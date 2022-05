EARFUN FREE 2

Une bonne isolation passive plutôt qu’une mauvaise ANC

Note 4,3/5 : moyenne globale sur internet

Prix 46,99€

Une impression de déjà vu ? C’est normal, le design ressemble à celui des écouteurs Jabra Elite mais en plus gros. Cette similitude va jusqu’au boîtier qui s’apparence à celui des Jabra Elite 85 t…mais sans la charnière qui se bloque pour maintenir le couvercle ouvert. On retiens que la marque Earfun propose un packaging particulièrement soigné de ses produits. Pas d’application à se mettre sous la dent, heureusement que les commandes sont complètes par défaut. Gestion du volume, mode latence faible, play/pause, assistant vocal, morceau suivant et précédent, tout y est ! Quand les premières notes arrivent, on ressent rapidement un manque d’énergie et d’ampleur causé par des basses trop discrètes à bas et moyen volume. Hormis cela, l’expérience est agréable même si on en attendait plus d’une paire d’écouteurs qui intègre le codec aptX. Enfin, les deux micros des Earfun Free 2 offrent une captation claire de la voix qui ne se désagrège pas trop à cause des bruits environnants.

Les plus Charge sans-fil

Isolation passive efficace

Très bon maintien

Bonne autonomie Les moins Des écouteurs volumineux

Son peu énergique à bas et moyen volume

aptX anecdotique

