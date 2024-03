Ce nouveau four traditionnel veut détrôner les air fryers grâce à une fonctionnalité spécifique

L’Air Fryer a révolutionné la cuisine rapide et saine, séduisant des millions de foyers à travers le monde. Mais aujourd’hui, une tendance émerge, remettant en question sa suprématie : le tout nouveau four Miele avec la fonction « AirFry ».

Le monde assiste à une révolution (oui, oui) avec l’arrivée du tout dernier four traditionnel Miele, doté d’une fonction « AirFry » innovante. Cette fusion promet de combiner le meilleur des deux produits : la polyvalence et l’efficacité énergétique d’un four traditionnel avec les avantages culinaires d’une friteuse à air. Explorons ensemble si ce four traditionnel a ce qu’il faut pour détrôner l’Air Fryer de sa position de leader.

Le four Miele avec sa fonction AirFry

Le tout nouveau bijou de Miele ? Le H 2766 BP. La marque a repoussé les limites de l’innovation en intégrant une fonction AirFry dans son four traditionnel. Cette caractéristique vous permet de jouir des avantages d’une cuisson à air chaud, réputée pour réduire significativement la teneur en matières grasses des aliments, sans sacrifier l’espace et la polyvalence d’un four traditionnel.

Vous pouvez désormais rôtir, cuire, et « air fryer » avec un seul appareil, optimisant l’efficacité et la commodité dans la cuisine. Pas mal, non ? Un 2 en 1 finalement !

Crédit : Miele

Comparé aux Air Fryers traditionnels, le four Miele avec fonction AirFry se distingue par sa capacité à offrir une plus grande flexibilité culinaire. Non seulement il permet de cuire à l’air chaud, mais il excelle également dans toutes les fonctions attendues d’un four haut de gamme, comme la cuisson uniforme de grands plats, la possibilité de cuire à la vapeur, etc.

La qualité et la variété des plats préparés dépassent ce que les Air Fryers peuvent offrir, tout en conservant les avantages d’une cuisson moins grasse. De plus, le four Miele est conçu pour s’adapter aux cuisines modernes, combinant élégance et fonctionnalité.

Crédit : Miele

Alors Air Fryer ou four traditionnel Miele ?

Les Air Fryers traditionnels offrent une solution rapide et facile pour des repas sains, utilisant une circulation d’air chaud pour cuire les aliments rapidement tout en minimisant l’utilisation d’huile. Leur popularité repose sur la promesse d’une cuisine rapide, facile et plus saine. Cependant, leur capacité est souvent limitée, ce qui peut être un inconvénient pour les familles ou pour ceux qui préparent des repas plus élaborés.

Sur le plan de l’efficacité énergétique et de la durabilité, le four Miele pourrait également avoir un avantage. Bien que les Air Fryers soient généralement économes en énergie pour des tâches spécifiques, le four Miele est conçu pour optimiser la consommation d’énergie sur une variété de modes de cuisson, ce qui pourrait se traduire par des économies à long terme. La construction durable et la longévité des produits Miele peuvent également contribuer à un meilleur rendement de l’investissement au fil du temps.

En alliant la commodité d’un Air Fryer à la polyvalence d’un four traditionnel, Miele propose une solution tout-en-un qui pourrait bien redéfinir vos habitudes. Cependant, d’autres avantages reviennent aussi au Air Fryer.



Si vous n’avez pas la place pour un four, le Air Fryer est une solution pratique et économique. Parce que oui le four Miele a un prix (1399€). Mais en même temps, il est difficile de bénéficier d’un produit haut de gamme durable à moindre coût.

De même, si vous n’êtes pas une grande tribu et que cuisiner des repas pour 20 personnes ce n’est pas votre dada, le Air Fryer est un produit qui vous suffira amplement. Bien sûr, si vous souhaitez bénéficier des deux fonctions en un, vous savez vers quoi vous tourner.

Au final, la décision d’opter pour un four équipé de fonctionnalités de cuisson à air ou pour une friteuse à air classique repose sur les goûts personnels, les pratiques culinaires et les limites financières.

Toutefois, si la cuisson à air constitue une priorité et que la facilité d’utilisation est essentielle pour vous, privilégier une friteuse à air traditionnelle pourrait s’avérer être l’option la plus judicieuse.