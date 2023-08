Netflix se lancerait dans le cloud gaming : le meilleur ajout pour sa plateforme de streaming ?

Netflix pourrait lancer un controller sur mobile qui permettrait de jouer aux jeux-vidéos sur sa télévision. Derrière cette annonce basique, se cache peut-être un nouveau futur pour la plateforme de streaming.

Avec la grève des scénaristes, des acteurs et bientôt des créateurs d’effets spéciaux (qui est bien partie pour durer encore un moment), Netflix pourrait se retrouver à court de contenu. Alors comment faire pour conserver ses abonnés sans proposer de nouveaux films ou de séries ?

Plusieurs solutions existent comme proposer des films plus anciens, créer du contenu grâce à l’IA (Netflix a d’ailleurs multiplié les offres d’embauches dans ce secteur) ou… changer complètement de voie et devenir un service de cloud gaming.

Comment Netflix compte-t-il s’y prendre et est-ce la bonne solution ? Focus.

Le cloud gaming s’élargit sur Netflix

En novembre 2021, Netflix lançait déjà son service de jeux-vidéos sur smartphone. Véritable flop étant donné que seuls 1,7 million d’utilisateurs utilisent ce service : sur les 230 millions d’abonnés, ça fait peu (0,7% pour être exact).

Plusieurs raisons peuvent justifier cet échec :

Le service n’est disponible que sur smartphone.

Les jeux proposés ne sont pas des AAA (des grosses licences comme Call of Duty, Fifa, GTA, etc.).

Le public de la plateforme n’est peut-être tout simplement pas intéressé.

Le géant américain semble bien décidé à s’engouffrer dans cette brèche et devrait lancer, selon TechCrunch, un controller sur smartphone permettant de jouer sur votre télévision.

Netflix Game Controller App Randomly Sprouts Up in the App Store https://t.co/RvSKgFGXzl pic.twitter.com/sZFOYWt4pX — Gizmodo (@Gizmodo) August 8, 2023

Une fonctionnalité encore en développement

Pour le moment, cette interface n’est accessible qu’aux développeurs et devrait permettre à votre smartphone d’afficher les touches nécessaires pour jouer sur la plateforme. Ainsi, il suffirait d’appairer votre mobile à votre télévision ou à votre tablette pour profiter des jeux Netflix.

« C’est un modèle commercial complètement différent. Nous espérons qu’au fil du temps, cela deviendra un moyen très naturel de jouer à des jeux, où que l’on soit. » Mike Verdu, vice-président de Netflix gaming, pour TechCrunch

Alors que la plateforme compte déjà un peu plus de 50 jeux, Mike Verdu a annoncé qu’une autre quarantaine devrait sortir cette année et que 70 seraient actuellement en cours de développement. Est-ce que cela suffira à faire passer la pilule de l’augmentation des abonnements et de la fin du partage de compte ? Pas sûr…

Le cloud gaming : la voie à adopter ?

Cette nouvelle orientation de la plateforme évoque nécessairement l’échec de Stadia : le service de Google dédié au Cloud Gaming. Netflix s’évite certes le coût et la fabrication d’une manette en se servant de votre smartphone, mais il pourrait bien se confronter au même problème que Google avec le catalogue.

Résumé de la performance de Stadia dans la course au cloud gaming

Pour rappel, Stadia proposait plus d’une centaine de jeux à son lancement dont Destiny 2 ou Tomb Raider Definitive Edition et a quand même coulé faute de renouvellement. De son côté, Microsoft semble posséder la seule offre intéressante avec son XBOX Game Pass qui propose une grande quantité de jeux et des grosses licences.

S’il parait donc compliqué de séduire les gamers avec un solitaire, Bob L’Éponge : à table ou Soldats inconnus : frères d’armes (très bon jeu au demeurant), il faudra attendre de voir les jeux qui sortiront prochainement pour se faire un avis sur le cloud gaming made in Netflix.