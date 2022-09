Materiel.net

Microsoft Modern Mobile Mouse - Pêche

La légèreté au quotidienAvec seulement 78g sur la balance et sa très belle forme qui épouse parfaitement la main, la souris Microsoft Modern Mobile Mouse Pêche est si agréable à utiliser qu''on ne peut plus s''en passer ! Et cela tombe bien car son système de connexion sans-fil lui permet d''être co...

35.95 €

0 €

35.95 €