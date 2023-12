Clé USB : comment la protéger en écriture pour sécuriser vos données ?

Les clés USB protégées en écriture ont un double visage. Si elles permettent de garantir la sécurité des documents et des fichiers qu’elles stockent, elles peuvent devenir un véritable poison pour toute personne souhaitant les utiliser librement.

Si vous possédez une clé USB ou que vous en avez déjà utilisé, la protection en écriture est un incontournable. Qui n’a pas déjà essayé de formater sa clé USB en vain pour pouvoir l’utiliser ou la protéger en écriture pour être le seul à pouvoir s’en servir ? Dans cet article, nous allons vous donner toutes les clés (c’est le cas de le dire !) pour que vous deveniez incollables en matière de protection en écriture.

Qu’est-ce qu’une clé USB protégée en écriture ?

Une clé USB protégée en écriture empêche toute modification de son contenu, y compris sa suppression ou l’ajout de nouveaux fichiers. Cette fonctionnalité est bénéfique dans diverses situations, comme lorsque vous souhaitez préserver la sécurité de vos informations sur un support plus sûr ou lorsque vous prêtez votre clé USB à quelqu’un d’autre et souhaitez éviter la propagation des logiciels malveillants à d’autres ordinateurs.

Il existe plusieurs avantages à la protection en écriture. Tout d’abord, la clé USB est protégée contre les virus et les logiciels malveillants. Ensuite, il est impossible pour les utilisateurs non autorisés d’accéder à la clé USB, ce qui permet de maintenir l’intégrité des données lors du partage avec différentes personnes et systèmes. Enfin, cela peut éviter la suppression accidentelle de fichiers importants.

Néanmoins, à tout avantage suivent quelques inconvénients. Il peut être difficile de supprimer ou de modifier vos propres données lorsque la protection en écriture est activée. De plus, certains types de clés USB peuvent ne pas être compatibles avec cette fonctionnalité. Pour finir, les utilisateurs moins expérimentés peuvent avoir du mal à protéger et déverrouiller leur clé USB protégée en écriture, un format très difficile à maîtriser.

Quels outils pour protéger en écriture sa clé USB ?

À l’aide de l’interpréteur de commande diskpart depuis Windows

L’utilitaire Diskpart, intégré au système d’exploitation Windows, permet aux utilisateurs d’effectuer diverses opérations sur leurs disques durs, y compris la gestion des partitions et la protection en écriture. Voici les étapes à suivre pour activer la protection en écriture sur votre clé USB :

Tout d’abord, connectez votre clé USB à votre ordinateur . Assurez-vous que la clé USB est correctement connectée à un port USB disponible sur votre ordinateur, sinon, gare aux déconvenues.

. Assurez-vous que la clé USB est correctement connectée à un port USB disponible sur votre ordinateur, sinon, gare aux déconvenues. Ouvrez l’interpréteur de commande diskpart. Depuis le menu Démarrer, tapez « cmd » dans la barre de recherche, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Invite de commandes » et sélectionnez « Exécuter en tant qu’administrateur ». Une page s’ouvre.

Avec diskpart, on a vraiment l’impression de se mettre dans la peau d’un hacker alors qu’on cherche juste à protéger en écriture une clé USB.

Dans l’invite, tapez les commandes suivantes en appuyant sur entrée après chacune d’entre elles. D’abord « diskpart » puis « list disk ». Notez le numéro du disque correspondant à votre clé USB dans la liste. Ensuite, tapez les commandes suivantes, en remplaçant « # » par le numéro de votre clé USB : « select disk # », puis « attributes disk set readonly ».

Félicitations ! La protection en écriture devrait maintenant être activée sur votre clé USB. Vous ne pourrez plus ajouter, supprimer ou modifier des fichiers sur celle-ci sans déverrouiller la protection.

Grâce à l’utilitaire de disque sur un ordinateur Mac

Si vous utilisez un ordinateur Apple, vous pouvez passer par l’utilitaire de disque pour protéger votre clé USB.

Tout comme sur les PC, vérifiez que votre clé USB est bien branchée à votre ordinateur sous Mac. À noter que pour chiffrer et protéger l’appareil à l’aide d’un mot de passe, il sera nécessaire d’effacer le contenu de la clé . Ainsi, si vous souhaitez sauvegarder des fichiers, copiez-les sur un autre périphérique de stockage.

à votre ordinateur sous Mac. À noter que pour chiffrer et protéger l’appareil à l’aide d’un mot de passe, . Ainsi, si vous souhaitez sauvegarder des fichiers, copiez-les sur un autre périphérique de stockage. Pour vous rendre dans l’utilitaire de disque, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que la fenêtre des options s’affiche.

jusqu’à ce que la fenêtre des options s’affiche. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage puis sélectionnez un utilisateur, le vôtre bien évidemment.

Saisissez le mot de passe administrateur, puis sur la nouvelle page qui s’affiche.

Sélectionnez « Utilitaire de disque », et cliquez sur « Continuer ». Une autre possibilité consiste à cliquer sur l’îcone Launchpad dans le Dock puis de saisir « Utilitaire de disque » et de cliquer sur l’icône adéquate.

Une fois dessus, allez dans Présentation, puis dans Afficher tous les appareils. Dans la barre latérale, sélectionnez la clé USB à protéger en écriture . Vous allez effacer son contenu en cliquant sur le bouton « Effacer » dans la barre d’outils.

. Vous allez effacer son contenu en cliquant sur le bouton « Effacer » dans la barre d’outils. Choisissez un nom pour votre nouvelle clé USB formatée, puis cliquez sur le menu local Schéma. Choisissez « Table de partition GUID » , puis cliquez sur le menu local Format et choisissez un format de système de fichiers chiffré.

, puis cliquez sur le menu local Format et choisissez un format de système de fichiers chiffré. Prenez ensuite le temps de choisir un mot de passe, qui sera celui que vous devrez utiliser pour avoir accès à la clé USB, puis cliquez sur « Choisir ».

L’utilitaire de disques est la bible des périphériques de stockage d’un Macbook.

D’autres méthodes existent pour protéger sa clé USB en écriture

Bien que Diskpart soit un outil puissant pour gérer vos disques durs, il existe également d’autres options pour activer la protection en écriture sur votre clé USB. Vous pouvez utiliser un logiciel tiers. Certains programmes sont conçus spécifiquement pour gérer les clés USB et fournissent des options supplémentaires pour activer la protection en écriture.

Sachez également qu’il existe dans le commerce des clés USB avec protection en écriture intégrée. Certains périphériques sont équipés d’un matériel ou d’un logiciel de protection en écriture dès leur fabrication. Cette option est idéale si vous préférez ne pas utiliser d’utilitaires à partir de votre ordinateur.

Enfin, vous pouvez modifier les attributs du système de fichiers. En ajoutant l’attribut Readonly au système de fichiers de la clé USB, vous pouvez également empêcher la modification des données. Toutefois, cette méthode peut être plus difficile à mettre en œuvre et est généralement réservée aux utilisateurs avancés. C’est pourquoi nous ne vous la recommandons pas.

Si de nombreuses personnes cherchent à protéger en écriture leur clé USB, d’autres cherchent à se débarrasser de cette protection pour pouvoir l’utiliser à leur guise, plus facilement. Vous avez probablement déjà rencontré ce problème gênant : vouloir transférer des fichiers sur votre clé USB, mais vous trouvez qu’elle est protégée en écriture.

Cette situation peut être très frustrante, surtout lorsque vous ne savez pas comment résoudre le problème. Ensemble, nous allons explorer plusieurs solutions pour déverrouiller et formater une clé USB protégée en écriture.

Vérification de l’interrupteur de verrouillage de la clé USB

C’est la première vérification à effectuer, celle qui peut vous éviter plusieurs dizaines de minutes de manipulation inutiles. Elle est très facile à effectuer. En effet, certaines clés USB sont équipées d’un petit interrupteur ou d’un bouton permettant de bloquer et débloquer l’écriture.

Si c’est le cas pour votre clé, vérifiez que cet interrupteur n’est pas en position verrouillée avant de tenter les autres solutions proposées dans cet article.

Ce petit interrupteur est plus souvent présent qu’on le croit, et permet de passer d’une clé USB protégée en écriture, à une clé USB classique.

Utiliser les outils intégrés à votre système d’exploitation

Si vous possédez un PC, les outils intégrés à Windows peuvent vous permettre de déverrouiller votre clé USB. Deux possibilités.

Utiliser l’explorateur Windows

La première consiste à ouvrir l’explorateur Windows en appuyant simultanément sur les touches « Win » + « E » puis navigue jusqu’à la clé USB concernée.

Faites un clic droit sur l’icône de votre clé, puis sélectionnez « Propriétés ». Rendez-vous dans l’onglet « Sécurité » puis cliquez sur le bouton « Modifier ».

Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez « Tout le monde », puis cochez les cases « Autoriser » en face de toutes les autorisations. Cliquez enfin sur « OK ».

Repasser par le Diskpart

La seconde consiste à utiliser une nouvelle fois Diskpart. Pour désactiver la protection en écriture, suivez les mêmes étapes que pour la protection en écriture, disponible dans la première partie de cette article.

Lors de la dernière étape, au lieu d’utiliser la commande « attributes disk set readonly », saisissez « attributes disk clear readonly ». Votre clé USB sera alors déverrouillée et vous pourrez à nouveau y apporter des modifications.

Sur Mac

Pour un ordinateur sous Mac, il vous faudra :

Ouvrir le Finder puis naviguer jusqu’à la clé USB concernée.

puis naviguer jusqu’à la clé USB concernée. Faites un clic droit sur l’icône de votre clé, puis sélectionnez « Lire les informations ».

». Dans la fenêtre qui s’ouvre, décochez la case « Protégé en écriture ». Si besoin, cliquez sur le cadenas en bas à droite de la fenêtre pour modifier les permissions d’accès aux fichiers et aux dossiers de la clé .

». Si besoin, cliquez sur le cadenas en bas à droite de la fenêtre . Une fois ces étapes réalisées, la protection en écriture de votre clé USB devrait être levée.

Formater la clé, la solution en dernier recours

S’il est impossible d’écrire sur votre clé USB malgré les manipulations décrites précédemment, il peut être nécessaire de formater la clé pour supprimer la protection en écriture. Attention, cette opération effacera tous les fichiers présents sur la clé : n’oubliez pas de faire une copie de sauvegarde des données importantes avant de procéder au formatage.

Comment formater une clé USB protégée en écriture ? Là encore, les étapes diffèrent en fonction de l’ordinateur que vous utilisez.

Formater sa clé sous Windows

Sous Windows, ouvrez l’Explorateur Windows en appuyant simultanément sur les touches « Win » + « E », puis naviguez jusqu’à la clé USB concernée.

Faites un clic droit sur l’icône de votre clé, puis sélectionnez « Formater ». Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez le système de fichiers (FAT32, exFAT ou NTFS) et ajustez éventuellement les autres paramètres selon vos besoins.

Cliquez ensuite sur « Formater ». Attendez que le processus de formatage soit terminé, puis vérifiez si vous pouvez désormais écrire sur la clé USB.

Attention ! Le simple clic droit sur la clé USB, puis la sélection de l’option « Formater » ne fonctionne pas si la clé USB est protégée en écriture.

Formater sa clé sous macOS

Sur un ordinateur Mac, ouvrez l’Utilitaire de disques, situé dans le dossier Applications > Utilitaires. Sélectionnez votre clé USB dans la liste des supports de stockage à gauche de la fenêtre.

Cliquez sur l’onglet « Effacer« , puis choisissez le format de fichiers souhaité (FAT, exFAT ou HFS+). Donnez un nom à votre clé si besoin, puis cliquez sur « Effacer« .

Une fois le formatage terminé, la clé USB devrait être déverrouillée et prête à l’emploi.

À noter qu’il faut éviter de passer par un logiciel tiers pour le formatage de sa clé USB.

Impossible de retirer la protection en écriture d’une clé USB ?

Si les solutions précédentes n’ont pas permis de déverrouiller ou formater votre clé USB protégée en écriture, il se peut qu’il y ait une erreur matérielle ou logicielle qui empêche l’écriture des données. Dans ce cas, nous vous invitons à consulter un professionnel pour identifier et résoudre le problème.

Ainsi, plusieurs options s’offrent à vous pour enlever la protection en écriture d’une clé USB. Que ce soit par l’interrupteur de verrouillage, les outils intégrés à votre système d’exploitation ou le formatage de la clé, il est essentiel de rester vigilant aux erreurs qui peuvent subvenir durant ces manipulations. Si malgré tout le problème persiste, n’hésitez pas à faire appel à un spécialiste pour réparer votre clé USB.