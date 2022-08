LOGITECH MX ANYWHERE 3

Une souris pour les gouverner tous

Prix 99€

Cette souris représente le dernier palier avant la MX Master 3S, le modèle bureautique la plus avancée de Logitech. Elle intègre les mêmes fonctionnalités comme Logitech Flow et une autonomie identique, mais dans un gabarit plus compact. La MX Anywhere 3 profite d’une molette débrayable plaisante à utiliser et de deux boutons sur le flanc gauche. On regrette l’absence des boutons latéraux sur la molette car la MX Anywhere 2S les avait. Notez que cette souris est régulièrement en réduction aux alentours de 75€.

Les plus Compact

Bonne autonomie

Molette débrayable

Charge rapide Les moins Pas de boutons latéraux sur la molettePr

Prix élevé

Clics peu silencieux

Où Acheter la Logitech MX Anywhere 3 ?

Caractéristiques principales