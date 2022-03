JABRA ELITE 85 T

Pour le moment, il s’agit de la paire d’écouteurs TWS la plus onéreuse de la marque. Ça fait 250€ l’addition quand même. Un prix qui s’approche de la référence actuelle pour cette catégorie de produit : les Sony WF-1000XM4. Autrement dit, la barre est haute. Mais par rapport à ce rival, le modèle de Jabra bénéficie plus souvent de réductions et descend régulièrement en dessous des 200€. Question design, les Jabra Elite 85 t vont dans la continuité de celui des 75 t, mais en plus volumineux. En outre, leur forme plus ouverte offre un port encore plus confortable en échange d’un maintien légèrement moins bon. Sans être dans l’excès, les Jabra Elite 85 t offre un son particulièrement énergique et vif. Mention spéciale aux basses qui ne manquent pas de profondeurs et de précision.

Les plus Un son énergique

Des basses au top

Particulièrement confortable

La personnalisation de l’ANC Les moins Une autonomie un peu faible avec l’ANC activée pour ce tarif

ANC qui pourrait être meilleure

IPx4 seulement

Faut-il acheter les Jabra Elite 85 t ? Achetez si … La musique qui se trouvent dans vos playlists regorge de grosses basses

Le Bluetooth multipoint est utile pour vous

Il vous faut des écouteurs particulièrement confortables N’achetez pas si … Avec vous l’ANC reste activée longtemps

Vous avez besoin du meilleur maintien possible

Caractéristiques principales

OREILLETTE INTRA AURICULAIRE ÉTANCHÉITÉ IPx4 CONNECTIQUE BOITÎER USB-C AUTONOMIE ANNONCÉE 8H (SANS ANC) + 22H CODEC SBC, AAC BLUETOOTH 5.1 ANC OUI MICROPHONES 3 PAR ÉCOUTEUR