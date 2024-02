Comment bien nettoyer votre Air fryer et le garder comme neuf ?

Air fryer de Philips, Easy Fry de Moulinex ou encore friteuse sans huile, c’est le produit tendance du moment. Votre meilleur ami pour une cuisine plus saine, il mérite d’être traité aux petits oignons. On vous explique ici comment le chouchouter.



Dans l’univers de la cuisine moderne, l’air fryer s’est imposé comme un appareil incontournable pour les amateurs de plats sains et savoureux. Toutefois, pour garantir sa longévité et une performance optimale, un entretien régulier et efficace est indispensable. Voici notre guide pratique pour nettoyer votre air fryer le plus efficacement possible.

À quelle fréquence nettoyer votre air fryer ?

Tout dépend de l’usage que vous en faites. Si vous utilisez votre air fryer régulièrement, on vous conseille de le nettoyer après chaque utilisation pour éviter l’accumulation de graisse et de résidus alimentaires.

Bien sûr, le nettoyage passe par les paniers, les bacs, et l’intérieur de l’appareil avec une éponge douce, de l’eau chaude et du savon. Vous pouvez aussi passer les différents éléments amovibles au lave-vaisselle pour la plupart des friteuses sans huile.

Pour un entretien plus approfondi, notamment pour l’élément chauffant et les zones plus difficiles à atteindre, un nettoyage mensuel peut être suffisant.

Pour un nettoyage plus intense, on vous explique juste en dessous toutes les solutions à ne pas manquer.

Commencez par le démontage

La première étape consiste à démonter soigneusement votre air fryer. Retirez le panier, le plateau, et, si possible, l’élément chauffant.

Cette étape est cruciale pour un nettoyage en profondeur, car elle permet d’atteindre les zones habituellement inaccessibles lors du nettoyage quotidien.

Le bain de trempage

Après le démontage, plongez le panier et le plateau dans un mélange d’eau chaude et de détergent doux. Laissez tremper pendant environ 10 à 15 minutes. Cette action aide à déloger les résidus alimentaires et les graisses accumulées, facilitant grandement le nettoyage.

Une astuce brillante : le bicarbonate de soude

Pour les taches tenaces et les zones difficiles à nettoyer, le bicarbonate de soude est votre meilleur allié. Créez une pâte en mélangeant du bicarbonate de soude avec un peu d’eau et appliquez sur les zones concernées.

Laissez agir quelques minutes avant de frotter doucement avec une brosse à vaisselle ou un chiffon doux.

Rinçage, séchage et remontage

Après le nettoyage, ne négligez pas l’étape rinçage. Rincez abondamment toutes les pièces à l’eau claire pour éliminer les résidus de détergent et de bicarbonate de soude. Assurez-vous que toutes les pièces sont parfaitement propres et exemptes de tout résidu avant de passer au séchage.

Une fois toutes les pièces nettoyées et rincées, séchez-les soigneusement avec un chiffon doux ou laissez-les sécher à l’air libre. Ne lésinez pas non plus ici. Cela vous évitera la formation de moisissures ou de rouille. Une fois les pièces sèches, remontez soigneusement votre air fryer.

Nettoyage extérieur

N’oubliez pas non plus l’extérieur de votre air fryer. Un chiffon humide suffit généralement pour éliminer les taches et les empreintes digitales sur la surface extérieure. Pour les taches plus résistantes, un peu de vinaigre blanc dilué dans de l’eau sera très efficace.

Conseils supplémentaires pour garder votre air fryer comme neuf

Utilisez toujours des ustensiles adaptés pour éviter de rayer la surface antiadhésive de votre Air fryer.

pour éviter de rayer la surface antiadhésive de votre Air fryer. Pour éviter les odeurs persistantes, placez un demi-citron dans le panier de votre friteuse sans huile et faites-la fonctionner à vide pendant quelques minutes.

de votre friteuse sans huile et faites-la fonctionner à vide pendant quelques minutes. En cas de présence de fumée ou d’odeurs lors de l’utilisation, vérifiez que l’appareil est propre et sans résidus alimentaires brûlés.

Petit tips pour éviter de nettoyer tous les jours votre air fryer : placez une feuille de papier sulfurisé ou d’aluminium au fond du panier. Vous éviterez ainsi les miettes, les gouttes de graisse et les résidus directement dans le panier. Mais attention, la feuille ne doit pas entraver la libre circulation de l’air chaud essentielle à la cuisson, ni toucher les éléments chauffants.