LOGITECH G502 LIGHTSPEED

Le best seller de Logitech

Prix 149€

Vous avez raison, elle ressemble beaucoup à une Razer Basilisk avec son repose pouce. Néanmoins, cette souris est beaucoup plus complète. Elle possède 11 boutons programmables, une molette débrayable et une sensibilité plus élevée. On ajoute que sa molette peut également s’incliner à gauche et à droite pour faire du défilement horizontal. Mentionnons aussi la possibilité de l’alourdir grâce à un jeu de poids à insérer au-dessous de la souris.

Les plus Boutons nombreux et bien placés

Molette débrayable

Excellente prise en main Les moins 60H d’autonomie seulement

Prix élevé

Pas de bluetooth

Où Acheter la Logitech G502 Lightspeed ?

Caractéristiques principales

DPI 100-25 600 TAUX DE RAPPORT 1000Hz CONNECTIQUE SANS FIL USB 2,4 GHZ BOUTONS 11 ERGONOMIE DROITIER POIDS 114 G BATTERIE RECHARGEABLE AUTONOMIE 60H MAX

Une alternative ?

La Razer Basilisk Ultimate. Elle arbore un design similaire et possède elle aussi 11 boutons.