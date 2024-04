La TV 4K OLED LG est à prix ultra-intéressant seulement sur Carrefour

Une télévision 4K pour découvrir la vie en haute résolution ça vous tente ? Mais les prix vous semblent souvent très élevés ? Vous arrivez au bon moment : LG et Carrefour propose actuellement une promotion sur le téléviseur 4K OLED LG qui pourrait bien vous intéresser.

Que vous souhaitiez améliorer votre expérience pour l’Euro de football, les Jeux Olympiques de Paris, ou tout simplement pour profiter pleinement de Netflix et de vos jeux vidéo en qualité optimale, cette offre sur Carrefour sur la TV 4K OLED LG est particulièrement attrayante.

La TV 4K OLED de LG : -200€ sur Carrefour

La télévision OLED 4K de LG, normalement vendue à 1 499€, est actuellement disponible pour 1 299€ sur le site de Carrefour, ce qui représente une belle économie de 200€. À savoir qu’avec Carrefour, vous avez plusieurs modes de paiement :

Achetez aujourd’hui, payez en juillet 2024 .

Payez en 3 fois sans intérêt avec la carte PASS (la carte PASS, une carte de crédit internationale Mastercard, est une solution de paiement chez Carrefour et partout en France avec des avantages exclusifs).

Payez en 4 fois par carte bancaire.

Et si vous n’êtes pas satisfait, vous avez 14 jours pour retourner la télé !

La TV 4K OLED LG : on achète ou pas ?

Le modèle OLED55B3 de LG est une excellente option aussi bien pour les cinéphiles que pour les gamers, offrant une expérience visuelle de premier plan.

Le modèle OLED 55B3 de LG présente un écran de 55 pouces, soit une diagonale de 140 cm, avec une résolution UHD (3840 × 2160) et la prise en charge du HDR. Ce téléviseur utilise la technologie OLED et fonctionne avec la plateforme Smart TV WebOS.

Il offre des fonctionnalités pratiques comme l’enregistrement de programmes sur un support externe (clé USB ou disque dur) et la fonction Time Shift, qui permet de mettre en pause et de reprendre plus tard un programme diffusé en direct. Ce modèle est équipé d’un seul tuner TNT HD, limitant l’utilisateur à regarder ou enregistrer un programme à la fois. La télécommande Magic Remote simplifiée de LG, l’intégration des assistants vocaux Alexa et LG ThinQ, ainsi que la compatibilité avec Google Assistant (non préinstallé) enrichissent l’expérience utilisateur.

Le son est émis par quatre haut-parleurs, et la connectivité inclut

4 ports HDMI (dont un ARC et eARC),

(dont un ARC et eARC), 3 ports USB ,

, Une sortie numérique optique,

Le Wi-Fi et Bluetooth, ce dernier supportant la connexion de deux casques sans fil simultanément avec réglage de volume indépendant.

Bien qu’il manque une entrée jack pour les casques filaires, le téléviseur est compatible avec Miracast et Airplay 2 pour le streaming depuis des smartphones. Les applications intégrées incluent Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Apple TV, et Disney+. LG assure la disponibilité des pièces détachées pour ce modèle pendant 8 ans après la fin de sa commercialisation. Le téléviseur est également disponible en tailles de 65 et 77 pouces.

Couleur Noir Technologie d’écran TV OLED Consommation d’électricité en marche (en W) 84000 Hauteur (en mm) 708 Longueur (en mm) 1228 Largeur (en mm) 46.9 Poids (en kg) 19.9 Taille d’écran (en cm) 139.7

Les plus Qualité d’image,

Excellente colorimétrie,

Consommation d’énergie limitée. Les moins RAS.

Ce téléviseur est un choix judicieux pour ceux qui visent le haut de gamme et cherchent le meilleur en termes de qualité. Il offre un rapport qualité/prix particulièrement avantageux, se démarquant comme un excellent investissement dans la catégorie des téléviseurs haut de gamme.