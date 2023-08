Ne revendez jamais vos clés USB et disques durs d’occasion

Simplement supprimer les fichiers d’une clé USB ne suffit pas à en faire disparaître définitivement le contenu. On vous explique ici pourquoi vous ne devriez jamais revendre vos anciennes clés ou disques durs et comment faire pour s’assurer que vos fichiers sont bel et bien détruits.

Après avoir acheté un nouveau disque dur externe flambant neuf de 2 To vous vous dîtes « A quoi me sert maintenant celui de 128 Go ? Je vais le mettre en vente sur leboncoin. » Sachez que cela pourrait être une terrible erreur pouvant amener à l’usurpation d’identité (ou pire si c’est une clé USB de votre société…) ! En effet, simplement effacer les dossiers ne suffit pas et il faut utiliser d’autres méthodes pour s’assurer.

Pourquoi mes données ne sont pas réellement supprimées ?

Pour synthétiser sommairement, lorsque vous supprimez un fichier, votre dispositif conserve tout de même une trace du fichier.

Pourquoi ? Il existe de nombreuses raisons, mais la principale est le gain de temps. En effet, un fichier – quel qu’il soit – est écrit en binaire (ex : 100010011) sur votre disque dur : c’est l’écriture de ce code qui prend du temps lorsque vous copiez le dossier ou le créer directement sur le support.

Dites-vous donc que si vous copiez un film qui met 1 heure à se copier, il faudrait théoriquement 1 heure pour le supprimer…

Or, dans la vie de tous les jours, quand une personne veut supprimer quelque chose, c’est bien souvent pour libérer de l’espace rapidement, donc au lieu de supprimer tout le code, l’OS de votre PC enlève simplement le lien qui lui permettait de retrouver le fichier dans votre disque dur. Il n’est donc pas supprimé, juste perdu.

Cette simple petite trace peut être utilisée par des pirates pour retrouver toutes les informations qui sont encore sur le disque, même les perdues. Alors pour peu que vous y ayez stocké une version dématérialisée de votre carte d’identité, de votre carte vitale, ou des fichiers sensibles appartenant à votre société : vous pourriez – sans le savoir – faire le bonheur d’un pirate…

Les cybercriminels quand ils trouvent autre chose que des photos de vacances.

Il existe en réalité 2 façons (grand public) de supprimer correctement vos fichiers.

La première est la moins efficace des deux mais devrait laisser une partie des cybercriminels sur le carreau : le formatage de votre support. Cette technique ne nettoie pas complètement le disque dur et laisse vos données au même endroit dans le support, mais a au moins le mérite de rendre le piratage un peu plus compliqué.

L’autre technique beaucoup plus radicale consiste tout simplement à détruire votre disque dur (ou clé USB). Pour ce faire, sortez le disque dur du PC et détruisez-le physiquement à l’aide d’un marteau, d’une perceuse, d’une presse hydraulique, d’un rouleau à pâtisserie, etc.