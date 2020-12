Les meilleures balances de cuisine pour les meilleurs plats. Pour respecter au gramme près les recettes de cuisine, amateurs et chefs cuisiniers ont une arme (pas si) secrète : la balance de cuisine. Quelle balance de précision choisir ? Quelle est la meilleure balance de cuisine des pâtissiers ? Balance moderne ou balance numérique ? De nombreuses marques comme Tefal ou Terraillon sont les spécialistes de ce genre d’ustensiles. Après plus de 50 heures d’enquête et de tests de balances de cuisine, nous avons compilé pour vous le top des instruments de mesure de poids des aliments.

Afin de classer les meilleures balances de cuisine pour particuliers et professionnels, il est important de prendre en compte plusieurs critères. La fonction tare, le design, mural ou classique et la facilité d’utilisation. Avec la nouvelle génération de balances connectées, il est désormais possible de suivre des recettes à la lettre via l’application de son smartphone, de calculer automatiquement la masse et les calories de chaque aliment, ou de demander à sa balance quel plat préparer avec ce qui reste dans le placard. Et pour rester dans ce thème, n’hésitez pas à passer sur notre top 25 meilleures innovations cuisine !