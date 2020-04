Difficile de faire ressortir les meilleurs écouteurs sans fil haut de gamme car tout dépend de votre utilisation. Pour les aficionados de iOS on ne peut que recommander les AirPods Pro qui sont devenus un véritable classique. Pour Android le choix est plus large mais les Sony WF-1000XM3 sortent vraiment du lot de par leur réduction de bruit ultra-efficace. Pour le sport ? Les Jabra Elite 65t font vraiment le travail : une qualité audio top et des écouteurs true wireless qui restent bien fixés dans notre oreille. Mais on vous laisse vous faire votre propre avis en parcourant notre comparatif qui devrait vous simplifier la tâche !