Les écouteurs sans fil ne conviennent pas qu’à une utilisation au travail ou dans les transports. Ils constituent aussi une excellente solution pour écouter de la musique sans encombre pendant une séance de sport. Voilà une dizaine de modèles idéals pour cet usage selon nous.

Pour qu’une marque se fasse une place sur le marché des écouteurs sans fil, diversifier son catalogue avec un produit ou une gamme dédiée au sport est une bonne solution. Il s’agit d’une demande particulièrement fertile qu’il serait dommage d’ignorer. En conséquence, on trouve de nombreux modèles adaptés à cette utilisation et pour tous les prix.

Podium 2022

Shokz OpenRun Pro

Les meilleurs à conduction osseuse En savoir plus Jabra Elite 7 Active

Les meilleurs pour le sport En savoir plus Earfun Free Pro

Le meilleur rapport qualité/prix En savoir plus

Les meilleurs écouteurs sans fil TWS pour le sport

ANKER SOUNDCORE LIFE A1

Autonomie longue durée pour moins de 50€ Prix : 49€ Ce sont des écouteurs en forme de goutte d’eau avec des boutons physiques et une ailette en silicone. Grâce à elle, les Life A1 tiennent très bien dans les oreilles. Si Soundcore possède une application complète, elle ne prend pas en charge ces écouteurs, c’est dommage ! Il faut se contenter de trois modes d’égalisation prédéfinis : Signature, Bass Booster et Podcast. Par défaut, les Life A1 ont des basses amplifiées qui débordent sur les médiums et cela ne s’arrange pas avec les deux premiers modes. En outre, le son de base des écouteurs amplifie de manière peu naturelle les aigus et le mode Bass Booster ainsi que le Signature ont tendance à masquer les voix. Les plus IPX7

Très bonne autonomie Les moins Pas de protection contre la poussière

Pas d’application dédiée

OREILLETTE INTRA AURICULAIRE ÉTANCHÉITÉ IPX7 CONNECTIQUE BOITÎER USB-C AUTONOMIE ANNONCÉE 9H+ 26H (BOÎTIER) CHARGE SANS FIL OUI CODEC SBC, AAC BLUETOOTH 5.0 ANC OUI MICROPHONES 2 PAR ÉCOUTEURS

EARFUN FREE PRO

Excellent rapport performances/prix Prix : 64€ Ces écouteurs ne sont pas faits pour le sport à la base, mais ils ont ce qu’il faut pour cette utilisation. Notez que les Ailettes sont dissociées des embouts et qu’il est possible de les retirer pour mettre un contour en silicone qui n’en a pas. On a le droit à une réduction de bruit active plutôt correct, ni très efficace ni anecdotique. L’application Earfun Audio ne fonctionne pas avec ce modèle, c’est dommage on pensait s’approcher du sans faute. Les Free Pro proposent une prestation sonore honorable pour leurs tarifs. Les basses sont riches et bien définies sans prendre le pas sur le reste qui profite aussi d’un bon niveau de détails. Ils assurent jusqu’à 6 heures d’écoute avec l’ANC et 7 sans. Bon score ! Pour finir, les microphones s’en sortent bien même dans un environnement un peu bruyant. Les plus Très bon rapport qualité/prix

Bonne autonomie

Son plaisant Les moins Pas d’application

Pause automatique absente

OREILLETTE INTRA AURICULAIRE ÉTANCHÉITÉ IPX5 CONNECTIQUE BOITÎER USB-C AUTONOMIE ANNONCÉE 7+ 25H (BOÎTIER) CHARGE SANS FIL OUI CODEC SBC, AAC BLUETOOTH 5.2 ANC OUI MICROPHONES 2 PAR ÉCOUTEURS

Dans ce segment, on cherche avant tout des écouteurs confortables qui tiennent le mieux possible dans les oreilles. Pas question de les perdre pendant un sprint ou pendant que vous êtes aux prises avec un sac de frappes. Il faut donc se tourner vers des écouteurs intra-auriculaires et éviter le format open fit car il n’offre pas un bon maintien. Et parmi les intras, on apprécie ceux pourvus d’une ailette en silicone qui verrouille leur position dans l’oreille. D’autres possèdent une tige qui fait le tour de l’oreille. C’est une solution intéressante même si elle prend davantage de place si vous ne souhaitez pas obstruer vos oreilles il reste les écouteurs à conduction osseuse. Attention, le son avec cette technologie est moins bon , notamment au niveau des basses. Chose embêtante, car cette partie du spectre procure justement le coup de fouet qui motive.

En outre, on veut des écouteurs avec une certification IP la plus haute possible pour qu’ils survivent à l’humidité. Optez pour du IPX4 au minimum et privilégier les certifications avec deux chiffres qui concernant aussi la poussière. Par exemple, des écouteurs IP65 profitent d’une protection contre les jets d’eau et d’une étanchéité complète contre la poussière. Pour finir, lisez des tests au sujet des produits qui vous intéressent avant de les commander.

Questions Fréquentes

Que choisir entre les Bose Sport Earbuds et les Powerbeats Pro ? Les premiers délivrent un son significativement meilleur, demeurent moins encombrants et coûtent un peu moins cher. Quant au second, ils possèdent une meilleure autonomie et sont plus confortables grâce à leurs crochets qui font le tour de l’oreille. Quels sont les meilleurs écouteurs pour la course à pieds ? Tout dépend de si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous ou au contraire si vous préférez vous en isoler. Dans le premier cas, optez pour les écouteurs à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro. Pour le second, partez sur les Powerbeats Pro, les JLab Epic Air Sport ANC si vous avez un budget plus limité et les Soundpeats S5 si vous devez vraiment vous serrez la ceinture. Quels écouteurs sans fil pour la natation ? La seule solution existante à notre connaissance se trouve chez Shokz avec les OpenSwim (ex Xtrainerz). Entièrement étanches, ils ne fonctionnent pas en Bluetooth. Pour jouer de la musique avec, il faut y transférer des fichiers MP3. Avec la démocratisation de cette technologie, on est en droit d’espérer une utilisation complètement dans l’eau.. Entièrement étanches, ils ne fonctionnent pas en Bluetooth. Pour jouer de la musique avec, il faut y transférer des fichiers MP3.