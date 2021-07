Tout comme vos vêtements, les accessoires qui accompagnent vos objets high tech doivent être nettoyés et entretenus afin de les conserver plus longtemps propres et efficaces. Les tapis de souris sont susceptibles de se salir rapidement et ce à cause de beaucoup de facteurs extérieurs. Si vous transpirez, la sueur accumulée sur ce petit rectangle ne sera pas du plus bel effet. Les résidus de nourriture ou la poussière seront aussi amenés à détériorer votre tapis de souris.

Laver son tapis de souris en caoutchouc ou en plastique

Les tapis de souris classiques sont souvent fabriqués en mousse spongieuse, ensuite recouverts de caoutchouc ou de plastique basique. Ces modèles classiques seront les plus faciles à nettoyer et nécessitent moins de soins que les tapis de gamer plus techniques. Pour ce modèle, si vous ne voulez pas le laver à l’eau, vous pourrez également utiliser des lingettes désinfectantes qui fonctionnent bien sur le plastique et le caoutchouc. Attention à ne pas utiliser de lingettes sur les autres tapis !

Sélection du produit de nettoyage et du nettoyant

Pour cette matière plastique ou caoutchouc vous pourrez utiliser presque tous les produits d’entretien que vous avez sous la main. Cela passe donc par le shampoing, le liquide vaisselle comme un spray d’entretien pour la cuisine. N’importe quel produit nettoyant ménager fera l’affaire. Idéalement, utilisez un gant de toilette, une éponge ou chiffon qui ne craint rien car le tapis peut déteindre pendant le lavage.

Techniques d’application

Munissez-vous donc d’une éponge ou d’un chiffon afin de frotter efficacement la surface globale de votre tapis de souris. Vaporiser ou déposer, selon le produit, une quantité suffisante de nettoyant SUR le chiffon / éponge et non directement sur le tapis. Ce serait une erreur ! Il ne faut pas mettre de produit directement sur le tapis afin d’éviter les débordements ou accumulations de produits qui abîmeraient votre tapis.

Après avoir posé le produit nettoyant sur votre éponge ou chiffon, réalisez des mouvements énergiques sur le tapis de souris en oubliant aucune zone afin de le rendre totalement propre. Frottez de façon circulaire sur toute la surface, ne vous inquiétez pas s’il y a des traces blanches lorsque vous passez, cela veut juste dire que le nettoyant pénètre et agit !

Rinçage

Une fois le nettoyage réalisé, vous devrez rincer abondamment votre tapis de souris dans votre évier ou lavabo. N’ayez crainte de le mettre sous l’eau, c’est la meilleure solution pour vous débarrasser de toute trace de savon. Cependant, ne le déposez pas dans un lavabo rempli d’eau car le nettoyant viendrait à stagner dans l’eau et rendrait son nettoyage impossible. Faîtes donc couler beaucoup d’eau et passez votre tapis de souris dessous en le tenant d’une main et en frottant avec l’autre. Ainsi vous pourrez enlever tous les résidus de savon et de saleté. Restez sous l’eau quelques minutes afin de garantir un nettoyage complet et après être sur d’avoir retiré tout le produit nettoyant.

Séchage

Pas besoin d’essorer votre tapis en le frictionnant entre vos mains et en le déformant. Déposez le sur une serviette, qui ne craint rien, disposée sur une surface plane, munissez-vous d’une serviette ou chiffon absorbant propre afin de tamponner délicatement la surface de votre tapis de souris. En tamponnant, vous aspirerez l’eau contenue dans la fibre du tapis de souris et la serviette positionnée en dessous récupère également l’eau rejetée.

Après avoir tamponné toute la surface de votre tapis de souris une à deux fois, vous pourrez le laisser sur la serviette pour qu’il finisse de sécher avant de pouvoir l’utiliser à nouveau. Toutefois, si votre bureau est en bois, il est nécessaire de faire complètement sécher votre tapis de souris afin d’éviter tout risque de tâche d’humidité et de détérioration du bois sensible aux éléments mouillés.

C’est tout bon ! Après avoir vérifié au touché que votre tapis est tout à fait sec et propre vous pourrez le réinstaller à sa place. C’est parti pour une glisse parfaite avec un tapis qui sent bon et sans tâche.

Tapis de souris de gamer en tissu

Les tapis de gamer sont fabriqués avec des matériaux plus délicats et fragiles ce qui nécessite des soins adaptés. Vous pourrez les nettoyer de deux manières tout aussi efficaces l’une que l’autre mais attention à ne pas brûler d’étapes !

Remplir le lavabo

Remplissez votre lavabo ou votre évier de cuisine d’eau chaude (maximum 30°) avec du savon. Du savon pour les mains ou du shampoing doux sans colorant évidemment. Mélangez le savon à l’eau présent dans le lavabo afin de faire mousser le tout.

Le tapis de souris prend son bain

Une fois l’eau chaude mélangée au savon et un lavabo suffisamment rempli, vous pouvez plonger votre tapis de souris dans l’eau savonneuse. Laissez le quelques instants et venez ensuite à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon microfibre, frottez les taches tenaces et l’intégralité de la surface du tapis de souris. Frottez délicatement afin de ne pas griffer le tapis et de laisser des entailles visibles. Soyez délicats mais énergiques afin d’éliminer toute la saleté accumulée.

Rinçage

Une fois que vous êtes sûrs d’avoir bien lavé votre tapis de souris, videz l’eau sale du lavabo. Vous pourrez ensuite faire couler de l’eau fraîche afin de rincer votre tapis sans le laisser au fond, frottez-le avec votre main afin d’éliminer les résidus de savon. Faîtes attention à bien le rincer car le tissu fabriqué en trame serrée sera susceptible de garder entre ses mailles du savon. Une fois le tapis bien rincé, secouez le délicatement sans le tordre dans tous les sens pour l’écouter. Attendez que les principales gouttes d’eau tombent.

Séchage

Après l’avoir secoué légèrement vous n’avez plus qu’à le mettre à sécher à l’air libre 24h avant de pouvoir recommencer à jouer.

Laver votre tapis de souris en machine à laver

Une autre technique est possible et plus rapide pour les moins courageux. Un lavage en machine reste très efficace et ne nécessite pas autant d’huile de coude !

Vous pouvez mettre votre tapis dans la machine selon quelques règles :

Ne pas dépasser 30°

Mettre une dosette de lessive ou de détergent classique

Faîtes le tourner avec une machine de couleur au cas où il déteigne

Ne pas faire sécher en machine mais à l’air libre

Tapis de souris RGB

Les tapis de souris RGB sont identiques aux tapis de souris en tissu mais ils ont la particularité d’avoir une bande LED autour. La bande LED en elle-même est étanche et imperméable mais la prise d’alimentation ne l’est évidemment pas. Donc pour nettoyer ce type de tapis de souris, hors de question de l’immerger totalement dans un bain d’eau savonneuse. Lavez-le comme un tapis de souris en tissu sans l’immerger et en surveillant la prise. Si vous ne voulez pas prendre de risque, frottez-le avec une éponge humide et un brin de nettoyant cela fonctionnera bien aussi.