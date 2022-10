Les écouteurs sans fil à réduction de bruit active, ou ANC, font partie des modèles les plus haut de gamme du marché, et pour cause. Cette fonctionnalité permet un réelle immersion dans votre musique, en retirant tous les bruits parasites et environnants pour vous concentrez uniquement sur votre écoute. C’est l’arme utile contre les bruits de travaux ou contre vos collègues trop bavards au travail.

Dans cet article, nous avons regroupé les meilleurs modèles ANC en fonction de différentes gammes de prix, de l’entrée de gamme aux écouteurs haut de gamme. Voici notre sélection des 6 meilleurs écouteurs à réduction de bruit active.

Podium 2022

Soundcore Life P3

Les meilleurs écouteurs ANC pas cher En savoir plus Pixel Buds Pro

Nos écouteurs ANC coup de cœur En savoir plus AirPods Pro

Les meilleurs écouteurs ANC pour Apple En savoir plus

Retrouvez également notre comparatif ultime des meilleurs écouteurs sans fil du marché.

N os 6 écouteurs à réduction de bruit coups de cœur

Tout savoir sur les écouteurs à réduction de bruit

D’abord, il convient de se poser la question : qu’est-ce que la réduction de bruit ? A cette question, nous avons réalisé un article traitant du fonctionnement de la réduction de bruit active que vous pouvez retrouver. Pour faire simple, la réduction de bruit permet de limiter les sons ambiants et vous plongent dans l’ambiance de la musique de vos écouteurs.

La différence entre ANC et ENC La réduction de bruit active est à différencier de la réduction de bruit passive. L’ANC (active) est un logiciel contenu dans les écouteurs permettant de supprimer tous les bruits ambiants. L’ENC (passive) est simplement la conception des écouteurs qui permet de « faire bouchon » aux bruits alentour. Aucun logiciel n’est inclus et il n’est donc pas possible de gérer la réduction de bruit. L’ANC, elle, est réglable.

Critère à connaître avant d’acheter des écouteurs à réduction de bruit active ?

Tout d’abord, commencer par vous poser la question du type d’écouteurs que vous préférez : des écouteurs filaires ou sans fil, des écouteurs intra-auriculaire ou à conduction osseuse, des écouteurs tour de cou… Une fois votre choix fait, il existe plusieurs critères à connaitre avant d’acheter ses écouteurs sans fil : quel usage (écouteurs pour le travail, écouteurs pour le sport…), quel fonctionnalités (ANC, ENC, mode transparent…), quel prix (écouteurs pas cher, écouteurs haut de gamme…), etc. Enfin, les caractéristiques auxquelles il faut jeter un œil sont l’autonomie, le confort, l’étanchéité ou encore la qualité des microphones.

Questions Fréquentes sur les écouteurs à réduction de bruit

Qu’est ce que la réduction de bruit sur ses écouteurs ? La réduction de bruit signifie une limitation plus ou moins importante des bruits environnements. L’ANC permet de vous focaliser sur ce qui sort de vos écouteurs en éliminant tous les sons autour de vous. Quels sont les meilleurs écouteurs à réduction de bruit ? Les meilleurs écouteurs ANC sont à retrouver dans ce comparatif. Nous vous avons sélectionné les meilleurs modèles en fonction de votre budget. Est-ce que l’ANC est mauvais pour ses oreilles ? L’ANC n’est pas dangereux pour ses oreilles mais est dangereux en conduisant. En effet, sur votre vélo, scooter ou dans votre voiture, vous n’entendez pas les différents bruits, ce qui peut s’avérer très dangereux pour vous ou pour les autres. A éviter. Quelles sont les meilleures marques d’écouteurs ? Parmi les meilleures marques, on retrouve l’entrée de gamme avec les écouteurs Xiaomi ou les écouteurs JBL , le milieu de gamme avec les écouteurs Pixel ou Samsung et le haut de gamme avec les écouteurs Bose , Sennheiser ou Devialet. Quel est le mieux entre réduction de bruit active et réduction de bruit passive ? La réduction de bruit active est plus prisée que la réduction de bruit passive. En effet, elle est réglable et possède la plupart du temps différent niveau de réduction, voir un mode transparent (comme si l’ANC n’existait pas). La réduction de bruit passive ne peut pas être modifiée. Est-ce que la réduction de bruit vaut le coup sur ses écouteurs ? La réduction de bruit vaut le coup si vous aimez être plongé dans votre musique ou si vous voulez être concentré dessus sans être perturbé par ce qui vous entoure.