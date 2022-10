Indispensable pour sa tour pc et bien plus pratique qu’un trackpad, la souris est l’accessoire numéro 1 de votre setup après votre ordinateur. Mais, trouver la souris pc parfaite n’est pas une mince affaire. Voici une liste condensée des meilleurs modèles en fonction de l’usage que vous en avez et de votre budget.

Nous avons décidé de diviser ce top en trois parties avec chacune des caractéristiques différentes et une utilisation propre : les souris bureautiques, les souris gaming et les souris de voyage. Vous pourrez aussi retrouver un comparatif plus complet pour chaque catégorie sur notre site. En effet, nous nous limitons à trois modèles : le meilleur pas cher, le meilleur rapport qualité/prix et le modèle le plus complet. Bonne lecture.

Podium 2022

Logitech MX MASTER 3S

La meilleure souris bureautique En savoir plus Ra zer Ba silisk X Hy perspeed

La meilleure souris gaming En savoir plus Logitech MX ANYWHERE 3

La meilleure souris pour voyager En savoir plus

Les 3 meilleures souris pour la bureautique

Les souris pour la bureautique ont un intérêt se limitant à un usage de navigation sur internet ou sur des logiciels basiques. La recherche de confort est plus importante que celle de performances. Aussi, la personnalisation importe peu tandis que l’accent est mis sur la simplicité d’utilisation et des clics silencieux. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver un comparatif plus complet sur les meilleures souris bureautiques du moment.

Souris verticale ANKER

Le meilleur rapport qualité/prix La souris verticale d’Anker peut paraitre comme un ovni dans le monde des souris PC. Pourtant, ce design est ce qu’il se fait de mieux pour le confort d’utilisation. Et pour moins d’une trentaine d’euros, vous avez avec vous une souris idéale pour vos journées de travail. Testé et approuvé. Acheter si Vous cherchez un confort d’utilisation

Vous voulez personnalisé un minimum votre souris (DPI, boutons pour pouce) N’achetez pas si Vous transportez souvent la souris

Vous avez de grandes mains Acheter la souris verticale Anker au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Anker Souris Ergonomique Verticale USB Sans Fil 2.4G avec 3 Niveaux DPI ajustables 800 / 1200 / 1600 et 5 Contrôles Latéraux Noir 25.99 € 0 € 25.99 € Voir Caractéristiques principales POIDS 128 g CONNECTIQUE USB sans fil 2,4 GHz BOUTONS 6 BATTERIE 2 Pile AAA SENSIBILITE DPI réglables (de 800 à 1600)

Les 3 meilleures souris pour le gaming

Deuxième catégorie : les souris pour le gaming. Le prix étant plus important, tout comme les performances, elles s’expliquent par la recherche d’optimisation, la précision et la sensibilité pendant vos sessions gaming. Le confort est aussi très important, les nuits blanches sur LOL pouvant faire des dégâts sur votre poignet. Pour en savoir plus, retrouvez notre comparatif dédié aux meilleurs modèles de souris gaming.

En plus de sa souris, un autre élément est indispensable à tout setup : le tapis de souris. On vous explique dans un article comment bien nettoyer et vous occuper de votre tapis de souris.

Les 3 meilleures souris pour les voyages

Enfin, la dernière partie de notre comparatif concerne les souris de voyage. Ces souris ne prennent pas de place, sont légères et très simples d’utilisation. C’est le compagnon idéal pour travailler dans le train sans devoir user du trackpad. Sur le même sujet, retrouvez les meilleures mini-souris pour voyage.

Quelles sont les différents usages d’une souris pc ?

Il existe de nombreux usages d’une souris pc. Évidemment, ce n’est pas parce qu’une souris est déclarée « gaming » que vous ne pourrez pas l’emmener partout chez vous ou travailler avec. Voici une liste non exhaustive de quelques usages que vous pourrez faire avec votre souris. Pour en savoir plus, retrouvez notre guide pour choisir au mieux votre souris pc.

La souris pour travailler C’est le premier usage d’une souris, connue par l’appellation « bureautique ». Elle est idéale pour naviguer sur internet ou écrire un article sur les « meilleures souris pc ». L’accent est mis sur le confort d’utilisation et le silence de la souris.

La souris pour jouer La souris gaming est optimisée pour les jeux vidéos : réactivité, maniabilité et personnalisation sont au cœur des enjeux de ce type de souris. Aussi, les couleurs et le design agressif des modèles en font un élément à part entière du setup du gamer.

La souris pour se déplacer Ces souris, souvent plus petites, s’apparentent aux souris de « bureautique », même si leur utilisation est multiple. Leur objectif est de pouvoir vous accompagner lors de tous vos déplacement. C’est la légèreté et la praticité qui sont mises en avant.

Questions Fréquentes sur les souris pc ou tablette

Quelle est la meilleure marque de souris ? Les marques de souris sont très nombreuses mais certaines sortent du lot. Si on devait n’en citer qu’une, ce serait sans conteste Logitech, la référence de souris. Pour en savoir plus sur cette marque, retrouvez notre comparatif des meilleures souris Logitech. Quelle est la souris la plus silencieuse pour travailler ? Les souris silencieuse pour nombreuses. Si votre budget le permet, optez pour la logitech MX Anywhere 3. Sinon, la Logitech Peeble est moins ergonomique mais moins cher et tout aussi silencieuse. Que penser des souris à Joysticks ? Les souris à Joysticks sont un type de souris assez nouveau sur le marché. A mi-chemin entre la souris pc et la manette, le joystick vous permet de jouer aux FPS ou scroller plus facilement. Pour en savoir plus, nous avons fait un test de la souris Np93 Alpha de Lexip, un modèle à joystick particulièrement réussi. Quelle est la meilleure souris pour le gaming ? La meilleure souris pour le gaming est la Logitech G502 Lightspeed. Son taux de réponse, sa précision et son poids modulable font de ce modèle un incontournable. Quelles souris utilisent les joueurs pro Esport ? Les souris les plus utilisées par les joueurs Esport sont les Logitech G PRO et Razer Deathadder PRO. On retrouve aussi dans une moindre mesure la BenQ Zowie EC2 pour les FPS.