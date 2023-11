Augmentez le stockage de votre PC pour pas cher grâce à ce NAS à prix réduit pour le Black Friday

QNAP – la marque spécialisée dans les espaces de stockages – profite du Black Friday pour baisser le prix de nombreux produits dont celui d’un NAS qui chute exceptionnellement de 21%.

Il vous manque de l’espace de stockage sur votre PC et ne savez pas comment l’augmenter sans dépenser une fortune dans un SSD ? QNAP a peut-être la solution à votre problème et vous propose un système NAS à -20% idéal pour stocker de nombreux fichiers et les transférer rapidement vers votre PC quand vous en aurez besoin.

Comment profiter de cette offre exceptionnelle ? On vous explique tout ici.

Un NAS à moins de 180€ uniquement durant le Black Friday

Habituellement, le NAS TS-233 de QNAP est vendu à 230.29€ et chute exceptionnellement pour le Black Friday à 179.99€ sur topachat.com grâce au code promotionnel : CLOUD. Il s’agit donc là d’une véritable opportunité de s’offrir un stockage externe à prix réduit.

Qui plus est accessible sur un site comme topachat.com réputé pour sa fiabilité et ses envois rapides.

Un transfert de fichier rapide avec une belle réduction.

Faut-il acheter ce NAS en promotion ?

Le véritable avantage des NAS (et du TS-233) est qu’il vous permettra de transférer rapidement (plus de 100 MB/s) des fichiers volumineux de votre PC vers l’espace de stockage externe. On pense par exemple à des fichiers vidéos ou des jeux.

Les fichiers sont également très simplement partageables puisqu’ils passent par le réseau. En effet, tout appareil connecté à votre réseau internet pourra alors transférer des fichiers vers (ou depuis) le NAS.

Imaginez vouloir envoyer une vidéo volumineuse (plus de 2 Go) à quelqu’un se trouvant sur votre réseau ? À moins d’avoir un compte payant vers un compresseur de fichier (en perdant en qualité) ou de passer physiquement un disque dur, vous ne pourriez pas transférer un tel fichier. C’est maintenant possible rapidement grâce à ce NAS en promotion (uniquement jusqu’au 27 novembre).

Et les promotions de QNAP ne s’arrêtent pas là et la marque propose de nombreuses autres promotions sur différents sites comme LDLC, la FNAC ou encore materiel.net.