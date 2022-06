MOULINEX COOKÉO TOUCH WIFI

Un autocuiseur très facile à entretenir

Note 9,2/10 : moyenne sur Google

Moulinex a déjà depuis longtemps fait ses preuves avec le Cookeo et plus encore avec la version Touch WiFi. Bénéficiez de 250 recettes natives (2 500 sur le catalogue de l’application) et d’une option recherche filtrées pour choisir quoi cuisiner, en combien de temps, avec quels aliments, etc. De cette manière, vous avez des inspirations à partir de ce que vous avez dans votre frigo. On vous suggère d’utiliser cette fonction pour apprendre à travailler un ingrédient inconnu. Quoi qu’il en soit, vous avez 13 modes de cuisson : plus qu’il n’en faut pour devenir un cordon bleu. En outre, les recettes peuvent être enrichies par une vidéo tutorielle, notamment grâce à la communauté Cookeo. Enfin, on mettra l’accent sur la facilité d’entretien, et la réparabilité du produit sur 15 ans. À ne pas négliger, malgré un prix plus raisonnable que le haut de ce top.

Les plus Interface et application réussies

Cuisson précise et bien homogène

Rapport qualité/prix excellent Les moins Préchauffage assez long

Pas de balance intégrée

Où Acheter le Moulinex Cookeo Touch ?

Faut-il acheter le Moulinex Cookeo Touch ? Achetez si … Vous débutez en cuisine

Vous voulez un appareil très simple d’entretien N’achetez pas si … Vous avez du mal avec les petits écrans

Vous avez besoin d’une balance

Caractéristiques principales