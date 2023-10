Ce disque dur du futur en verre est mieux qu’un SSD et peut stocker jusqu’à 7 To de données

En 2017, Microsoft présentait déjà son projet de disque dur en verre nommé « Projet Silica ». Aujourd’hui, le projet a bien avancé et pourrait bien représenter l’avenir du stockage de données.

Vous ne possédez plus assez de place sur votre disque dur pour y stocker vos photos et vidéos de vacances ou au contraire vous avez une collection de disque dur de 128 Go qui prennent de la place et la poussière ? Microsoft a pensé à vous et proposera dans les années à venir un disque dur en verre pouvant accueillir 7 To de données et qui dure environ 10 000 ans.

Et ce n’est pas tout, ce nouvel espace de stockage serait à la fois plus puissant qu’un SSD, écologique et capable de sauver Superman (rien que ça) : focus.

Un stockage écologique ?

L’argument principal de Microsoft pour mettre en avant les vertues écologique du « Projet Silica » est que votre smartphone, votre PC, votre disque dur ou votre SSD ont des durées de vie relativement courtes.

En moyenne, on considère généralement qu’un disque dur ou un SSD durent 7 ans, ce qui veut donc dire qu’au bout d’un moment, si vous ne voulez pas perdre vos données, vous devrez repasser à la caisse, racheter un disque dur et recopier vos données dessus.

Énergie perdue, ressource gâchée : c’est ce qu’essaie de corriger le « Projet Silica » avec son disque dur qui grave des pixels en 3D dans du verre et permet de stocker des informations pendant 10 000 ans.

Un disque dur pour sauver Superman

Il n’est pas question ici d’enfermer Lex Luthor ou Zod dans un disque dur en verre – bien que la ressemblance entre le « Projet Silica » et la Phantom Zone (prison interdimensionnelle utilisée dans Superman) soit troublante.

Si nous parlons ici de Clark Kent, c’est bel et bien parce que le super-héros a servi à tester les capacités du nouveau disque dur. En effet, la Warner Bros et Microsoft ont stocké le film de 1978 sur une petite plaque de verre de 2 mm d’épaisseur et ainsi assuré que ce classique de la science-fiction ne se détériorera pas avec le temps.

Aujourd’hui, les Blu-rays UHD triple couches peuvent atteindre 100 Go (soit 33 Go par couche), en admettant que l’on stocke l’entièreté du Blu-ray sur le « Projet Silica », cela voudrait dire que l’on pourrait copier 70 films en 4K (bonus inclus) tout en conservant la qualité visuelle et sonore du Blu-Ray UHD dans une petite dalle de verre de 2 mm : elle est peut-être là, la véritable alternative au support physique.