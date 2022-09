Aujourd’hui c’est le déclic. Ras le bol d’utiliser le trackpad de votre ordinateur portable ou la souris qui traîne par là, il est temps de choisir un modèle qui vous correspond. Compte tenu de l’envergure de l’offre existante, y aller à l’aveugle revient chercher une aiguille dans une botte de foin. Laissez-nous vous guider un peu.

Du chemin a été parcouru depuis l’arrivée des premières souris d’ordinateur dans le commerce. Il fut un temps où elles ressemblaient à un rectangle avec trois gros boutons comme la Logitech C7. À présent, il y en a pour tous les goûts, toutes les utilisations et évidemment, toutes les bourses. Nous entrons en scène pour répondre à vos questions sur cet objet ô combien essentiel aujourd’hui.

Les différents types de souris

On distingue trois dispositifs différents :

Souris mécanique : elle fonctionne avec une boule au-dessous. Cette sphère permet de transmettre les déplacements faits par l’utilisateur à l’ordinateur.

: elle fonctionne avec une boule au-dessous. Cette sphère permet de transmettre les déplacements faits par l’utilisateur à l’ordinateur. Souris optique : on ne trouve plus de boule au-dessous, mais une LED. Son faisceau lumineux se réfléchit au contact d’une surface, un capteur perçoit ce reflet et en en déduit la position de la souris.

: on ne trouve plus de boule au-dessous, mais une LED. Son faisceau lumineux se réfléchit au contact d’une surface, un capteur perçoit ce reflet et en en déduit la position de la souris. Souris laser : elle fonctionne comme une souris optique sauf que la LED laisse sa place à une diode laser qui émet une lumière plus puissante. Cela permet à la souris de fonctionner sur des surfaces réfléchissantes comme le verre lorsqu’une souris optique se retrouve à la peine dessus.

Une souris mécanique et son organe vital à l’air libre

Les années 2000 ont été le théâtre de l’extinction des souris mécaniques au profit des technologies optique et laser. Et ce pour une raison simple, les modèles avec une boule ne fonctionnent que sur un tapis de souris et offre moins de précision. En outre, ce dispositif prend la poussière et demande donc un nettoyage régulier.

Pour être exact, les souris laser sont aussi des souris optiques car elles fonctionnent avec de la lumière. On devrait plutôt parler de souris LED et de souris laser.

Critères : Quelles caractéristiques faut-il regarder avant d’acheter une souris ?

Filaire ou sans fil ? Autrefois, les souris sans fil souffraient d’une latence vraiment plus forte que leurs cousines filaires. Les temps ont changé, maintenant les souris sans fil avec un récepteur USB ont quasiment la même latence que les souris filaires. C’est une autre histoire avec le Bluetooth en revanche. Dites vous simplement que le filaire coûte moins cher que le sans fil, surtout pour les souris gamer. La sensibilité On la mesure en DPI (points par pouce). Plus les DPI sont élevés, plus le curseur parcourt une distance importance à l’écran pour le même mouvement. Certaines souris ont une sensibilité fixe et d’autres permettent de l’ajuster. Privilégiez les secondes, cela vous évitera d’utiliser une souris trop ou pas assez sensible pour vous. L e taux de rapport ou polling rate Pour que le curseur suive les mouvements de la souris, l’ordinateur interroge à répétition son capteur optique. Plus cette opération se répète, moins il y a de latence entre le déplacement de la souris et celui du curseur. Indiqué en Hz, le taux de rapport correspond à la quantité d’actualisations par secondes d’une souris. Il se situe généralement à 125 Hz pour les modèles bureautiques et à 1000 Hz pour les exemplaires gamer. Les clics Le composant qui vous permet de cliquer n’est pas le même d’une souris à l’autre. Certains sont beaucoup plus silencieux que d’autres. Si vous travaillez en open space, ce n’est pas un détail à négliger. Même si les fabricants ne l’indiquent pas toujours, cherchez à connaître la durabilité des clics du produit que vous convoitez. Considérez 10 millions de clics comme un minimum pour une souris qui dépasse les 30€. Optique ou laser ? À quelques exceptions près comme la Razer Viper V2 Pro, les souris optiques ont encore des difficultés pour fonctionner sur du verre et les surfaces réfléchissantes en général. Acheter une souris laser, c’est l’assurance de pouvoir l’utiliser partout. Notez qu’aujourd’hui, la technologie laser est minoritaire. Par exemple, le site LDLC propose 400 souris optiques contre 40 modèles laser. Droitier ou gaucher ? Cette question est importante, car bon nombre de souris ne conviennent qu’aux droitiers que ce soit dans la forme ou dans le placement des boutons. En tant que gaucher, vous allez être limité aux conceptions ambidextre. La quantité de boutons Deux clics, une molette et un clic de molette, ça fait un peu léger parfois. Peu importe l’utilisation, avoir quelques commandes en plus permet de gagner du temps et de l’énergie. Une paire de boutons à portée du pouce nous paraît indispensable, ne serait-ce que pour revenir en arrière dans un navigateur web par exemple. La molette Il faut prendre le temps de se renseigner dessus pour une raison : ce composant peut être bruyant et déranger les gens autour de vous s’il y en a. En outre, certaines souris ont des petites flèches sur les clics à proximité de la molette. Cela signifie qu’elle peut s’incliner à gauche et à droite pour activer des boutons.

La taille, le poids et la forme Les dimensions d’une souris ont une importance certaine car elles jouent sur la préhension de celle-ci ainsi que sur sa transportabilité. Une souris longue et large est confortable mais pas toujours facile à loger dans un sac. En outre, elle pèse plus lourd qu’un petit gabarit ce qui ne permet pas à l’utilisateur d’être le plus réactif possible avec. Le poids standard pour une souris se situe entre 90 et 110g. Les plus lourdes dépassent les 140g et les championnes de la catégorie poids plume sont à moins de 60g. Pour finir, la forme joue aussi sur le confort. Un design bombé épousera mieux la main qu’une souris plate ou légèrement incurvée.

Les différentes utilisations pour une souris

Certains des critères que vous avons énoncés pour une souris prennent de l’importance ou sont anecdotiques en fonction de l’utilisation que vous allez en faire.

Bureautique Le spectre d’activité qu’englobe cette catégorie est particulièrement large. Par bureautique, on peut entendre de simple navigation sur le web comme de la programmation, du montage vidéo, ou encore à de la retouche photo. On apprécie y voir des clics silencieux, un design sobre, quelques boutons et une connexion sans fil. Le taux de rapport a peu d’importance, vous ne verrez pas la différence entre 125 et 1000 Hz avec cette utilisation.

La marque Logitech domine complètement cette catégorie. Ses souris haut de gamme innovantes y sont pour quelque chose. Par exemple, la Logitech MX Master 3S est considérée comme la meilleure souris bureautique du marché. Vous la trouverez en première place des comparatifs sur le sujet. Celle-ci possède une molette secondaire et peut notamment fonctionner sur plusieurs appareils en même temps.

Gaming Là, le spectre se restreint. Les souris gamer ont pour but d’améliorer votre expérience de jeu sur le plan du confort et des performances. Pour cela, elles arborent généralement plus de boutons que leurs consœurs destinées à la bureautique. Cela permet aux joueurs d’y assigner des commandes et d’alléger un peu le travail de la main sur le clavier. Étant donné la sollicitation intense que les jeux demandent, on vous conseille de prendre une souris avec une durabilité d’au moins 20 millions de clics. Pour éviter tout souci de latence, choisissez en une avec un taux de rapport de 1000 Hz. Un décalage visible peut gâcher votre expérience.

Même si le marketing de Logitech ou de Razer le met en avant, la sensibilité maximale d’une souris gamer n’a pas besoin de dépasser les 15 000 ou les 20 000 dpi. C’est déjà énorme, le curseur traverse l’écran au moindre mouvement avec ces valeurs. Cherchez juste des souris avec une sensibilité qui se règle avec précision pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Une souris gamer dans son habitat naturel

Les différentes prises pour une souris

On dénombre trois manières de saisir une souris :

Palm grip : votre poignet est au repos sur le bureau tandis que le haut de votre paume ainsi que vos doigts s’appuient sur la souris. Il s’agit de la prise la plus confortable et la plus répandue. Elle s’avère très pratique pour faire des mouvements larges.

: votre poignet est au repos sur le bureau tandis que le haut de votre paume ainsi que vos doigts s’appuient sur la souris. Il s’agit de la prise la plus confortable et la plus répandue. Elle s’avère très pratique pour faire des mouvements larges. Claw grip : votre poignet est toujours au repos mais votre index et votre majeur sont placés en crochet. Résultats : vous êtes plus réactifs et vous cliquez plus vite mais votre main va se fatiguer davantage.

: votre poignet est toujours au repos mais votre index et votre majeur sont placés en crochet. Résultats : vous êtes plus réactifs et vous cliquez plus vite mais votre main va se fatiguer davantage. Fingertip grip : cette fois, le poignet n’est pas au repos et vous touchez la souris du bout des doigts. Cette position convient bien aux petits mouvements avec une sensibilité élevée.

Si vous affectionnez le Claw grip ou le Fingertip grip, privilégiez une souris légère avec un petit gabarit. Inversement si vous préférez le Palm Grip.

Les souris ergonomiques

Le design conventionnel de la souris ne convient pas à tout le monde. Heureusement pour eux, il existe deux alternatives qui fonctionnent bien.

Les souris verticales Même avec la meilleure position possible, le fait d’utiliser une souris pendant des heures tous les jours génèrent des tensions musculaires. Une souris verticale a pour but de les atténuer en imposant au poignet une position plus naturelle. On y place sa main comme si on s’apprêtait serrer celle de quelqu’un d’autre. De cette façon, votre poignet ne se retrouve plus comprimé contre le bureau et vous allez solliciter votre avant bras pour déplacer la souris plutôt que lui.

Les souris à trackball Le principe est simple : prenez une souris classique, ôtez-lui son capteur optique et installez-y une sphère qu’il faut pivoter à l’aide du pouce pour bouger le curseur du PC. Il s’agit donc d’une souris que l’on ne déplace pas. En échange d’un petit moment d’adaptation, vous supprimez la fatigue musculaire occasionnée par les mouvements de l’avant-bras et du poignet. Comme pour une bonne vieille souris mécanique, la sphère s’encrasse au bout d’un moment et il faut lui passer un coup de polish.

Que faut-il regarder sur une souris sans-fil ?

Regardez d’abord le type de connexion sans fil que la souris propose. Vous avez le choix entre celles qui passent par des radiofréquences, celles qui utilisent le Bluetooth et celles qui ont les deux. Dans le cas des radiofréquences, il faut brancher un dongle USB à l’ordinateur pour que cela fonctionne. Chose qui implique d’avoir un port USB disponible et ne pas perdre cet objet minuscule. Au même taux de rapport, ce mode de connexion assure une latence presque équivalente à celle du filaire.

Avec le Bluetooth, la souris n’a besoin d’aucun dongle USB et elle peut se connecter à plusieurs appareils en même temps dans certains cas. Cette connexion a pour inconvénient de connaître une latence plus élevée. Cette différence rend le Bluetooth peu intéressant pour le gaming.

La batterie

Les souris font partie de ces appareils sans fil qui utilisent toujours des piles. Cela dépend des fabricants et des modèles, mais le marché n’est pas encore entièrement converti à la batterie au lithium. On peut même défendre les piles, car celles-ci assurent sans problème un an d’autonomie lorsque les batteries rechargeables dépassent rarement les deux mois. Peu importe ce que vous préférez, pensez à regarder l’autonomie que le fabricant promet.

Pour certaines de ses souris gamer sans fil, Logitech propose de les recharger par induction pendant qu’on les utilise grâce à un tapis de souris spécial que la marque a baptisé POWERPLAY.

