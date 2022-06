SOUNDCORE LIBERTY 3 PRO

Un codec haute résolution pour pas trop cher

Prix : 159€

Cette paire d’écouteurs aspire à offrir une prestation haut de gamme pour moins de 160€. Tout d’abord, on approuve le design avec l’ailette en caoutchouc qui assure un bon maintien. En revanche, ils dépassent un peu des oreilles comme les Bose QuietComfort. On a connu plus discret. Bien que ce produit ne soit pas issu d’un rouleau compresseur de l’audio, on a le plaisir de trouver une application bien pensée et complète pour personnaliser son expérience avec les écouteurs. En outre, on a l’agréable surprise de voir que les Soundcore Liberty 3 Pro sont compatibles avec le codec hi-res LDAC. Celui qu’on retrouve sur les Sony WF-1000XM4 qui coûtent 100€ de plus. Après une première écoute, on constate qu’un passage dans l’égaliseur est nécessaire pour calmer les ardeurs des écouteurs au niveau des aigus et des basses. Une fois ce rééquilibrage effectué, on peut apprécier la richesse du son. Enfin, l’ANC des Liberty 3 Pro est efficace pour leur prix.

Les plus Codec haute résolution

Bonne ANC

La qualité du son après égalisation Les moins Autonomie un peu faible avec l’ANC active

