La TV 4K ultra-immersive de Philips passe sous les 1000€ grâce cette promo inratable d’Auchan

Une TV Oled à moins de 1000 € vous pensiez que ce n’était pas possible ? Et pourtant ! Auchan débarque avec une promotion sur le téléviseur OLED de Philips. Si l’écran est un peu plus petit que ces concurrents, il n’a pourtant rien à leur envier !

Profitez de l’offre exceptionnelle sur ce modèle de TV Philips doté de la technologie Ambilight. Une réduction significative est actuellement proposée sur le site Auchan, faisant passer le prix de cette TV OLED de 1290 euros à seulement 999 euros. Une très belle opportunité de s’équiper d’un modèle intégrant toutes les dernières technologies à un coût avantageux.

Philips TV Oled 42OLED808 : -23% sur ce téléviseur haut de gamme

Malgré sa taille modeste de 42 pouces, ce téléviseur intègre les mêmes équipements et technologies que ses homologues de plus grande taille. La qualité d’image est au rendez-vous, offrant une expérience visuelle immersive, démontrant ainsi que la performance n’est pas compromise par la compacité de l’écran.



Et ça tombe bien puisque cette technologie est en promotion sur Auchan, alors que la TV 4K 42OLED808 de Philips est proposée habituellement à 1 290€, elle passe pour ces soldes en dessous de la barre des 1 000€. Un téléviseur aussi complet à ce prix-là, ça ne se refuse pas ! On vous donne rendez-vous sur Auchan pour profiter de l’offre à 999€, soit une réduction de 23%.

Philips TV Oled 42OLED808, petit par la taille mais grand par la qualité !

Philips occupe une position de premier plan parmi les marques influentes sur le marché des téléviseurs OLED. Le Philips 42OLED808 se distingue par un cadre métallique aux bords très fins qui lui confère une élégance particulière.

Son pied central en chrome satiné ajoute une touche de raffinement, facilitant son placement sur quasiment n’importe quel meuble. Ainsi, la marque démontre une fois de plus son engagement envers la qualité et le design, même sur des modèles de taille plus compacte.

Il est doté de quatre ports HDMI qui font office de hub multimédia, incluant une entrée eARC (HDMI 2) permettant de transmettre l’audio vers une barre de son compatible.

Le Philips 42OLED808 cible particulièrement les amateurs de jeux, et le fabricant n’a pas omis d’intégrer la prise en charge des technologies VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode). Cela assure une expérience de jeu plus fluide et réactive.

La technologie Ambilight de Philips pour une immersion totale

Naturellement, Philips ne pouvait pas introduire un téléviseur OLED haut de gamme sans intégrer sa caractéristique emblématique, le système Ambilight. Le Philips 42OLED808 est ainsi pourvu de LED positionnées sur trois côtés à l’arrière de la dalle (en haut et sur les côtés).

Pour rappel, l’Ambilight projette de la lumière sur le mur situé derrière le téléviseur, créant ainsi une atmosphère plus immersive et donnant l’illusion que l’image déborde de l’écran. La couleur et l’intensité des LED varient en fonction du contenu affiché, et l’Ambilight peut également s’animer en synchronisation avec la musique, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à l’expérience visuelle.

La connectique est également à la hauteur grâce au célèbre boîtier externe One Connect, qui simplifie le branchement en nécessitant qu'un câble pour être connecté au téléviseur. Grâce à la technologie Q-Symphony, vous pouvez exploiter les haut-parleurs du téléviseur pour offrir une expérience sonore puissante et enveloppante.

La TV Philips Ambilight à moins de 1000€ : une bonne affaire ?

Le Philips 42OLED808-12 est un téléviseur doté d’une dalle OLED 4K Ultra HD de 42 pouces, avec un processeur Philips P5 utilisant l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité d’image. Il prend en charge divers formats HDR, dont Dolby Vision, HDR10+ Adaptative et HLG.

Le taux de contraste est exceptionnel, malgré une luminosité de 133 cd/m2, considérée comme satisfaisante pour un téléviseur OLED. Associée à des noirs impeccables, cette combinaison offre un taux de contraste qualifié d’infini.

Les plus Design,

Technologie Ambilight,

Performances & équipements haut de gamme,

Qualité de l’image. Les moins Couleurs perfectibles.

Tout ce qu’on peut donc vous dire, c’est que la qualité d’image est au rendez-vous, même si de petites choses restent à améliorer. Quoi qu’il en soit, le Philips 42OLED808 reste une valeur sûre surtout à ce prix là ! À saisir de ce pas sur Auchan.