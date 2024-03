Avant de passer à l’achat et de céder aux charmes des Air fryers, nous vous avons dressé un top 5 des meilleurs modèles de friteuses sans huile pour équiper votre cuisine comme il se doit.

Les fours traditionnels sont démodés ? Les friteuses classiques créent des plats trop gras et infectent votre cuisine d’une odeur nauséabonde ? Les Air Fryers se présentent donc comme LA solution alliant la vitesse d’un four et le résultat d’une friteuse, le tout sans baigner votre nourriture dans un bain d’huile.

Alors pour être sûr de choisir le bon appareil qui vous permettra de cuisiner des plats équilibrés en toute tranquillité, nous avons dressé un top 5 des meilleures friteuses à air.

Ninja Air Fryer MAX AF160EU

La meilleure friteuse à air du marché Note 4.6/5 étoiles sur Amazon Ce modèle d’Air Fryer est sûrement celui qui fait le plus consensus sur le marché. Grâce à ses nombreuses températures possibles et sa pléthore de commandes le modèle AF160EU de la marque Ninja est indéniablement une des meilleures, si ce n’est la meilleure, friteuse à air du marché. Seuls quelques points faibles pourraient ternir le tableau, comme sa très faible quantité de recettes fournies ou sa chauffe très forte au début, mais rien de bien alarmant aux vues de ses très nombreuses qualités. Les plus Montée rapide de la température,

Panneau de commande complet,

Silencieux,

Abordable. Les moins Pas beaucoup de recettes,

Chauffe un peu (trop) fort au début. Acheter l’Air Fryer Ninja au meilleur prix L’Air Fryer Ninja à moins de 100€ sur Amazon En savoir plus Caractéristiques principales de cette friteuse sans huile CAPACITÉ entre 3,8L et 10,4L selon le modèle PUISSANCE 1500 Watts POIDS 6,2 Kilos FONCTIONS Frire, rotir, réchauffer, déshydrater

Air Fryer Philips XXL HD9870/20

La plus grande capacité sur une friteuse à une cuve Note 4.5/5 étoiles sur Amazon Il s’agit probablement d’une des plus grandes cuves disponible dans un Air Fryer. En effet, vous pouvez accumuler jusqu’à 14 kilogrammes de nourriture dans cette friteuse sans huile. Au delà de sa très grande capacité, cet appareil permet également de bénéficier d’une puissance de cuisson de 2225 Watts et de nombreux programmes pour cuisiner de nombreuses recettes. Les seuls véritables reproches pourraient être son poids et son prix. Pesant quasiment 8 kilos et coûtant plus 300€, cet Air Fryer pèse aussi lourd sur votre plan de travail que dans votre portefeuille. Les plus Panneau de commande complet,

Silencieux,

Très grande cuve. Les moins Un peu chère,

Salissante. Acheter l’Air Fryer Philips au meilleur prix Un Air Fryer Philips à moins de 300€ sur Cdiscount En savoir plus Victime de son succès, cette friteuse sans huile est souvent en rupture de stock… Il existe toutefois d’autres très bons Air Fryers chez Philips. Caractéristiques principales de cette friteuse sans huile CAPACITÉ Jusqu’à 14 kilos PUISSANCE 2225 Watts POIDS 7,9 Kilos FONCTIONS Frire, rotir, réchauffer, déshydrater

Ninja Foodi Air Fryer

La meilleure friteuse à double cuve Note 4.6/5 étoiles sur Amazon En plus de posséder un des meilleurs modèles classiques d’Air Fryer, Ninja dispose également de la meilleure friteuse sans huile à double cuve. Cette fonctionnalité vous permet de cuire simultanément différents ingrédiens sans pour autant les mélanger dans un seul grand bac. Véritable avantage pour certains, cette caractéristique s’accompagne également d’un inconvénient puisqu‘il vous sera impossible de cuisiner certains plats volumineux comme un poulet rôti. Les plus Double cuve,

Entretien facile,

Montée en température rapide. Les moins Impossible de cuire des gros plats.

Quelques écarts de températures. Acheter l’Air Fryer Foodi de Ninja au meilleur prix L’Air Fryer Foodi de Ninja à 218€ sur Amazon En savoir plus Caractéristiques principales de cette friteuse sans huile CAPACITÉ Jusqu’à 14 kilos PUISSANCE 2225 Watts POIDS 7,9 Kilos FONCTIONS Frire, rotir, réchauffer, déshydrater

Philips HD9252

Le meilleur rapport qualité/prix Note 4.6/5 étoiles sur Amazon Souvent en promo, il est régulièrement possible d’acheter cet Air Fryer pour moins de 100€. Au-delà de son prix, l’la friteuse à air Philips HD9252 possède une cuve de 4.1L idéale pour cuire des plats allant jusqu’à 4 portions. L’appareil possède également 7 pré-réglages pour celles et ceux qui ne voudraient pas s’embêter à connaître touts les types de cuissons par coeur. Côté point négatif, son écran n’est pas des plus réactifs mais ne suffit pas pour entâcher la qualité globale de cet Air Fryer. Les plus Rapport qualité/prix,

Entretien facile,

Silencieuse

Montée en température rapide. Les moins Écran tactile perfectible,

4 portions pas plus. Acheter l’Air Fryer Philips Essential HD9252 au meilleur prix L’Air Fryer Philips Essential à 79€ sur Amazon En savoir plus Caractéristiques principales de cette friteuse sans huile CAPACITÉ 4,1L PUISSANCE 1400 Watts POIDS 4,5 Kilos FONCTIONS 7 pré-réglages de cuisssons

Air Fryer Cecotec

Le meilleur pour les petits budgets Note 4.3/5 étoiles sur Amazon Cecotec propose un Air Fryer, régulièrement en promotion, facile à trouver en-dessous des 60 euros. Pour ce prix, vous pourrez vous offrir une friteuse sans huile disposant d’ue puissance de 1700 W et d’un bac contenant maximum 5,5L. Pour quelques euros supplémentaires, vous pourrez également ajouter des accessoires comme un pinceau ou une spatule. Côté point faible, on retrouve un écran peu réactif et quelques écarts entre les températures demandées et celles réellement fournies par la friteuse. Toutefois pour moins de 60€, cet appareil est sûrement ce qui se fait de mieux. Les plus Rapport qualité/prix,

Entretien facile,

Silencieuse

Montée en température rapide. Les moins Écran tactile perfectible,

Quelques écarts de température Acheter l’Air Fryer Cecotec au meilleur prix L’Air Fryer Cecotec à moins de 60€ sur Amazon En savoir plus Caractéristiques principales de cette friteuse sans huile CAPACITÉ 5.5L PUISSANCE 1700 Watts POIDS 4,1 Kilos FONCTIONS Contrôle via une application

Pour bien choisir son Air Fryer, il existe quelques critères à surveiller. En dehors du prix qui dépend de votre budget, il faudra bien vérifier :

La contenance du bac : certains modèles peu chers proposent des cuves dépassant à peine les 3L, nous vous conseillons de les éviter, car autant dire que vous ne ferez pas plus que deux ou trois portions tout au plus. Privilégiez plutôt des modèles à partir de 4L (minimum).

: certains modèles peu chers proposent des cuves dépassant à peine les 3L, nous vous conseillons de les éviter, car autant dire que vous ne ferez pas plus que deux ou trois portions tout au plus. Privilégiez plutôt des modèles à partir de 4L (minimum). La puissance : cette caractéristique est ce qui permettra à votre Air Fryer de chauffer rapidement et d’atteindre températures élevées.

: cette caractéristique est ce qui permettra à votre Air Fryer de chauffer rapidement et d’atteindre températures élevées. Sa nettoyabilité : certains modèles sont plus simples à nettoyer que d’autres… et comme vous allez être amené à le salir fréquemment pour cuisiner, il sera important de vérifier que votre appareil ne sera pas trop compliqué à laver.

: certains modèles sont plus simples à nettoyer que d’autres… et comme vous allez être amené à le salir fréquemment pour cuisiner, il sera important de vérifier que votre appareil ne sera pas trop compliqué à laver. Son poids : votre Air Fryer n’aura peut-être pas vocation à rester sur votre plan de travail tous les jours. Alors si tel est votre cas, il faudra alors se tourner vers des modèles qui n’excèdent pas les 4-5 kilos.

Pourquoi acheter une friteuse sans huile ?

Les Air Fryers offrent l’avantage considérable de frire des aliments (comme des frites, des cordons bleus ou toutes sortes de produits panés) sans les faire baigner dans une grande quantité d’huile. Pour ainsi dire, en utilisant une friteuse à air, vous pourriez totalement vous passer d’huile (même si quelques gouttes restent recommandées pour le goût).

Bien qu’il s’agisse d’une friteuse, certains modèles d’Air Fryer permettent de rôtir, déshydrater ou réchauffer vos aliments.

Ces appareils sont donc la combinaison idéale entre la cuisson des friteuses et celles des fours, le tout en occupant un espace relativement restreint : un très bon allié pour toutes les cuisines et encore plus si vous êtes en appartement.