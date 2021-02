Des écrans plus lumineux et contrastés

Vous avez peut-être un écran OLED chez vous. Cependant, connaissez-vous réellement cette technologie, appelé également DELO (diode électroluminescente organique) ? Comment fonctionne ce composant électronique pour produire de la lumière et quels sont ses avantages et ses inconvénients ? On vous explique tout.

OLED. Un acronyme qui semble désormais presque entré dans le langage courant. Cependant, de quoi parle-t-on vraiment ici ? Quelle est cette technologie qui est désormais déployée de plus en plus massivement dans nos intérieurs ? Pourquoi devriez-vous craquer sur un écran OLED (ou pas) ? On décrypte pour vous les dessous d’une technologie qui est souvent trop méconnue.

Ça veut dire quoi OLED ?

Pour commencer, il est important de s’intéresser à la signification de cet acronyme. Que veut donc dire OLED ? C’est la version courte pour Organic Light-Emitting Diodes. Traduit en français, cela signifie : Diode électroluminescente organique. Quand on parle d’écran OLED, on parle donc d’un écran basé sur cette technologie.

Des écrans plus lumineux et contrastés

Concrètement, c’est un composant électronique qui permet de produire de la lumière. On superpose plusieurs couches semi-conductrices organiques entre deux électrodes. Au moins une de ces couches est transparente. Lorsqu’un courant passe, le composé organique s’illumine. Les avantages immédiats sont évidents : les écrans OLED sont plus brillants et plus contrastés que ce que pouvait proposer la technologie LCD qui dominait jusque-là le marché.

Quels sont les avantages de la technologie OLED ?

Si vous considérez investir dans un équipement doté de la technologie OLED, vous avez sans aucun doute envie de savoir quels sont ses avantages. Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer de matériel ou à investir plus d’argent ? Le premier paramètre évident à prendre en compte est celui de la place. Grâce aux avantages technologiques fournis par un système OLED, les écrans seront plus fins.

En effet, ils ne nécessitent pas de dispositif de rétroéclairage, à la différence de la concurrence. Par ailleurs, visuellement, on note aussi une amélioration des contrastes. Un pixel noir est éteint, pas simplement atténué, ce qui se traduit par une amélioration évidente du rendu.

Des écrans moins gourmands en énergie

Pour ce qui est d’un smartphone, un écran OLED présente aussi un autre avantage qui est difficile à oublier. Ce genre de technologie est moins gourmand pour la batterie dans la majorité des cas. En effet, puisque les zones noires ne sont pas du tout actives, la batterie est moins sollicitée et vous gagnez donc en autonomie. La liste des avantages ne s’arrête cependant pas là.

La technologie OLED a aussi l’avantage d’offrir de meilleurs angles de vision et un taux d’assombrissement moindre si votre visionnage se fait à plus de 45°. Enfin, c’est un détail, mais qui peut être important pour certains consommateurs, le temps de réponse est inférieur à 0,1 ms avec une rémanence largement inférieure à celle proposée sur un écran LCD.

Quelles sont les applications de la technologie OLED ?

Bien entendu, l’usage le plus connu de la technologie OLED concerne les écrans de télévision. C’est LG qui a démocratisé cette technologie. Désormais, on en trouve aussi chez Sony ou encore Samsung, mais dans des proportions moindres. La télévision n’est cependant pas le seul vecteur de diffusion de cette technologie.

Des utilisations multiples de l’OLED…

On en trouve ainsi de nombreux petits écrans souples. Cela peut concerner par exemple votre smartphone pliable, mais aussi votre console portable de jeux vidéo, comme la Playstation Vita de Sony. Dans les avions, c’est aussi ce qui est régulièrement utilisé pour les affichages tête haute (ou HUD). Certaines voitures en sont aussi équipées.

…et parfois surprenantes

De façon plus surprenante, la technologie OLED trouve aussi de nombreux débouchés périphériques parfois inattendus. Ainsi, on en trouve sur de nombreux gadgets : stylos ou vêtements lumineux, ruban dépliable… Enfin, c’est aussi une technologie exploitable pour l’éclairage d’ambiance. Philips avait ouvert la voie dans ce domaine en 2009 avec des pixels OLED en grande surface.

Faut-il acheter une télévision OLED ou LCD ?

Très souvent, c’est entre ces deux types d’écrans que vous allez être amenés à choisir. Or, que ce soit sur Internet ou en magasin, on peut vite se retrouver perdus face à un choix particulièrement riche ou varié. Des dizaines de paramètres sont à prendre en compte, mais, en faisant d’entrée de jeu un choix entre ces deux types d’écran, vous parviendrez à réduire votre sélection de façon efficace.

La tentation OLED

Les deux écrans possèdent leurs avantages et leurs inconvénients. Un écran OLED apporte toutefois des avantages qu’il est le seul à avoir. Ainsi, les couleurs noires sont plus extrêmes tout comme les blancs. Des caractéristiques qu’un écran LCD ne pourra pas afficher. En effet, la technologie LCD se base sur un système de cristal liquide qui bloque la lumière autrement créée.

C’est donc comme mettre des lunettes de soleil devant une bougie. Le résultat est atténué, mais il ne disparaît pas complètement. Un écran LCD de très bonne qualité offre jusqu’à quelques milliers de zones d’atténuation de la lumière. Dans le cas d’un écran OLED, puisque la différence se joue au niveau des pixels, on parle de plusieurs millions. Huit millions par exemple pour le cas d’un écran 4K.

Le choix LCD

En revanche, si la pièce où vous comptez installer votre smart TV est particulièrement éclairée, c’est alors vers un écran LCD qu’il vous faudra sans doute vous tourner. Le rendu visuel est dans ce cas largement supérieur. C’est un paramètre à prendre en compte avec attention lorsque vous envisagez comment organiser votre espace télévision.

Pourquoi les écrans OLED sont-ils plus variés ?

Si vous avez commencé à faire un peu de shopping pour trouver votre écran de télévision, une évidence vous a peut-être sauté aux yeux. Ce genre de modèles se différencie régulièrement de la concurrence en proposant une approche visuellement innovante. On trouve ainsi des écrans parfois flexibles ou même transparents. Cela se retrouve aussi bien du côté des smartphones que des téléviseurs, avec notamment la présence d’écrans incurvés.

C’est une conséquence directe de la flexibilité de la technologie OLED. Puisqu’elle offre de nouvelles possibilités technologiques, les constructeurs ont choisi de s’en saisir. Avec plus ou moins de réussite d’un modèle à l’autre, il faut le reconnaître. Cependant, la technologie OLED contribue clairement à pousser toujours plus loin l’innovation dans le domaine des écrans.

Quels sont les inconvénients de la technologie OLED ?

Pour autant, à l’heure actuelle, la technologie OLED ne représente pas l’alpha et l’oméga pour les écrans. S’il ne s’agit pas encore d’un standard adopté massivement par toutes les entreprises pour tous les types d’équipements, c’est aussi parce que l’OLED présente des points négatifs. Avant d’investir dans une nouvelle télévision ou un smartphone, voici ce qu’il faut savoir.

Une durée de vie limitée

Quels sont les défauts ? Le principal qui nous vient à l’esprit concerne la durée de vie. Si les fabricants ont déjà réussi à faire des améliorations, un écran OLED possède une durée de vie inférieure à celle proposées par les autres technologies. Dans un premier temps, la chute de qualité se notait après quelques milliers d’heures. Depuis, les choses ont évolué, mais on considère que la durée de vie de ce type de matériel est d’environ 100.000 heures.

Des brevets qui limitent certains constructeurs

Par ailleurs, et c’est un véritable frein pour le déploiement massif de l’OLED, le secteur est encore confronté à de sérieux problèmes liés aux brevets. C’est une technologie encore partiellement au moins propriétaire et de fait, de nombreux fabricants font face à une barrière supplémentaire.

Plus difficiles à fabriquer

D’un point de vue technologique, la fabrication d’un écran OLED requiert aussi le respect de conditions très particulières et maîtrisées. En effet, on parle de composants qui sont très sensibles à l’humidité. Cela a donc aussi des conséquences sur la capacité de production et les prix.

Où trouver la technologie OLED ?

Si vous êtes en recherche d’une nouvelle télévision, c’est peut-être pour cette raison que vous vous intéressez à la technologie OLED. C’est en effet ce type d’écran que proposent la plupart des marques pour ce qui est de la qualité premium. Si on trouve encore du LCD, du QLED ou même des écrans cathodiques, à l’heure actuelle, c’est l’OLED qui semble avoir le vent en poupe, tant du côté des constructeurs que des consommateurs.

Des équipements plus chers

Sur les sites de e-commerce, vous pourrez de façon systématique ou presque, filtrer le type d’écran que vous souhaitez en sélectionnant OLED. Attention, en dehors d’offres commerciales intéressantes, ces équipements sont aussi souvent plus chers.

On en trouve un peu partout

À noter que la technologie OLED n’est pas disponible que pour les télévisions. Du fait de sa versatilité et de sa dimension particulièrement pratique, on en trouve aussi pour des écrans d’ordinateurs, mais aussi de smartphones. Plus inattendu peut-être, ce type de technologie concerne aussi certains appareils photo numériques, des claviers d’ordinateur ou encore de baladeurs MP3. Il est probable que vous en possédiez chez vous, peut-être même sans le savoir.

Dois-je acheter une télévision OLED ?

Le premier paramètre à prendre en compte est celui de la barrière financière. À l’heure actuelle, ce genre d’équipements constitue encore un investissement conséquent. Si la différence financière est moins notable pour un smartphone, ce n’est pas la même chose pour une télévision. Si vous avez un budget adapté et que vous appréciez particulièrement la qualité d’image qu’un écran OLED peut vous apporter, alors c’est un achat qui peut être considéré. Surtout, prenez bien en compte que plus la technologie OLED est adaptée largement et plus les prix vont baisser et les équipements s’améliorer. La solution pour l’instant, peut être par exemple d’opter pour un écran OLED, mais d’une taille légèrement inférieure pour compenser la dimension tarifaire.

Pensez aux offres pour vous équiper à moindre prix

Il faut savoir que si vous souhaitez acquérir un écran OLED, il vous faudra presque systématiquement dépenser plus de 1.000 euros, pour les modèles d’entrée de gamme. Bien sûr, si vous jetez votre dévolu sur un modèle de 2018 ou 2019, il sera possible aussi de faire des économies. L’idéal est sans doute de garder l’œil sur les grosses réductions dont vous pourrez bénéficier lors des soldes ou encore du Black Friday. C’est souvent l’opportunité d’avoir un modèle de très bonne qualité pour le prix d’une télévision plutôt classique. De quoi vous inciter à un peu de patience.

Où acheter une télévision OLED ?

On trouve désormais des télévisions OLED depuis 2012. Ce sont surtout LG et Samsung qui se sont saisis en premier de ce marché particulièrement prometteur. Cependant, le constructeur sud-coréen a désormais lâché ce marché en raison des coûts plus élevés et des difficultés de production. Si d’autres entreprises ont désormais rejoint le marché, il est clair que c’est LG qui constitue la marque la plus intéressante à observer à l’heure actuelle. L’entreprise produit de nouveaux modèles tous les ans.

LG est le leader incontesté

Le modèle A1 OLED constitue une opportunité intéressante, présentée au CES 2021, pour ceux qui ont un budget limité. Sur les modèles de 2020, vous pouvez aussi craquer pour les LG CX Series OLED et LG GX ‘Gallery’ Series OLED qui font partie des modèles recommandés. On peut aussi penser à la LG Signature ZX 8K OLED. Une déclinaison de chaque télévision OLED de la marque dans une taille de 83 pouces devrait aussi être disponible dans le courant de l’année pour ceux qui ont un budget important.

D’autres marques sont aussi présentes

En revanche, si vous n’êtes pas fan de LG, il existe aussi quelques modèles intéressants du côté de ce que propose la concurrence. Ainsi, on apprécie particulièrement la Panasonic HZ2000 OLED ou encore pour ceux qui auront un budget plus restreint la HZ980. Du côté de Philips, le modèle de télévision 55OLED754 est aussi une valeur sûre.

Faut-il s’inquiéter de la « brûlure » d’un écran OLED ?

Il s’agissait d’un vrai problème dans les premières années de cette nouvelle technologie. Désormais, les risques sont plus limités, même s’ils vont souvent de pair avec la qualité des modèles. Plus vous dépensez et moins vous prendrez de risques.

Le problème de l’image statique

De façon générale, vous risquez une brûlure d’écran OLED si vous restez de façon statique ou répétée sur la même image à l’écran. En clair, le magasin où vous achetez votre télévision court sans doute plus de risques que vous. C’est aussi une bonne raison pour éviter d’acheter un modèle de démonstration quand on parle d’écran OLED. Ceux-ci ont déjà été utilisés et parfois de façon systématique avec les mêmes contenus.

Les constructeurs ont des parades

Bien sûr, les constructeurs travaillent à réduire les risques de façon active. Dans le cas de LG, cela passe par exemple par le recours à des économiseurs d’écran qui bougent de façon régulière si vous avez laissé votre télévision OLED allumée. Les écrans peuvent aussi détecter un logo (comme celui de Netflix) et ajuster la brillance de l’image sur la zone en question afin de limiter les risques. Bien sûr, si vous voulez laisser vos enfants devant un programme récurrent ou que vous avez prévoyez d’afficher régulièrement la même image, alors un écran OLED n’est sans doute pas ce qu’il vous faut.

Quel est le futur des écrans OLED ?

Parler de futur pour les écrans OLED ressemble déjà à une sorte de victoire pour cette technologie. Elle a connu des débuts difficiles et il y a quelques années certains estimaient même qu’elle pouvait être déjà condamnée. Désormais, on voit plein d’écrans toujours plus innovants et les prix commencent à baisser de façon intéressante pour toucher un public toujours plus important.

Vers des écrans enroulables

Il reste cependant encore clairement des domaines dans lesquels cette technologie va s’améliorer au cours de prochaines années. Les écrans enroulables de LG, prévus pour 2021 en Corée du Sud peuvent ainsi révolutionner ce secteur et la manière dont nous imaginons notre salon. La télévision devient alors un accessoire que l’on peut faire disparaître dans sa boîte, quand on ne le nécessite pas.

La technologie QD-OLED pourrait révolutionner le marché

Par ailleurs, Samsung a beau avoir tourné la page de la technologie OLED, le géant sud-coréen investit désormais dans une technologie nommée QD-OLED. Concrètement, il s’agit d’écrans OLED à points quantiques. L’entreprise a investi 11 milliards de dollars dans cette production en 2019 et espère pouvoir sortir les premiers modèles à l’occasion du CES 2022. Concrètement l’entreprise mise sur des écrans couverts de diodes électroluminescentes organiques bleues et de générer les couleurs par des points quantiques. Ces nanocristaux peuvent, en fonction de la taille, convertir la lumière des diodes en rouge, vert et bleu ultra-pur. Si cette technologie confirme le potentiel que les observateurs lui prêtent, alors elle pourrait bien révolutionner le marché.

Pour l’instant, la technologie OLED représente encore ce qui se fait de mieux pour de nombreux consommateurs à condition d’accepter d’y mettre le prix. Un investissement que chacun devra aussi faire selon ses capacités.