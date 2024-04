Test Air Fryer Cosori : la friteuse sans huile idéale pour cuisiner moins gras ?

Les Air Fryers (ou friteuses sans huile) ont envahi les cuisines d’après peu tout le monde et si vous n’êtes pas encore équipé, vous en avez forcément entendu parler. Mais dans cet océan de modèles plus variés les uns que les autres, celui de Cosori parvient-il à surnager ?

Comment combiner un four, une friteuse, un micro-ondes, un air dryer et une cuisine moins grasse ? À cette question impossible sur le papier, Cosori a répondu « l’Air Fryer Turbo Blaze Chef Editon » : un modèle compact proposant jusqu’à 9 modes de cuissons différents pour environ 170€ !

Mais au-delà de la promesse, cet appareil est-il l’allié ultime de votre cuisine ?

Les plus Un écran tactile esthétique…

Ultra complet,

Très efficace sur tous les modes de cuisson,

Silencieux,

Grande cuve. Les moins … mais capricieux (lorsque les doigts sont légèrement mouillés).

Unboxing et caractéristiques de l’Air Fryer Cosori

9 modes de cuisson,

Jusqu’à 230°C,

5 vitesses de ventilation,

Une cuve de 6L,

Puissance de 1725 W,

Lorsqu’on ouvre le colis contenant l’Air Fryer Turbo Blaze de Cosori, on remarque deux éléments rapidement :

L’Air Fryer est imposant (36,5 x 30 x 30 cm et pèse 6 kilos) mais il s’agit là d’une conséquence naturelle due à sa grande cuve.

Cosori nous offre un petit livre de recettes.

En somme, le Turbo Blaze est un beau produit compact et sans superflu.

Un appareil esthétique et fonctionnel

L’Air Fryer de Cosori se divise en deux parties.

Le dessus où vous trouverez toutes les touches utiles pour paramétrer vos cuissons.

La cuve où vous pourrez placer vos aliments.

Le véritable avantage est que Cosori a pré-programmé 9 modes de cuisson et il suffit d’appuyer sur la touche correspondante pour la lancer sans se soucier des températures ou du temps de cuisson.

Bien sûr, si vous souhaitez ajuster manuellement, c’est tout à fait possible grâce aux touches sur les côtés.

Le seul point faible de l’écran tactile est que si vous avez cuisiné avant et avez les mains légèrement mouillées, la dalle ne comprendra pas très bien ce que vous lui indiqué… Il faudra alors bien penser à se sécher les mains et ensuite appuyer sur le programme que vous vouliez (ce qui vous permettra également d’éviter les traces de doigts).

Côté sécurité, pas de soucis, si la cuve n’est pas encliquetée correctement, vous ne pourrez pas lancer de programme.

Est-ce que l’Air Fryer de Cosori fonctionne ?

Alors, certes, il est toujours agréable d’avoir un appareil de cuisine design sur son plan de travail, mais s’il est bien un point crucial à surveiller : c’est son efficacité.

Et de ce côté, l’Air Fryer Turbo Blaze de Cosori n’a pas à pâlir. Que ce soit son préchauffage rapide ou ses cuissons impeccables : nous avons pu réaliser quelques recettes en seulement quelques minutes et pour certaines au goût bien supérieur à ce que l’on avait autrefois avec une plaque ou un four.

Dîtes adieu à votre plaque de cuisson

Fervents adeptes des petites crêpes pour un repas rapide, nous avons décidé de mettre l’Air Fryer Cosori à l’épreuve.

Habituellement, nous les faisions à la poêle avec un peu de beurre pour leur donner ce côté gratiné. Or, avec le Turbo Blaze : pas besoin de beurre, ni d’huile. Mieux encore, les crêpes étaient légèrement soufflées et croustillantes sur les côtés : une cuisson parfaite et sans gras supplémentaire.

Préchauffage inclus : la cuisson a pris 12 minutes.

Dîtes adieu à votre four… ou n’en achetez pas

Si le résultat est plus que bluffant pour la poêle, celui du four est un peu plus contrasté.

Pour ce qui est des fritures (que vous auriez pu faire à la friteuse ou au four), l’Air Fryer est très (très) efficace. Nous l’avons testé sur des onions rings et le résultat était saisissant. Croustillant à l’extérieur, fondant à l’intérieur et le tout en seulement 19 minutes (préchauffage inclus) : le turbo blaze est extrêmement efficace.

Mais nous avons vu dans le fameux livre de recettes qu’il était possible d’y faire des cakes et des gâteaux. Nous alors avons décidé d’y faire un gâteau au chocolat dont nous maîtrisons la cuisson au four (30 minutes à 180°C pour un résultant fondant) et le moins que l’on puisse dire est qu’à l’Air Fryer, il était très fondant…

Au moment de le retourner patatra.

Alors, comprenez-nous bien, l’objectif ici n’est pas de dire que l’Air Fryer ne réussi pas à cuire un gâteau. Nous avons juste considéré qu’il fallait 30 minutes au four et qu’il en faudrait donc 30 aussi à l’Air Fryer. Malheureusement, au bout de ce délai, le dessous du gâteau n’était pas cuit.

Et cela s’explique facilement. Pour cuire correctement les aliments, l’Air Fryer fait circuler de l’air chaud à l’intérieur des aliments. Si ce processus de chauffage est idéal pour les denrées placées sur la petite grille, il l’est beaucoup moins pour des aliments disposés dans des plats (comme les gâteaux).

Toutefois, pas de panique, il suffit de prendre ce paramètre en compte et d’augmenter le temps de cuisson.

Donc en matière de gâteau, le four traditionnel reste plus rapide mais si vous n’en avez pas ou n’avez pas la place de placer un four chez vous, l’Air Fryer peut très bien remplir cette mission.

Quelques avantages additionnels

Si l’efficacité de l’Air Fryer Cosori est inévitablement ce qu’il faut mettre en avant, nous ne pouvons pas conclure ce test sans aborder deux points très satisfaisants.

Un appareil peu bruyant : lorsque l’Air Fryer est en cuisson, il ne fait qu’un léger bruit de soufflement d’air qui ne gênera absolument pas le son de vos séries TV (par exemple).

: lorsque l’Air Fryer est en cuisson, il ne fait qu’un léger bruit de soufflement d’air qui ne gênera absolument pas le son de vos séries TV (par exemple). Une cuve facile à laver : après avoir cuisiné, vient toujours l’étape fastidieuse de la vaisselle. Mais l’Air Fryer Cosori possède une cuve très simple à laver (en tous cas, bien plus qu’une grande plaque de cuisson).

Faut-il acheter l’Air Fryer Turbo Blaze de Cosori ?

Si vous ne possédez ni four, ni plaque de cuisson ou seulement l’un des deux, l‘Air Fryer de Cosori est une très bonne alternative. Prenant moins de place qu’un four et étant plus rapide qu’une poêle, cet appareil vous permettra également de frire, réchauffer, décongeler, etc.

Pour un prix de 169,99€, il s’agit donc d’un achat qui se rentabilisera très vite et vous permettra d’optimiser un peu plus l’espace de votre cuisine et le temps que vous y passez.