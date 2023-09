PS5 : des nouveautés très attendues arrivent enfin dans la prochaine mise à jour

PlayStation vient de l’annoncer sur son blog : la grosse mise à jour de 2023 arrive enfin et apportera de nombreuses nouveautés !

Après les couacs successifs lors de l’annonce de la PlayStation Portal ou des écouteurs PlayStation, Sony avait à cœur de se racheter auprès de ses fans. C’est maintenant chose faite avec la prochaine mise à jour qui amène du lourd tant au niveau du stockage, que des fonctionnalités ou même du son. Focus.

Retrouvez aussi toutes les informations sur la future PS5 Slim : date de sortie, rumeurs, prix, etc.

L’arrivée d’un son 3D (le Dolby Atmos sur vos jeux préférés)

C’est surement l’annonce que nous attendions le plus. Depuis les leaks, il y a quelques mois, nous espérions enfin avoir la confirmation de PlayStation et c’est maintenant chose faite : le Dolby Atmos arrive sur la PS5 !

Vivement les sessions de Resident Evil en Atmos.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas familier avec la notion de Dolby Atmos ou de son 3D, comprenez qu’il s’agit d’un système de son utilisant des enceintes spécifiques pour vous faire parvenir différentes sources sonores depuis la gauche, la droite, devant, derrière et même au-dessus de vous.

Cette spatialisation du son permet tout logiquement une plus grande immersion dans un film ou en l’occurrence dans un jeu.

Une manette d’assistance pour ne plus rester bloqué

Une des autres grandes nouveautés est que vous pourrez – grâce à un nouveau paramètre – utiliser une deuxième manette en parallèle de la première et faire comme s’il s’agissait de la même manette.

L’intérêt ? Imaginez que votre enfant joue à la PS5 et soit bloqué sur un passage très précis d’un niveau. Plutôt que de lui prendre la manette des mains, vous pourriez alors simplement prendre le contrôle avec une autre manette pour passer ce moment bloquant.

On ne vous le cache pas, c’est très circonstanciel, mais la fonctionnalité a le mérite d’exister et de proposer une solution pour ne pas rester bloqué dans un jeu.

Un agrandissement du Remote Play et des Partys

Le Remote Play, c’est-à-dire le service PlayStation qui permet de jouer à vos jeux sans être nécessairement sur votre console de salon (tablette, smartphone, PlayStation Portal, etc.) s’élargit et accueillera dorénavant le Chromecast 4K (avec Google TV) et les téléviseurs Bravia XR A95L.

Cette amélioration va de pair avec une nouvelle fonctionnalité de l’app mobile PlayStation qui vous permettra de regarder l’écran d’un joueur et lui envoyer des emojis avant de le rejoindre dans sa Party.

Les Partys s’améliorent également, car pour ajouter un joueur à un groupe fermé, il ne sera plus nécessaire de créer un nouveau groupe, mais vous pourrez l’invité directement. Mieux encore, vous pourrez inviter directement des groupes et plus seulement des joueurs individuels !

Vous pourrez également prévisualiser la capture d’écran de la personne qui vous invite avant de rejoindre sa Party.

Des fonctionnalités qui auraient dû être là avant et qui arrivent enfin !

Parmi les annonces de PlayStation, il y a aussi un tas de nouvelles fonctionnalités qui nous ont fait dire « Ah ! Enfin ! ». On y retrouve pêle-mêle :

La possibilité de rechercher un jeu dans sa collection en tapant son nom dans une barre de recherche.

en tapant son nom dans une barre de recherche. Mettre en sourdine les signaux sonores de la PS5 et ne plus entendre le « BIP » à chaque fois que vous l’allumez ou l’éteignez.

et ne plus entendre le « BIP » à chaque fois que vous l’allumez ou l’éteignez. L’augmentation de la prise en charge des SSD : passant de 4 To max à 8 To.

: passant de 4 To max à 8 To. Réagir à des messages avec emojis.

Le chambrage après une victoire sur FIFA risque de prendre une nouvelle ampleur.

PlayStation n’a pas communiqué de date précise pour le lancement de cette mise à jour, si ce n’est qu’elle « va être déployée dans le monde entier ». On peut donc s’attendre à une sortie imminente.