Sony : sa nouvelle application de streaming veut en finir avec les DVD et Blu-rays

Sony a lancé au cours du mois d’octobre, une nouvelle application baptisée Sony Pictures Core accessible sur les consoles de salon de la marque (PS4 / PS5) et qui pourrait bien endommager un peu plus les ventes de support physique…

Si vous possédiez une télévision Sony, vous avez peut-être déjà expérimenté son application Bravia Core qui permettait déjà d’accéder à un catalogue de films dématérialisés en 4K, haut débit avec un son ATMOS… Cette application a désormais fait peau neuve en se renommant Sony Pictures Core et s’étend désormais également aux dernières PlayStation.

Sur le papier : rien d’extraordinaire, il s’agit ni plus ni moins que d’une énième nouvelle plateforme de streaming pour regarder des films et vous soutirer quelques euros supplémentaires tous les mois. Mais en réalité, ce choix de Sony pourrait bien finir d’enterrer le support physique et marquer un véritable changement dans l’industrie.

C’est quoi Sony Pictures Core ?

Cette nouvelle application permet d’accéder à un catalogue de 2000 films dont 100 « gratuits » si vous payez déjà l’abonnement PlayStation Plus Premium. Avant de taper sur la plateforme, relevons tout de même ses qualités :

Une qualité vidéo en 4K,

Un débit vidéo à 9 Mbit/s (bien plus que de nombreuses plateformes),

Un son Dolby ATMOS.

Des avantages pour les joueurs : en achetant certains films, vous gagnerez des points pour obtenir des contenus additionnels dans les jeux. On pense notamment à Spider-Man ou Gran Turismo 7.

Quelques avantages bien sympathiques à la première lecture, puis on remarque les astérisques à côté des « 2000 films », des « 100 films gratuits »…

100 films gratuits si tu paies plus de 150 € à l’année : beau concept…

Un service de streaming qui a les mêmes défauts que les autres

On ne le répètera jamais assez : acheter un film en dématérialisé sur une plateforme n’est pas la même chose que l’acheter en support physique…

Il existe déjà de nombreux avantages techniques pour le Blu-ray UHD comme un meilleur débit vidéo et donc une meilleure qualité (même si les plateformes font de gros progrès à ce niveau) mais aussi un son non compressé plus puissant, des bonus, etc.

De plus, même si l’on met de côté ses aspects : un film acheté en dématérialisé ne vous appartient pas. Sony le rappelle bien avec son astérisque :

« Les titres disponibles sont modifiables sans préavis. La disponibilité varie selon les régions. » Blog PlayStation : présentation de Sony Pictures Core

Ce qui veut donc dire que vous pouvez avoir payé une vingtaine d’euros pour acheter un film, si Sony décide de l’enlever de son catalogue pour une quelconque raison : vous n’aurez plus accès à votre film…

Vous pouvez chercher vos films encore longtemps…

Sony : un acteur de l’industrie pas comme les autres

Sony a toujours été une marque qui gérait tous les aspects de la chaîne de production, de la confection de la musique/jeu/film à la mise sur disque – dont elle a d’ailleurs créé le format Blu-ray.

Que le créateur de la technologie place progressivement ses billes sur le dématérialisé – à travers Sony Pictures Core et le nouveau design de la PS5 qui encourage fortement à prendre la version digitale, quitte à y ajouter un lecteur séparé – montre bel et bien que la chute du support physique est imminente…