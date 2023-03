Quelles différences entre une Smart TV et une Android TV ?

Android TV, Smart TV, téléviseur connecté, téléviseur intelligent… Vous êtes en pleine réflexion pour déterminer quel type de télévision choisir, avec l’objectif de bénéficier des meilleures fonctionnalités et de la meilleure expérience audiovisuelle ? Alors cet article est fait pour vous ! Ici, vous retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur les smart TV et les Android TV, deux formats de téléviseurs bien différents, quoique…

Ne vous méprenez plus. Lorsque l’on évoque le terme « Smart TV », cela veut dire que l’on parle d’un téléviseur connecté. Il s’agit ni plus ni moins du mot anglais pour évoquer ce nouveau type de télévision connecté à internet et fournissant un ensemble de services variés. La télévision devient alors plus qu’un simple récepteur et offre une expérience bien plus riche au téléspectateur.

Il est l’heure d’éteindre votre télé cathodique…

Android TV, un modèle de téléviseur connecté

En réalité, les Android TV font aussi partie de cette catégorie smart TV. Il s’agit de télévisions connectées ayant recours au système d’exploitation (OS) Android TV, spécialement conçu par Google pour ce genre d’appareil. Toutes les smart TV disposent de leur propre OS, au même titre que nos smartphones, tablettes ou ordinateurs.

Certaines marques comme Samsung ou LG ont souhaité développer leur propre OS intégré dans leurs téléviseurs ; les deux firmes coréennes ont respectivement mis au point Tizen et WebOS. Mais d’autres constructeurs n’ont pasl es moyens ni l’envie de se lancer et ce qui a poussé la firme de Mountain View à proposer dès 2014 l’outil prêt à l’emploi Android TV.

Google se base sur les versions d’Android pour smartphone afin de mettre à jour Android TV. Dans les prochains mois, Android 14 devrait d’ailleurs voir le jour.

L’avantage de taille pour Android TV : le Google Play Store

La principale force du système d’exploitation développé par Google réside dans le fait de proposer un magasin d’application très fourni. En effet, les smart TV avec Android TV bénéficient du Google Play Store qui abrite plus de 7 000 applications spécialement conçues pour s’adapter à un écran de télévision. Un véritable plus en comparaison avec Tizen, WebOS ou les autres OS qui ont leur propre magasin d’applications, mais bien moins approvisionné.

Vous pouvez ainsi avoir accès à de nombreux services de streaming vidéo et audio tel que Spotify, Deezer, YouTube, Netflix, Prime Video ou encore le petit dernier, Paramount+. Il y a également une multitude de jeux vidéo téléchargeables et jouables grâce à votre télécommande ou en connectant une manette à votre téléviseur. Il faut toutefois noter qu’Android TV ne prend pas en compte toutes les applications disponibles sur smartphone, ce qui fait que vous ne retrouverez pas certaines applications présentes sur téléphone dans votre télévision.

Quelles sont les principales fonctionnalités des Android TV ?

Outre le marché d’applications, point fort des téléviseurs dotés du système d’exploitation de Google, les Android TV sont livrés avec des fonctionnalités de base bien utiles au quotidien. La plupart d’entre elles sont également disponibles sur d’autres smart TV qui ne possèdent pas cet OS.

La télévision en direct

La première fonctionnalité est celle présente sur n’importe quel téléviseur, à savoir la télévision en direct. Sur Android TV, il est tout à fait possible de raccorder son antenne hertzienne pour avoir accès à l’ensemble des chaînes de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Généralement, lorsque vous allumerez votre appareil, celui-ci vous présentera immédiatement la télévision en direct avec la dernière chaîne que vous étiez en train de visionner.

L’enregistrement des programmes

Maintenant que vous avez accès à la télévision en direct, il peut être intéressant d’enregistrer un programme TV que vous souhaitez revoir ou que vous allez manquer. Une fonctionnalité existe pour que vous puissiez débuter et finir un enregistrement à des heures prédéfinies, et ainsi, profiter de votre programme plus tard.

Attention tout de même à bien vérifier que vous disposez d’un disque dur de stockage avec une bonne quantité de mémoire vive. Si ce n’est pas le cas, vous aurez la possibilité de relier un disque dur externe ou une clé USB directement depuis les ports USB disponible sur la smart TV.

L’identification de vos contenus préférés

Autre point fort d’Android TV, l’algorithme inclus dans la machine va vous permettre d’identifier les chaînes, programmes et contenus que vous aimez en fonction de ce que vous avez regardé par le passé. Imaginons que vous êtes grand consommateur de films d’horreurs, votre télévision va vous proposer du contenu en lien avec le genre horreur. Il vous proposera des films diffusés à une certaine heure sur certaines chaînes, ou alors, il vous invitera à vous rendre sur une application de streaming vidéo proposant une multitude de films du genre.

De la même manière, Android TV va identifier les chaînes et applications que vous utilisez régulièrement. L’interface en rangées proposée par le système d’exploitation met en avant une rangée principale affichant vos applications et chaînes préférées afin que vous puissiez vous y rendre plus facilement. D’autres rangées sont disponibles afin de consulter vos autres chaînes sans aucune difficulté.

Plusieurs applications et contenus sont mis en avant pour faciliter le choix de l’utilisateur.

L’assistant vocal : Google Assistant

Qui dit OS conçu par la firme de Mountain View, dit Google Assistant. Les téléviseurs connectés dotés d’Android TV prennent en charge la commande vocale. Il peut être utilisé pour :

Contrôler le contenu en cours : poursuivre la lecture, mettre en pause, ajouter ou baisser le son, accélérer ou revenir en arrière.

: poursuivre la lecture, mettre en pause, ajouter ou baisser le son, accélérer ou revenir en arrière. Ouvrir une application en un instant.

en un instant. Connaître le synopsis d’un film que l’on souhaite voir, ou en savoir plus sur l’artiste ou le titre d’une chanson que l’on écoute.

que l’on souhaite voir, ou en savoir plus sur que l’on écoute. Effectuer une recherche directement depuis une application.

Pour avoir accès au Google Assistant, il faut évidemment débuter avec le célèbre « Ok Google ! », ou appuyer sur le bouton Microphone de votre télécommande. Dans certains cas, notamment dans les barres de recherche, un logo de microphone est disponible. En le sélectionnant, vous pourrez immédiatement réaliser votre recherche à la voix.

Pas besoin d’acquérir un assistant vocal puisqu’il est directement inclus dans l’Android TV.

Les mises à jour sont réalisées automatiquement

Voilà une annonce qui fait plaisir. En effet, les mises à jour du système d’exploitation Android TV et des applications du Play Store se réalisent automatiquement. Google a pensé au fait que les utilisateurs de ces téléviseurs ne penseraient pas à réaliser leurs mises à jour contrairement aux personnes utilisant leurs téléphones ou leurs ordinateurs. Ces derniers invitent régulièrement leurs usagers à faire des mises à jour à l’aide de notifications ou de pop-up bien placées.

Cette pratique est plus difficile à mettre en place sur les téléviseurs puisque leurs utilisateurs ont tendance à passer outre ces notifications. De ce fait, les développeurs ont fait en sorte que les applications et le système d’exploitation exploitent toujours leur dernière version. Puisque les Android TV sont toujours connectées au WiFi ou à internet grâce à un câble Ethernet, l’appareil peut constamment chercher si des mises à jour sont disponibles.

Le Chromecast intégré

La dernière fonctionnalité, mais pas des moindres : le Chromecast. Ce petit appareil qui s’apparente à un dongle est commercialisé depuis près de dix ans. Il permet, lorsque vous le connectez sur une prise HDMI de votre télévision (connectée ou non), de diffuser du contenu depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

Le Chromecast s’accompagne d’une petite télécommande pour commander l’interface utilisateur.

Si vous possédez une smart TV avec le système d’exploitation Android TV, il n’est pas nécessaire d’acheter ce petit objet puisque la fonctionnalité est directement intégrée dans le téléviseur. Une véritable aubaine pour diffuser un contenu non disponible directement depuis votre télévision. Imaginons que vous n’ayez pas accès à un film car le service de streaming que vous utilisez n’est pas disponible dans le Play Store. En castant ce film grâce à votre ordinateur, vous pourrez le regarder depuis votre télévision.

Quelles alternatives à Android TV ?

Comme vous l’aurez compris, les Android TV sont un type de téléviseur connecté. Cela veut dire qu’il est possible d’acquérir une smart TV ne possédant pas le système d’exploitation de Google. Comme évoqué au début de cet article, LG a développé webOS qui marche très bien sur ses téléviseurs, tandis que Samsung a mis au point Tizen. La plupart des fabricants ne faisant pas appel à Android TV ont mis au point leur propre interface.

Vous pouvez par exemple découvrir les meilleures smart TV proposées par Samsung.

Hormis les smart TV, des entreprises ont aussi décidé de mettre au point des box TV. Ces appareils ont pour objectif de « pimper » vos téléviseurs classiques, ceux ne possédant pas de fonctionnalités liées aux téléviseurs connectés. En branchant ces box TV à un port HDMI, vous aurez accès à une interface assez similaire à celles présentes sur les smart TV. L’Apple TV, le lecteur Roku, la Nvidia Shield TV ou encore la Xiaomi Mi Box TV… toutes les plus grandes marques semblent s’être lancées sur ce marché prometteur.

