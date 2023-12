PS5 : -33% sur les manettes officielles (une promo à ne surtout pas rater)

Bon plan pour les détenteurs de PS5 : il est temps de rajouter un peu de couleur à votre expérience de jeu ! Profitez d’une offre spéciale sur les manettes PS5, disponibles en plusieurs coloris. Parfait pour ceux qui cherchent une manette supplémentaire.

Vous connaissez cette frustration lorsqu’en pleine partie de FIFA, un but inattendu vous fait lancer votre manette à travers la pièce ? Ou peut-être ces moments où, après des heures de jeu intense, votre manette décide que sa batterie est épuisée, juste au moment crucial ? C’est là que vous réalisez l’importance d’avoir une deuxième manette PS5.

Et soyons honnêtes, avec un peu de chance, cette manette supplémentaire pourrait même survivre jusqu’à la sortie de GTA 6. Une bonne raison de profiter dès maintenant de notre promotion spéciale sur ces manettes colorées !



Pour profiter des 33% de réduction sur les manettes PS5, direction Cdiscount. Là, vous trouverez la manette classique en blanc et noir à seulement 45,99 €. Et si vous avez envie de quelque chose d’un peu différent, avec juste 1 € de plus, vous pouvez choisir parmi des couleurs plus originales.

C’est l’occasion parfaite pour donner un peu de peps à votre setup de jeu sans dépenser beaucoup plus. Pour seulement 46,99 €, vous avez le choix entre plusieurs couleurs qui sortent de l’ordinaire. Allez jeter un œil sur Cdiscount en cliquant sur le lien, et trouvez la manette qui vous ressemble. Mais ne tardez pas, à ce prix-là, elles vont vite partir !

L’essentiel de la deuxième manette PS5

La manette sans fil DualSense pour PS5 redéfinit l’expérience de jeu avec son retour haptique immersif, ses gâchettes adaptatives dynamiques et un micro-intégré, tout cela dans un design emblématique.

Voici les points forts de la manette PS5 :

Retour haptique : vivez une expérience tactile unique grâce aux vibrations dynamiques qui simulent des interactions avec l’environnement et le recul de différentes armes.

Gâchettes adaptatives : ressentez divers niveaux de force et de tension, comme bander un arc ou écraser les freins d’une voiture de course, pour une immersion physique dans vos jeux.

Batterie intégrée : continuez à jouer tout en chargeant grâce au port USB Type-C.

Haut-parleur intégré : immergez-vous dans vos jeux avec des effets sonores en hi-fi émanant directement de la manette.

Détection de mouvements : bénéficiez d’une détection de mouvements intuitive avec l’accéléromètre et le gyroscope intégrés pour une expérience de jeu encore plus réelle.

Pour compléter votre expérience de jeu avec la manette DualSense et ses fonctionnalités avancées, choisissez parmi les cinq coloris supplémentaires disponibles sur Cdiscount à -33%. Chaque couleur n’est pas seulement un choix esthétique : elle représente une extension de votre univers de jeu, apportant une touche personnelle à chaque session. Que ce soit pour assortir votre manette à votre console, à votre chambre, ou simplement pour exprimer votre style, ces couleurs participent à enrichir votre expérience de jeu.