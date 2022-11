Les télévisions dernière génération sont appelées Smart TV ou TV connectées et offrent une dimension nouvelle au plaisir d’avoir son propre écran plat. Aujourd’hui, la gamme The Samsung Premium Collection débarque avec des écrans plats nouvelle génération. L’objectif de la firme est d’exposer aux yeux du plus grand nombre les progrès apportés à la technologie audiovisuelle, qui se surpasse encore en termes de luminosité, de contrastes et de détails, avec un prisme hallucinant de couleurs disponibles. En outre, l’interface embarquée rassemble ergonomiquement tous les périphériques branchés à votre appareil, mais ce n’est pas tout… Une seule télécommande universelle, l’application smartphone SmartThings et même l’assistant vocal (Alexa, Bixby, etc.) permettent de piloter les contenus sans vous perdre, voire d’étendre vos commandes à d’autres objets connectés. Vous pouvez même, grâce au wifi, utiliser Google Duo pour vos appels vidéo !

« Plus rien ne fait écran à vos émotions.« Samsung

En somme, les écrans plats sont en train de devenir de véritables outils domotiques, ce qui justifie en partie leur prix souvent élevé. L’autre argument qui en fait de véritables bijoux high tech, c’est la progression effrénée de la qualité visuelle et audio, qui nous offre désormais jusqu’à une résolution 8 K, notamment avec la technologie Neo QLED développées par la marque coréenne. Bref, Samsung sait s’adapter à tous les besoins et profils utilisateurs, ce qui vaut bien un tour d’horizon dans ce top 5 TV connectées Samsung !

Podium 2022 de la gamme The Samsung Premium Collection

Là, on est à la fois sur du très haut-de-gamme et sur du rapport qualité-prix de feu, avec les deux grands types d’écrans maîtrisés à la perfection par Samsung : le OLED et le Neo QLED. Le lancement de cette collection est censé marquer l’avènement d’une nouvelle génération d’écrans toujours plus riches et performants, dont nous avons voulu vous livrer un aperçu représentatif et varié.

Samsung OLED

L’image la + contrastée En savoir plus Samsung Neo QLED

L’image la + lumineuse En savoir plus Samsung Neo QLED 8K

L’image la + détaillée En savoir plus

Classement des Meilleures Smart TV de la gamme The Samsung Premium Collection sur toutes les gammes de prix !

Avant de commencer, voici quelques points commun entre tous les produits sélectionnés dans ce comparatif : versions hautement améliorées de la technologie LED, tous les écrans sont certifiés HDR 10+ et profitent d’une AI Upscaling. Chaque télévision intègre également un système son Dolby Atmos, qualité home cinéma, un mode FMM (pour les cinéphiles) et un multi-view (qui permet d’afficher de 2 à 4 écrans à la fois). Ajoutons à tout cela la connectivité Bluetooth 5.2 et le mode Ambient + pour afficher des images en full et ultra HD au lieu d’un écran noir. L’effet et d’autant plus saisissant lorsque les téléviseurs (tous ultra-fins) sont fixés au mur, discrètement reliés à la prise d’alimentation de leur One Connect Box…

NEO QLED 43QN90B SERIE 9

L’écran plat le plus compact en très haute qualité Note 8,4/10 : moyenne sur le site de Samsung Vous voulez la plus haute qualité possible sans forcément une taille d’écran gigantesque ! Voici le compromis extrême : le format le plus compact possible en Neo QLED équipé du Neo Quantum Processor 4K et d’enceintes 4.2.2CH, qui descend à 1 000 € avec l’actuelle promo Samsung. On regrette un peu la classe énergie G avec une consommation max de 145 W pour 60 W en moyenne, ce qui est beaucoup pour cette taille d’écran. En revanche, le HFR est disponible, pour les contenus avec un flux d’images hyper fluides. Son design « Boldness » présente un cadre noir 3 Bezel-less autour d’un écran super fin. Vous pouvez également envisager les modèles en 50 et 55 pouces qui, grâce à la réduction actuelle sur le site de la marque, vous feront largement rester au-dessous de la barre des 1 500 € ! Les plus Un des moins chers

Superbe confort visuel

Moins de 10 kg sans le pied

Compatible HFR Les moins Puissance audio assez faible

Classe énergie G Acheter la Neo QLED 43QN90B Série 9 au meilleur prix PROMOTION sur la gamme The Samsung Premium Collection En savoir plus Faut-il acheter la Neo QLED 43QN90B Série 9 ? Achetez si … Vous habitez un petit appartement

Vous avez déjà une barre audio

Vous avez envie de tester la technologie Neo QLED N’achetez pas si … Vous recherchez plus grand (voir le 4e modèle du top !)

Si vous voulez moins énergivore (idem) Caractéristiques principales CLASSE ÉNERGIE G RÉPARABILITÉ 8,1/10 TAILLE D’ÉCRAN 43 pouces TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT 100 Hz RÉSOLUTION 3 840 x 2 160 PUISSANCE AUDIO 20 W PQI 4 500 MICRO DIMMING Ultimate UHD Dimming PORTS HDMI / USB 4 / 2 POIDS SANS PIED 9,2 kg

OLED 55S95B 4K

La plus populaire des Smart TV Samsung Note 9/10 : moyenne des tests (Les Numériques, Frandroid, etc.) Seul écran OLED de notre comparatif, il a déjà été testé et approuvé à droite à gauche par nos confrères et consœurs. En conséquence, il nous paraît assez fiable pour l’intégrer à ce top. En revanche, on dépasse résolument la barre des 1 500 €, voire 2 500 € si vous passez au 65 pouces. Cela dit, c’est pour la bonne cause : des images vives portées sur un écran hyper fin par une résolution 4K de 8,3 millions de pixels auto-émissifs. Le processeur Neural Quantum Processor 4K est complété par des enceintes 2.2.2CH, ce qui reste un peu moins intéressant que le modèle décrit sur la fiche au-dessus. Le Multi-View admet seulement 2 vidéos. Enfin, on est encore sur une classe énergie G, avec 310 W de consommation max pour 109 W en moyenne. On se consolera néanmoins avec une bonne réparabilité. Les plus Un son excellent

Un angle de vision très large

Assez léger Les moins Classe énergie G Acheter la OLED 55S95B 4K au meilleur prix PROMOTION sur la gamme The Samsung Premium Collection En savoir plus Faut-il acheter la OLED 55S95B 4K ? Achetez si … Vous recherchez un téléviseur fiable au statistiques équilibrées

Vous préférez la technologie OLED pour ses contrastes

Vous voulez une TV facile à transporter N’achetez pas si … Vous recherchez la pointe du savoir faire Samsung (rdv au 5e modèle !) Caractéristiques principales CLASSE ÉNERGIE G RÉPARABILITÉ 8,2/10 TAILLE D’ÉCRAN 55 pouces TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT 100 Hz RÉSOLUTION 3 840 x 2 160 PUISSANCE AUDIO 60 W PQI 4 600 MICRO DIMMING N/A PORTS HDMI / USB 4 / 2 POIDS SANS PIED 16, 5 kg

NEO QLED 75QN85B SERIE 8

Le modèle d’écran plat connecté le plus écologique Note 8,2/10 : moyenne sur le site de Samsung Enfin, on a trouvé un modèle un peu meilleur en consommation d’énergie : on a trouvé un classe E, et en 75 pouces, mazette de mazette ! Cela étant, même avec un bon rendement, la consommation d’énergie max est tout de même de 250 W, pour 103 W en moyenne. Équipé d’un processeur Neo Quantum Processor 4K et d’enceintes 2.2.2CH, il admet le HFR et un angle de vision très large. En ce moment, ce modèle est remboursé de 400 € en passant par le site de Samsung, ce qui lui fait passer sous les 2 500 €, ce qui reste élevé mais pas complètement inaccessible pour les ménages aisés. Son écran à 25 mm est encadré de 4 bords fins argentés, mais pèse toutefois près de 40 kg avec son pied central. Donc attention à ne pas le manipuler seul·e ! Les plus Une bonne classe énergie pour une telle taille d’écran

Abordable pour une Neo QLED Les moins Le poids (+ de 30 kg)

Audio ok mais perfectible Acheter la Neo QLED 75QN85 B Série 8 au meilleur prix PROMOTION sur la gamme The Samsung Premium Collection En savoir plus Faut-il acheter la Neo QLED 75QN85B Série 8 ? Achetez si … Vous recherchez le bon compromis entre qualité d’écran et énergie dépensée

Vous avez déjà un bel appartement ou un grand salon où l’entreposer

Vous n’avez pas besoin du son le plus puissant possible N’achetez pas si … Vous n’avez pas quelqu’un pour aider à l’installer (surtout si c’est au mur)

Vous voulez le niveau de performance ultime Caractéristiques principales CLASSE ÉNERGIE / RÉPARABILITÉ E TAILLE D’ÉCRAN 75 pouces TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT 100 Hz RÉSOLUTION 3 840 x 2 160 PUISSANCE AUDIO 60 W PQI 4 300 MICRO DIMMING Supreme UHD Dimming PORTS HDMI / USB 4/2 POIDS SANS PIED 34 kg

NEO QLED 85QN900B ÉCRAN INFINITY 8K

La Smart TV Samsung la plus haut-de-gamme Note 8/10 : moyenne sur le site de Samsung On termine avec le modèle le plus performant de la marque, afin de se faire plaisir sans aucune restriction. Bien sûr, la version 85 pouces est hors de prix, qui dépasse initialement les 10 000 €, mais la 65 pouces est deux fois moins chère. Heureusement, la réparabilité dépasse la note de 8,5/10, ce qui permet d’espérer un produit vraiment durable. La qualité 8K à 33 millions de pixels est juste impressionnante, notamment grâce au Neural Quantum Processor 8K. Niveau audio, on est sur des enceintes 6.2.4CH, et le mode Multi View admet jusqu’à 4 vidéos en même temps ! Sans surprise, le HFR est disponible sur cette machine de guerre audiovisuelle, dont le cadre revêt son plus beau gris acier. Le revers de la médaille bien sûr, c’est l’explosion de la consommation avec les 475 W max pour 326 W en moyenne… Attention, enfin, au moment de l’installation, au poids de l’appareil avec pied, qui dépasse allègrement les 50 kg ! Les plus Très bonne réparabilité

Une résolution qui admet la 8K

Une puissance audio nativement déjà énorme Les moins Très cher

Classe énergie G

Lourde (+ de 40 kg !) Acheter la Neo QLED 85QN900B Écran Infinity 8 K PROMOTION sur la gamme The Samsung Premium Collection En savoir plus Faut-il acheter la Neo QLED 85QN900B Écran Infinity 8 K ? Achetez si … Vous recherchez le top du savoir faire Samsung

Vous avez une grande pièce à décorer

Vous avez déjà un équipement domotique N’achetez pas si … Vous avez un budget trop juste (ne vous ruinez pas pour des illusions sur un écran !)

Vous n’avez personne pour vous aider à l’installer Caractéristiques principales CLASSE ÉNERGIE / RÉPARABILITÉ G TAILLE D’ÉCRAN 8,6/10 TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT 100 Hz RÉSOLUTION 7 680 x 4 320 PUISSANCE AUDIO 90 W PQI 5 000 MICRO DIMMING Ultimate 8K Dimming Pro PORTS HDMI / USB 4 / 3 POIDS SANS PIED 43, 8 kg

3 raisons d’acheter une TV connectée Samsung

Après tout ce qu’on vient de voir, les raisons de chiner parmi les modèles de Smart TV Samsung peuvent sembler évidentes, mais passons tout de même en revue les plus intéressantes !

Les Smart TV Samsung sont un paradis pour les gamers Si vous adorez jouer, même en tant que « casual gamer », les TV connectées Samsung constituent en général un bel investissement. D’abord parce qu’elles disposent de leur propre Gaming Hub, ce qui vous dispense d’acheter une console et de paramétrer le téléviseur pour une expérience optimale. Vous avez même accès à l’application Xbox. En outre, la fréquence de rafraîchissement souvent supérieure à 100 Hz et la gestion intelligente de l’image est idéale pour une meilleure appréciation de ce qui se passe à l’écran. Votre jeu en est fluidifié !

Les TV connectées Samsung servent de déco d’intérieur Entre le design ultra fin permis par le Neo QLED et le mode Ambient +, les nouveaux écrans plats de Samsung sont designés pour pouvoir être fixés au mur, notamment afin d’afficher des œuvres picturales plutôt qu’un écran noir. À ce titre, leur système de branchement est relativement discret, et peu sujet aux enchevêtrements filaires. On a donc une épuration des éléments électroniques d’un côté, et de l’autre une mise en valeur permanente de la qualité d’image ! Si vous invitez souvent du monde ou faites régulièrement du télétravail, cela peut valoir le coup !

Les Smart TV Samsung sont la crème des objets connectés En fait, les derniers modèles Samsung profitent de tous les avantages de l’IoT (internet des objets). Non seulement vous pouvez piloter vos contenus depuis votre smartphone ou avec l’assistant vocal, mais vous pouvez aussi communiquez avec vos proches grâce aux appels visio de Google Duo. L’application SmartThings vous permet également de commander d’autres objets connectés environnants (aspirateur-robot, climatiseur, etc.).

Questions Fréquentes sur les Smart TV

Que signifie la certification HDR 10 + ? Le HDR désigne la plage dynamique d’une image, à savoir l’étendue des nuances de couleurs qui séparent le clair du sombre. Cela impacte notamment la profondeur des contrastes et la richesse des couleurs. Le HDR10 et le HDR10+ sont des standards de format d’image basés sur un des meilleurs espaces colorimétriques possibles : le BT.2020, dont la palette surpasse de loin le Rec.709, par exemple. Le HDR10+, comparable au format Dolby Vision, ajoute à cela une optimisation du rendu d’image en fonction des scènes qui constituent le flux vidéo. Meilleur encore est le HDR10+ Adaptative… Ça veut dire quoi « PQI » ? C’est le Picture Quality Index, l’unité de mesure inventée par Samsung pour mesurer la fluidité et la précisions des images en mouvement. Plus l’indicateur affiche une valeur haute (entre 3000 et 5000 dans ce comparatif), plus l’image est de bonne qualité. C’est quoi l’AI Upscaling ? L’intelligence artificielle nommée AI Upscaling, intégrée aux dernières générations, de téléviseur s’occupe de convertir une image de qualité inférieure à la dalle pour la faire passer en 4K, voire en 8K quand c’est possible. À quoi sert le Micro Dimming ? Il s’agit d’un algorithme chargé d’améliorer les contrastes et la brillance des images. En analysant les zones claires et sombre, le téléviseur opère des modulations via son rétroéclairage. Il va de soi que cette technologie concerne exclusivement les écrans Neo QLED, puisque l’OLED fonctionne sans rétroéclairage. À quoi le HFR correspond-il ? Le HFR (ou High Frame Rate) correspond au nombre d’images par seconde (ips), et dépasse la norme européenne standard PAL (25 ips) et américaine standard NTSC (30 ips) en allant chercher du 48 ips voire au-delà de 100. Pour accéder à de tels contenus, vous pouvez avoir besoin d’un câble HDMI 2.1 ou Premium High Speed.