Logitech lance Aurora, une gamme d’accessoires personnalisables pour tous les gamers

L’entreprise Logitech—connue pour ses nombreuses innovations avant-gardiste dans l’industrie informatique— lance Aurora, une toute nouvelle gamme d’accessoires gaming acidulés s’adressant pour la première fois à tous types de gamers.

Fini le temps où les accessoires gamers étaient connotés comme étant exclusivement masculins, après avoir essayé il y a quelques années d’imposer le rose pour séduire sa communauté de joueuses invétérées, il semblerait que l’industrie du gaming prenne un nouveau tournant et il était temps ! C’est l’entreprise Logitech qui opère ce premier virage, avec la gamme Aurora, des nouveaux design pour une collection «non genrée et inclusive ». Comprenez par là qu’il s’agit d’élargir son offre sans pour autant se baser sur des stéréotypes liés au sexe d’un individu. Mais ce n’est pas tout, cette collection a aussi pour but de prendre en compte les caractéristiques de chaque gamers, c’est-à-dire plus de confort dans les accessoires mais aussi la possibilité de les personnaliser à sa guise.

Logitech Aurora : un design adapté à toutes les morphologies

La nouvelle collection se compose du casque G735 sans-fil, du clavier G715 sans-fil, du clavier filaire G713, de la souris G705 sans-fil, ainsi que de 8 accessoires personnalisables. Celle-ci a été conçue pour être inclusive et non genrée et répond ainsi aux attentes et aux besoins des joueuses, tout en attirant tous les joueurs en recherche d’un design attrayant et ludique.

« Avec Aurora, nous avons créé une collection qui tient compte des différences entre les sexes, axée sur le confort, l’accessibilité et le caractère ludique », déclare Ujesh Desai, vice-président et General Manager de Logitech G, la gamme d’accessoires gaming du fabricant suisse. Afin de répondre aux besoins spécifiques des joueuses (qui représentent tout de même presque la moitié des joueurs), les produits eux-mêmes ont été pensés et designés par des femmes.

Il ne s’agit pas d’exclure un sexe par rapport à un autre mais bien de proposer une offre plus large s’adaptant à tous les types de morphologie. Cette collection, comme le souligne le vice-président, repose sur un principe clé : le confort. Lors de la phase de conception, l’équipe s’est assurée de prendre en compte des éléments tels que les cheveux plus longs, les lunettes, les boucles d’oreilles et la taille des mains, etc. Mais les designers se sont aussi attardés à la forme même des accessoires, en proposant des couleurs reposantes, des matériaux et des finitions plus arrondis, plus doux au toucher.

Des accessoires personnalisables

L’autre principe clé sur lequel repose cette nouvelle collection est aussi le côté ludique. Il était important pour une entreprise comme Logitech de proposer aux gamers de personnaliser leurs accessoires. Le design ne concerne pas seulement l’apparence, pour l’entreprise c’est une manière d’amener le client dans notre processus de création, non seulement en lui demandant ce qu’il souhaite, mais aussi en faisant appel son imagination pour lui faire aimer les produits.

« L’industrie du gaming a une offre uniforme, cela ne reflète pas le large éventail de consommateurs privilégiant l’expression de leur personnalité et qui jouent aux jeux pour le plaisir.» Ujesh DESAI, le Vice-Président Logitech.

De belles performances !

Gamme Aurora de Logitech

Les accessoires ne misent pas seulement sur leur design : le casque G735 offre 56 heures d’autonomie et propose le double mixage audio (deux sources) avec la technologie de micro Blue VO. Cela permet une voix parfaitement modulée avec le son du jeu mais aussi d’enregistrer ses paramètres audio dans G Hub depuis le casque.

Le clavier se décline en deux versions avec ou sans fil, et annonce 25 heures d’autonomie. Il embarque aussi trois options pour basculer entre différentes sources (PC, Mac, smartphone, etc.).

La souris quant à elle est légère (85g) et ultra-réactive. Le micro Blue Yeti est exactement le même que l’emblématique produit Blue et est disponible en deux coloris (blanc ou rose Pink Dawn).

Prix et disponibilité

Tous les produits sont disponibles sur le site de Logitech G et auprès de boutiques partenaires. Le casque Logitech G735 est vendu à 229 euros, les claviers sans fil G715 et filaire G713 sont proposés respectivement à 199 euros et 169 euros. La souris G705 est en vente à 99 euros. L’édition spéciale du micro USB Blue Yeti Aurora quant à elle est affichée au prix 139 euros. Vous l’aurez compris, ce n’est pas la gamme la moins chère de la marque mais il ne fait aucun doute qu’elle saura séduire aussi bien les gameuses que les gamers.