Jeux-vidéo : quelles sont les plus longues franchises ?

Zelda

35 ans de réussite ininterrompue

Peu de jeux peuvent concurrencer Mario en termes de popularité, et s’il ne fallait en citer qu’un, ce serait inévitablement Zelda.

Son dernier opus en date, The Legend of Zelda : Breath of the Wild a été plébiscité par la presse ainsi que le public, et pour cause. Enchainant les succès, la saga créée en 1986 par Shigeru Miyamoto (créateur de Mario) et Takashi Tezuka, la franchise est rapidement devenue la pierre angulaire du RPG en général.

Après 19 opus dans la saga, la soif des fans ne s’est pas tari et les nouvelles aventures de Link restent toujours un événement majeur pour les joueurs. Récemment annoncé, The Legend of Zelda : Tears of Kingdom s’annonce d’ores et déjà comme LA sortie gaming de 2023.

Opus 19 jeux entre 1986 et 2022

13 consoles : NES, Game Boy, Nintendo Switch