Nouvel Air Fryer Ninja vs four traditionnel : quel est le meilleur appareil pour cuisiner ?

L’Air Fryer s’impose comme une alternative de choix face au four traditionnel. Mais quand on compare les deux, la friteuse a-t-elle autant d’avantages que ceux qu’on lui donne ?

Avec la sortie du Foodi Flex de Ninja, déjà en rupture de stock, la bataille entre les Air Fryers et le four traditionnel fait rage. La capacité, qui était le point faible des friteuses sans huile, s’est améliorée d’année en année jusqu’à atteindre plus de 10L pour le nouveau modèle de la marque américaine.

Une réussite qui en fait l’un des plus grands Air Fryer du marché. Couplé aux performances que l’on connait des produits de la marque, comment se défend-il face à un four traditionnel ?

Une capacité encore réduite pour l’Air Fryer

Si la capacité est l’une des principales améliorations de l’Air Fryer Foodi Flex de Ninja, avec 10,4L, elle reste loin des moyennes d’un four traditionnel. Souvent, un four encastrable possède une zone de cuisson de 50L !

Mais si vous avez peu de place dans une cuisine et que vous ne possédez pas encore de four, opter pour une friteuse à air peut s’avérer être une solution à prendre en compte. Surtout si vous n’êtes pas plus de quatre dans votre logement : un poulet entier ne pourra pas rentrer dans le Foodi Flex, mais il prendra peu de place si vous vous limitez à une ou deux cuisses de poulet.

Une vitesse de cuisson bien plus rapide

C’est l’argument le plus utilisé par les fervents défenseurs de la friteuse à air : sa vitesse de préchauffe et sa cuisson. En atteignant la température souhaitée en quelques minutes, l’Air Fryer est plus rapide que les fours traditionnels qui peuvent atteindre jusqu’à 10 minutes. Un gain de temps non négligeable pour ces modèles qui chauffe instantanément grâce à leur technologie de circulation d’air chaud.

« Le Foodi Flex est jusqu’à 65 % plus rapide que les fours à chaleur et peut cuire deux aliments différents grâce à ses compartiments indépendants » Ninja, sur le site du vendeur

Les Air Fryers de Ninja sont aussi rapides pour la cuisson et permettent d’avoir un rendu plus homogène, notamment pour les frites et snacks (la puissance délivrée est la même entre les deux) : le résultat est plus croustillant et croquant puisque le jus libéré est stocké au fond de l’Air Fryer. Les frites sont donc moins molles que dans un four.

Une consommation plus faible de la friteuse à air

Enfin, un dernier avantage de l’Air Fryer, qui lui permet de se démarquer du four traditionnel, est sa consommation d’énergie. Avec un temps de chauffe rapide et une capacité moindre, l’électricité utilisée est bien plus basse.

Simon Hoban, producteur de l’émission Sliced Bread de la BBC, a comparé les deux appareils de cuisson avec celle d’un poulet : le résultat est sans appel. 35 minutes dans le four pour une consommation de 1,05 kilowatt d’électricité par heure contre 20 minutes et 0,43 kilowatt par heure pour l’Air Fryer. Ainsi, si vous devez choisir entre le four et l’Air Fryer, notez que la friteuse à air consomme jusqu’à deux fois moins.