PS5 : pourquoi Final Fantasy XVI fait-il surchauffer la console ?

En tant qu’exclusivité PS5, Final Fantasy XVI se devait de placer la barre graphique très haut. Assez pour faire fumer la pauvre console…

On pensait jusqu’ici qu’avec sa configuration monstrueuse, la PS5 avait de la marge, et qu’aucun jeu actuel ne pourrait véritablement la mettre en difficulté. Eh bien nos pronostics ont été quelque peu contrariés par le seizième opus de la saga Final Fantasy, sorti le 22 juin dernier, qui n’a visiblement pas lésiné sur les moyens pour nous en mettre plein la vue.

Mais alors que de nombreux joueurs s’émerveillaient devant les graphismes somptueux du dernier né de Square Enix, d’autres déchantaient déjà en voyant les ventilateurs de leur console s’affoler. S’agit-il d’une erreur d’optimisation de Final Fantasy XVI, ou d’un problème inhérent à la PlayStation 5 ?

Quoi qu’il en soit, sachez qu’il existe quelques solutions pour pallier ce souci particulièrement embêtant. On vous explique tout.

Quand trouver une source d’eau en plein désert est plus simple que de trouver la source d’un bug sur FF XVI…

Final Fantasy XVI exploite la puissance de la PS5 comme jamais

Il est un temps où l’on affirmait que le PC était indéniablement la meilleure console de jeux en termes de graphismes. Et pour cause : il était pendant de nombreuses années capable de surpasser n’importe quel concurrent grâce à sa puissance de calcul colossale.

Mais le fossé qui le séparait jadis des consoles de salon s’est peu à peu rétréci, jusqu’à la sortie de la PlayStation 5 qui a marqué un véritable tournant sur ce plan. Sony est en train de prendre le pouvoir, et sa nouvelle machine frappe fort pour tenter de séduire les irréductibles du « clavier-souris ».

Cela passe donc, en tout premier lieu, par des exclusivités capables d’extraire toute la quintessence de la PS5. Un contrat parfaitement rempli par le tout dernier Final Fantasy XVI, qui propose des graphismes d’une qualité exceptionnelle. N’ayons pas peur des termes : c’est sans doute l’un des plus beaux jeux de ces cinq dernières années.

Les joueurs le reconnaissent d’ailleurs de manière unanime : FF XVI est certainement le jeu qui exploite le mieux les performances de la console Sony. S’imposant ainsi comme « la nouvelle vitrine graphique de la PS5 », d’après son producteur Naoki Yoshida.

J’ai travaillé sur de nombreuses machines au fil des ans, et rares étaient celles qui trouvaient le bon équilibre entre les capacités matérielles et la mémoire disponible. Mais ce n’est pas le cas sur PS5, qui dispose d’une mémoire suffisante pour tirer pleinement parti de la machine. Hiroshi Takai, réalisateur de Final Fantasy XVI

Le futur de la PS5 s’annonce donc brillant, si l’on en croit ce constat élogieux. Et on espère qu’il en sera de même avec la PS Q Lite, le projet de console portable Sony pour concurrencer la Nintendo Switch. Néanmoins, tout n’est pas aussi beau qu’il n’y paraît…

Problèmes de surchauffe : la PS5 a-t-elle (déjà) atteint ses limites ?

On pourrait penser qu’après de tels propos venant de la part des équipes techniques de FF XVI, il n’y aurait pas d’ombre au tableau. Et pourtant, la principale limite d’une telle évolution graphique n’a pas mis bien longtemps à se révéler au grand jour.

En effet, la PS5 s’est déjà montrée en grande difficulté lors des séquences de jeu les plus énergivores, telles que les combats de boss. Les joueurs n’ont d’ailleurs pas tardé à exprimer leur frustration sur Reddit, et on les comprend totalement. Cela doit être particulièrement embêtant de devoir interrompre sa partie lors d’un affrontement épique, histoire de refroidir sa console à l’agonie…

La vraie botte secrète des boss dans Final Fantasy XVI ? Faire planter votre console pour vous démotiver

À l’heure actuelle, rien ne prouve que Final Fantasy XVI soit le seul jeu à l’origine de ces problèmes de surchauffe sur PS5. Mais dans le doute, Square Enix pourrait apporter une mise à jour pour optimiser l’affichage des graphismes, et limiter ce problème à l’avenir.

En attendant, vous pouvez toujours suivre ces quelques astuces pour éviter de laisser votre chère console en sueur.

C’est la question à un million de dollars que tous les joueurs de FF XVI se posent actuellement. Et pourtant, sachez qu’il est possible de soulager votre PS5 en quelques étapes qui ne vous prendront pas plus de quelques minutes.

1. Désactiver l’affichage en HDR

Voilà l’un des modes graphiques les plus spectaculaires sur Final Fantasy XVI, et qui lui donne toute sa splendeur au niveau des couleurs et de la luminosité. Mais lorsque l’on veut limiter la surchauffe de sa console, il faut être prêt à faire des sacrifices.

Et cela passe, en tout premier lieu, par la désactivation du HDR. Une nécessité pour calmer votre PS5 lorsqu’elle tourne à plein régime.

Qu’est ce que le HDR ?



Le terme HDR (« high dynamic range ») désigne un mode de plage dynamique étendue qui permet d’augmenter le contraste et les niveaux de luminosité d’une image. Si l’on compare avec un affichage de base (SDR), cela se manifeste notamment par des couleurs bien plus saisissantes et une profondeur de champ sans égal.

2. Activer le mode « Frame Rate »

Pour donner encore un peu d’air à votre machine essoufflée, vous pouvez aussi passer par le mode « Frame Rate » que vous trouverez dans le menu « Graphics ». Cela aura pour effet de limiter les contraintes exercées sur le CPU de votre PlayStation 5.

3. Nettoyer la poussière de votre console

C’est sans doute l’un des conseils les plus élémentaires, mais sachez que la poussière accumulée dans votre console pourrait bien être la première cause de sa surchauffe. Et d’autant plus avec des jeux gourmands comme FF XVI. En effet, ces fines particules peuvent facilement obstruer les conduits de ventilateurs, ce qui empêche l’air de circuler correctement.

Prenez donc le temps de démonter votre PS5, et d’aspirer la poussière qui s’est massée à l’intérieur. Une fois la corvée terminée, vérifiez aussi que votre console est placée dans un endroit frais, à l’abri des rayons du soleil. En cette période de fortes chaleurs, on n’est jamais trop prudents…