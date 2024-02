Test NAS QNAP TS-233 : le meilleur espace de stockage partagé à moins de 300€ ?

Acheter un NAS peut être la solution idéale pour votre domicile ou votre entreprise si vous désirez partager des fichiers avec toutes les personnes sur le réseau. On a testé le TS-233 de QNAP : on vous donne notre avis.

Comment se partager facilement des fichiers sans pour autant se transmettre un disque dur physiquement ? Certes, vous pouvez passer par de la compression et vous les envoyer en ligne, mais s’ils font plus de 2 Go, vous devrez souvent passer par un abonnement payant…

Une des réponses possibles est le NAS. Parmi les marques qui proposent ce genre de service, QNAP s’est progressivement fait une place de choix et propose différente gamme de produits. Nous avons pu mettre la main sur le TS-233 – qui possède deux emplacements pour des disques durs.

Un unboxing simple

Il s’agit des bons points du NAS : sur le papier, il n’est pas compliqué à brancher : un Ethernet, une alimentation et le tour est joué.

Ajoutez à cela qu’il est possible de connecter jusqu’à 3 appareils en USB-A et que vous aurez 2 emplacements pouvant accueillir des disques durs.

Le tout est contenu dans un boîtier sobre qui sera facile à camoufler dans votre décoration d’intérieur.

Deux disques durs fournis par Western Digital.

La première connexion

Pour utiliser le NAS de QNAP, il sera nécessaire de passer par le logiciel QNAP Qfinder et d’entrer un identifiant et un mot de passe. Notez qu’il n’y a pas de section « mot de passe oublié » : il vaut donc mieux prendre ses précautions et noter vos identifiants quelque part avant de continuer l’initialisation.

Dans le cas où vous vous seriez trompé, il suffit de « reset » l’appareil et d’entrer le MAC comme mot de passe.

S’il vous arrivait de rencontrer des problèmes de firmware ou d’installation, vous pouvez vous tourner vers le service d’assistance technique – extrêmement réactif – qui vous assistera pas à pas.

Le NAS fonctionne efficacement une fois lancé

Une fois paramétré, le NAS offre de très nombreuses possibilités. Stockage dans le cloud, sur les disques durs intégrés et pour les plus experts : vous pourrez accéder à un store d’applications afin d’agrémenter votre NAS comme vous le souhaitez.

Pour ce faire, vous devrez l’équiper de disque dur interne. Nous avions deux disques durs (l’un de 2 To, l’autre de 4 To) : autant dire qu’avec une telle capacité de stockage, vous ne devriez pas être à court d’espace avant un moment.

Et si cela ne suffit pas, vous pourrez toujours brancher des disques externes sur les 3 ports USB-A présents sur le boîtier.

Des fonctionnalités plaisantes

Créer des liens de partage facilement

En dehors du stockage et de la praticité de partager un disque dur géant avec toutes les personnes sur le réseau, le NAS TS-233 vous permet de créer des liens de partage facilement.

Bien sûr, pour ouvrir les fichiers, les destinataires devront être connectés au réseau et au NAS, mais cela évite d’entrer dans les menus du NAS et de chercher le fichier : vous pouvez simplement envoyer un lien avec le contenu, qu’importe le poids à un destinataire.

Le cloud sécurisé

Autre fonctionnalité agréable, vous pouvez connecter des « disques distants » qui ne sont ni interne, ni branché à l’extérieur du boîtier. Et si vous possédez des SSD, vous pourrez créer des snapshots avec deux options très utiles :

La sécurité SED : qui crypte toutes les données qui transiteront par votre espace de stockage.

: qui crypte toutes les données qui transiteront par votre espace de stockage. Qtier : qui hiérarchise automatiquement toutes les données en fonction de votre utilisation. Ainsi, les fichiers les plus utilisés apparaitront naturellement dans le haut de la liste.

La création d’un volume facilement

Avant toute chose, vous devrez obligatoirement créer un « volume », sans cela, il sera impossible de stocker quoique ce soit. Concrètement, il s’agit simplement d’attribuer un disque à une fonctionnalité.

Ainsi, vous aurez le choix entre trois configurations différentes répondant à des besoins variés :

Espace à la demande pour des volumes légers.

Espace préconfiguré pour des volumes lourds.

La configuration traditionnelle pour des volumes qui ne seront pas amenés à bouger fréquemment.

Après avoir choisi la configuration, il ne restera qu’à le paramétrer, c’est-à-dire :

Indiquer une limite de stockage pour recevoir une notification lorsqu’il est presque saturé.

Activer ou non le chiffrement des données.

À noter que le « i » sur le boîtier s’allume en rouge durant la création pour vous indiquer de ne pas éteindre le NAS à ce moment.

Devez-vous acheter le NAS TS-233 ?

Le NAS de QNAP fonctionne parfaitement et les transferts de données sont rapides. La véritable question qu’il faut se poser est : « pour quel besoin ? ».

Si vous êtes amené au sein de votre domicile à partager beaucoup de fichiers avec les personnes sur le réseau : le NAS peut trouver une utilité. Le véritable cas d’usage semble plus être destiné aux entreprises afin de partager des fichiers volumineux en interne et de manière sécurisée.

Il convient aussi de préciser que le TS-233 est un NAS d’entrée de gamme. Coûtant seulement 250€, il permet d’obtenir un espace de stockage partagé pour une somme moins élevée que la plupart de ses concurrents.

