon et test complet des nouveaux écouteurs de la marque japonaise.

La mode des écouteurs true wireless n’a toujours pas pris fin dans le monde de l’audio. Avec ce modèle, Sony propose une évolution de ses SP700N, qui avaient déjà un succès certain. Le nouveau modèle est toujours pensé pour une pratique sportive, mais compte de nombreux changements. Si les Sony WF-SP800N confirment le statut de l’entreprise dans le domaine de l’audio, ils ne sont pas pour autant les meilleurs de la marque, qui sont plutôt les WF-1000XM3 dans le domaine du true wireless comme le montre notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fils 2020. Cependant, pour un modèle plus abordable, ils proposent de vrais atouts comme nous avons pu nous en rendre compte à l’usage. Voici les résultats de notre test pour vous inciter à considérer réellement ces écouteurs true wireless qui proposent un système d’arc sur l’oreille pour le support.

Quelles différences avec le modèle précédent SP700N ?

Si vous possédiez les SP700N, vous vous interrogez sans doute sur la première question essentielle, qu’apportent ces nouveaux écouteurs WF-SP800N ?

La première modification essentielle concerne le style. On est sur un modèle beaucoup plus raffiné. Quand on le prend en main, on se rend compte que Sony a voulu s’éloigner de l’impression que pouvaient donner les précédents, d’être des écouteurs uniquement orientés vers la pratique sportive. Si c’est toujours la tendance qui se dégage, l’ensemble est plus stylisé. Adieu aussi le modèle jaune criard qui était un peu trop « éclatant » à notre goût. Ici on est définitivement sur un modèle plus mature de la part de Sony qui montre que l’entreprise est capable de faire des compromis entre le haut de gamme et le sport. Sony abandonne aussi les gros boutons au profit d’une surface tactile pour ajuster les réglages. Côté protection contre l’humidité, la sueur et la poussière, avec son Indice de Protection IP55, les nouveaux écouteurs de Sony font nettement mieux que les SP700N et leur IPX4. Au niveau de l’autonomie, la différence entre les deux modèles est aussi flagrante. Les WF-SP800N nous ont donné environ 8h30 d’utilisation avec une seule charge lorsque la fonction de Réduction de Bruit Active (RBA) était activée et environ 13 heures en écoute musicale simple. Son prédécesseur ne dépassait pas les 3h lorsque la fonction RBA était utilisée.

Audio : Test de la qualité sonore et de la réduction du son

Une des premières ambitions affichées par Sony avec les Sony WF-SP800N était d’apporter l’excellence du système de réduction du bruit que l’on peut trouver sur les Sony WF-1000xM3, vers un modèle notamment orienté sport. Soyons clair d’entrée de jeu, il manque clairement le processeur QN1e de Sony, qui fait partie des vrais points forts du haut de gamme de la marque. Nous avons clairement noté que le système de réduction de bruit n’est pas aussi performant que ce que l’on aurait espéré et la qualité sonore dans son ensemble doit être revu à la baisse.

On parle cependant là de deux modèles qui se situent dans une gamme de prix foncièrement différente. Chacun des écouteurs pèse environ 9,5 grammes, ce qui est un peu plus que ce que l’on trouve en moyenne, mais reste très largement acceptable. D’un point de vue de la résistance, pour être du genre à les faire tomber un peu trop souvent, on peut vous rassurer d’emblée de jeu, il n’y a absolument rien à craindre. Ils fonctionnent très bien et n’ont gardé aucune marque de leurs péripéties entre nos mains. Confortables et résistants.

Pour ceux qui ne sont pas habitués des modèles de Sony, il s’agit d’un ExtraBass, autant dire que les basses sont un peu poussées à l’extrême, mais sans que cela soit de façon exagérée. Le son n’est clairement pas aussi raffiné, mais pour du true wireless, le niveau de détails est particulièrement séduisant. Surtout, les écouteurs WF-SP800N sont plutôt performants par rapport à des modèles se trouvant la même gamme de prix. Pour les avoir testés, on préférera toutefois les Jabra Élite 75t qui sont foncièrement supérieurs, notamment d’un point de vue du design.

Test du confort et de la tenue des écouteurs Sony WF-SP800N ?

Les écouteurs sont disponibles en trois couleurs : noirs, blanc et bleu. Pour avoir testé le modèle précédent de l’entreprise, ceux-ci tiennent vraiment mieux dans l’oreille et, si vous avez une oreille petite ou à la forme particulière, de nombreux petits adaptateurs sont disponibles. Le boîtier est presque le même que sur le modèle haut de gamme de Sony, mais on sent tout de même immédiatement qu’il ne s’agit pas d’une version premium.

La forme et la taille sont toutefois plutôt séduisantes et l’ensemble tient parfaitement dans votre poche. Attention, ce n’est pas le plus petit que vous puissiez trouver si c’est un critère majeur pour vous. Paradoxalement, c’est si votre oreille est trop grande que vous aurez peut-être des difficultés pour avoir une étanchéité sonore parfaite. Quand nous avons été courir, sur la distance cela ne pose aucun problème, même en extérieur. Pour ce qui est de la salle de sport, il faudra s’armer de patience pour pouvoir le tester sans doute dans quelques semaines.

Système de charge des écouteurs sans fils Sony

On regrettera tout de suite l’absence d’un élément qui pourra peser dans votre choix final. Le boîtier des Sony WF-SP800N ne propose pas d’option sans fil, il faudra donc compter sur l’USB-C. Une seule charge vous permettra d’avoir neuf heures de batterie et vous pouvez pousser jusqu’à 13 heures si vous désactivez le réducteur de bruit. Le boîtier vous permet de bénéficier d’une charge complète supplémentaire. Bonne nouvelle du côté du système de recharge rapide, en 10 minutes vous aurez le droit à 60 minutes supplémentaires de charge.

Le diable se cache dans les détails de ces écouteurs

Là où on apprécie particulièrement les écouteurs Sony WF-SP800N, c’est sans doute dans les petits détails qui se révèlent très pratiques à l’usage. Ainsi, un petit capteur permet de détecter si vos écouteurs sont bien dans l’oreille. Le cas échéant, la musique s’arrête immédiatement. Le système de contrôle tactile est aussi particulièrement réactif et fonctionne très bien des deux côtés. À droite, le playback, à gauche, le système de réduction de bruit dont le mode de transparence. De quoi éviter un accident alors que vous êtes en train de faire du running, pour voir les voitures arriver. Une fonctionnalité qui peut s’activer en une seule pression.

Les Sony WF-SP800N sont aussi compatibles avec les assistants vocaux de votre choix, Amazon Alexa ou Google Assistant. Vous pourrez aussi bénéficier du système maison, 360 Reality Audio de Sony qui est compatible avec plusieurs services de streaming audio, dont Deezer. L’appareil se connecte avec l’application Sony Connect pour iOS et Android, comme les autres écouteurs de Sony. Très intuitive, l’application vous permet d’ajuster très facilement les détails sonores, notamment pour créer des réglages favoris que vous pourrez activer immédiatement si vous allez courir ou bien si vous êtes au travail.

Enfin, on apprécie aussi la fiabilité du système true wireless, à la différence du précédent modèle. Le recours à une puce Bluetooth 5.0, présente sur le modèle haut de gamme de la marque y est sans aucun doute pour quelque chose. La qualité lors des appels est aussi au rendez-vous, notamment avec le système de réduction du bruit. Vous pourrez avoir vos conversations tranquillement, peu importe le niveau de bruit autour de vous.

Faut-il choisir les Sony WF-SP800N ?

Il ne s’agit pas des meilleurs écouteurs sur le marché. Si vous cherchez un meilleur modèle true wireless, vous pourrez en trouver, mais il faudra la plupart du temps accepter de payer plus cher. A vous de trancher. En France, vous pourrez normalement en faire l’acquisition très facilement lorsqu’ils seront disponibles à partir de juillet 2020 pour un prix estimé à 200 euros.

Sony WF-SP800N ou AirPods Pro ?

C’est la question que va sans aucun doute se poser la plus grande partie de ceux qui réfléchiront à acheter les Sony WF-SP800N. Existe-t-il un meilleur modèle ? A l’heure actuelle, les AirPods d’Apple sont souvent considérés comme la référence. Cependant, les Sony WF-SP800N peuvent-ils vraiment proposer une concurrence sérieuse ? Soyons honnêtes, physiquement, le boîtier de recharge d’Apple est beaucoup plus pratique à charger, mais aussi à utiliser. La qualité du système de réduction de bruit est aussi supérieure chez le produit Apple, mais, les écouteurs de chez Sony ont aussi des arguments à faire valoir. Ainsi du côté de la batterie, les WF-SP800N l’emportent haut la main, puisqu’on parle peu ou prou du double d’autonomie. Pour les allergiques à la recharge, c’est un élément important à prendre en compte.

Bien sûr, du côté du boîtier de recharge, les AirPods Pro sont supérieurs. Ils sont aussi beaucoup plus facilement customisables, même si du point de vue du confort et de la taille des écouteurs adaptables, les deux modèles se valent plutôt. Enfin, dernier atout de grande qualité pour les écouteurs de Sony, la résistance aux éléments. Alors que les AirPods Pro ne comptent que sur une IPX 4, du côté de Sony, c’est IP55, pour la poussière et l’eau. Un vrai argument qui peut se révéler décisif à l’heure de faire le choix final. Si vous hésitez, le mieux est sans doute de déterminer ce qui vous importe le plus, la customisation ou la batterie. Côté prix, les deux paires d’écouteurs se situent actuellement dans la même gamme. Soyez donc attentifs à d’éventuelles offres qui pourraient être le facteur décisif pour vous.

Acheter les Sony WF-SP800N au Meilleur Prix

LES PLUS [+] Des écouteurs polyvalents sport et usage classique

Des écouteurs polyvalents sport et usage classique [+] Qualité du son très bonne dans cette gamme de prix

Qualité du son très bonne dans cette gamme de prix [+] Bonne tenue dans l’oreille

Bonne tenue dans l’oreille [+] Discrets et élégants

Discrets et élégants [+] Bonne résistance à l’eau et à la poussière

Bonne résistance à l’eau et à la poussière [+] Bonne autonomie LES MOINS [-] La réduction du bruit n’est pas optimale

La réduction du bruit n’est pas optimale [-] Une recharge câble USB

Une recharge câble USB [-] Des basses un peu trop poussées

Des basses un peu trop poussées [-] Peu customisable