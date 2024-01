TV transparentes inutiles ? Le nouveau modèle de LG veut vous faire changer d’avis

Depuis déjà quelques années, les marques phares de téléviseurs tentent de créer des TV transparentes et si l’utilité restait encore à dénicher : LG semble leur en avoir trouvé une.

LG a dévoilé au CES 2024, une gamme complète de nouvelles télévisions dont un modèle qui a attiré tous les regards : le LG Signature OLED T. Présenté dans un meuble avec une barre de son intégrée, cette TV transparente cache plus d’un tour dans son sac et pourrait bien être le premier modèle utile pour les particuliers.

La TV LG Signature OLED T : un gadget qui fait son effet

Si toutes les autres TV OLED transparentes semblaient plus destinées aux professionnels (pour des futures vitrines animées notamment), le modèle présenté par LG semble bien plus orienté pour les foyers.

Il ne s’agit pas d’une simple télé, mais bien d’un ensemble comprenant :

Un meuble,

Une barre de son,

L’écran transparent et un shutter,

Un boîtier de calcul qui génère les images (voir petit carré en bas du meuble sur la photo).

L’idée derrière ce nouvel appareil est qu’il permet d’afficher des images en 3D avec une profondeur inégalée (ne se limitant pas à la profondeur d’une dalle). Ainsi, vous pouvez profiter pleinement d’images d’ambiances en 3D ou de films comme Avatar.

Une TV OLED avant tout

LG a également trouver la solution pour rendre son appareil attrayant en dehors de cette fonctionnalité. En effet, le problème majeur de ces TV transparentes était principalement les reflets.

Autant dans le noir complet, l’impression de profondeur semble bluffante, mais de jour, la TV transparente réagit comme une vitre classique et vous voyez l’intégralité de votre salon dans le reflet… Dommage si vous aviez prévu de regarder un film aux teintes sombres.

Ainsi, pour ne pas rendre sa télé inutilisable la moitié du temps, LG a ajouté un shutter : une toile noire qui se lève et se baisse à volonté pour boucher l’arrière de votre TV transparente. Ainsi, votre appareil redevient une TV OLED classique à l’image colorée et sans reflet.

Une TV transparente enfin utile, mais pas pour tout le monde

Certes, LG a finalement trouvé une utilité à sa TV transparente pour la rendre intéressante aux particuliers, mais il convient de rappeler que :

Les TV OLED de base sont déjà onéreuses : facilement au-delà des 1000€,

: facilement au-delà des 1000€, Ajoutez la technologie de transparence : on grimpe alors aisément au-dessus des 6000€

: on grimpe alors aisément au-dessus des 6000€ Plus le meuble de salon et la barre de son inclus : le tout grimpe alors probablement à plus de 10 000 €.

Et ce, sans compter le shutter, l’exclusivité sur le marché et les technologies brevetées qui pourraient doper le prix vers les 30 000€ ou plus. Autant dire qu’à ce prix, seule une poignée de client pourront s’extasier devant la grande profondeur des images…